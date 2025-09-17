PEDEAPSĂ maximă pentru italianul care și-a ucis soția de origină română și pe fiica acesteia, în vârstă de 22 de ani

Curtea de Apel cu Jurați din Bologna l-a condamnat la închisoare pe viață pe italianul Salvatore Montefusco, fost antreprenor în construcții din Castelfranco Emilia, fiind acuzat de uciderea soției sale, românca Gabriela Trandafir, și a fiicei acesteia, Renata, în vârstă de 22 de ani.

Crima a avut loc pe 13 octombrie 2022, la Cavazzona di Castelfranco Emilia, provincia Modena, când bărbatul le-a împușcat pe cele două cu o armă de vânătoare.

În primă instanță, în octombrie 2023, Curtea cu Jurați din Modena îl condamnase pe Montefusco la 30 de ani de închisoare, recunoscându-i circumstanțe atenuante „pentru motive uman comprehensibile”, pe care le-a considerat echivalente cu circumstanțele agravante.

Dar această formulare a stârnit un val de indignare, fiind calificată drept o „sentință periculoasă”. Parchetul din Modena a atacat decizia, considerând că justificarea era „nu doar complet neinspirată, ci și inacceptabilă, chiar dacă provenea din partea unui juriu popular”.

Curtea de Apel din Bologna a înlăturat acum circumstanțele atenuante, a dispus și un an de izolare diurnă pentru Montefusco și a confirmat pedeapsa maximă prevăzută de lege.

„Familia Gabrielei și a Renatei exprimă o foarte mare satisfacție pentru condamnarea la închisoare pe viață. A fost recunoscut faptul că acordarea circumstanțelor atenuante a fost absolut greșită”, a declarat avocata familiei, Barbara Iannuccelli, potrivit rotalianul.com.

