Prima pagină » Știri externe » Sfârșitul unității arabe din Golf? EAU au încercat să-și convingă vecinii să lanseze un atac militar coordonat împotriva Iranului

Sfârșitul unității arabe din Golf? EAU au încercat să-și convingă vecinii să lanseze un atac militar coordonat împotriva Iranului

Sfârșitul unității arabe din Golf? EAU au încercat să-și convingă vecinii să lanseze un atac militar coordonat împotriva Iranului
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne pe Google News

Tensiuni majore au apărut în cadrul Consiliului de Cooperare al Golfului după ce Emiratele Arabe Unite au încercat să convingă Arabia Saudită, Qatar și țările arabe vecine din Golf să se alăture unui răspuns militar coordonat împotriva Iranului, scrie Bloomberg.

Neînțelegerile între statele arabe din Golful Persic au escaladat după ce Statele Unite și Israelul au început să bombardeze siturile nucleare și militare ale Iranului, iar Teheranul a ripostat prin lansarea a mii de drone și rachete către statele arabe care găzduiesc baze militare americane pe teritoriul lor.

Mohammed bin Zayed Al Nahyan, președintele Emiratelor Arabe Unite

Drept ripostă, Iranul a ales să atace mai multe ținte din Emiratele Arabe Unite, Arabia Saudită, Qatar și Israel. Dronele iraniene au vizat atunci infrastructura critică a acestor țări: porturi, aeroporturi, rafinării de petrol și chiar complexe rezidențiale. Și dacă acest lucru nu a fost suficient, Teheranul a închis Strâmtoarea Ormuz și a forțat statele din Golf să reducă producția de petrol și gaze, afectându-le grav economiile.

Emiratele Arabe Unite au vrut să organizeze o coaliție de state ca să riposteze la atacurile Iranului

După valurile de atacuri din partea Iranului, liderul Emiratelor Arabe Unite, șeicul Mohammed bin Zayed, a inițiat mai multe apeluri telefonice cu liderii regionali, inclusiv cu prințul moștenitor saudit Mohammed bin Salman. Ca propunere, Zayed a susținut că o ripostă militară comună și coordonată a blocului arab este absolut necesară pentru a descuraja acțiunile iranienilor.

Mohammed bin Salman, prințul moștenitor al Arabiei Saudite

Abu Dhabi s-a lovit de un refuz

Arabia Saudită, Qatarul și restul vecinilor au respins ferm ideea unei acțiuni militare colective și au argumentat că acesta nu este războiul lor. State precum Qatar, care găzduiește baza aeriană Al Udeid, și Oman, se temeau că o implicare directă în război ar transforma teritoriile lor în ținte constante pentru rachetele iraniene.

Pe lângă argumentele de natură militară, Riadul și Doha au început acum mult timp un proces de normalizare a relațiilor cu Teheranul, cu intenția de a stabiliza economia și de a evita un război regional extins. Mai mult, oficialii saudiți și qatarezi au încercat în paralel să convingă administrația de la Washington să oprească atacurile asupra Iranului pentru a atenua conflictul dintre Statele Unite și Iran.

Atacuri asupra Iranului pe cont propriu

Pentru că nu s-a ajuns la un consens pentru formarea unei coaliții, Emiratele Arabe Unite au acționat parțial singure. Potrivit The Wall Street Journal, mai multe avioane Mirage 2000 ale EAU au executat lovituri secrete în interiorul Iranului, unde au lovit o rafinărie situată pe insula Lavan. Arabia Saudită a efectuat și ea atacuri secrete separate ca represalii pentru lovirea propriilor rafinării.

Frustrările acumulate de EAU față de lipsa de solidaritate în regiune au accentuat neînțelegerile locale. În cele din urmă, acest episod a contribuit la decizia istorică a Abu Dhabi de a părăsi cartelul petrolier OPEC și de a-și revizui apartenența la alte organisme regionale.

Recomandările autorului:

Breșe de securitate în apărarea NATO. Ucrainenii au arătat punctele slabe ale Europei în cadrul unor exerciții militare din Suedia

Putin merge la Beijing pe 20 mai, la câteva zile după summitul Xi – Trump. China încearcă să țină echilibrul între marile puteri

Șeful CIA, în vizită crucială în Cuba pentru negocieri secrete cu regimul comunist de la Havana, pe fondul tensiunilor tot mai mari cu SUA

Recomandarea video

Citește și

CONTROVERSĂ Motivul pentru care membrii delegației SUA și-au aruncat suvenirurile și telefoanele la plecarea din China, înainte de îmbarcarea în Air Force One
17:17
Motivul pentru care membrii delegației SUA și-au aruncat suvenirurile și telefoanele la plecarea din China, înainte de îmbarcarea în Air Force One
CONTROVERSĂ După întâlnirea cu președintele chinez, Trump evită orice angajament privind Taiwanul: „Nu vorbesc despre asta”
17:01
După întâlnirea cu președintele chinez, Trump evită orice angajament privind Taiwanul: „Nu vorbesc despre asta”
POLITICĂ Nigel Farage descrie donația de 5 milioane de lire drept „recompensă” pentru că a scos Marea Britanie din Uniunea Europeană
16:40
Nigel Farage descrie donația de 5 milioane de lire drept „recompensă” pentru că a scos Marea Britanie din Uniunea Europeană
FLASH NEWS Donald Trump este dispus să facă un compromis cu privire la programul nuclear al Iranului. Ce propune președintele SUA
16:09
Donald Trump este dispus să facă un compromis cu privire la programul nuclear al Iranului. Ce propune președintele SUA
FLASH NEWS Moscova este pregătită de discuții cu Europa, spune ministrul de Externe al Rusiei. ”Mingea este în terenul lor”
15:28
Moscova este pregătită de discuții cu Europa, spune ministrul de Externe al Rusiei. ”Mingea este în terenul lor”
FLASH NEWS Ce a obținut Trump din vizita în China. Președintele american a părăsit Beijingul cu puține concesii și cu multe cuvinte calde din partea lui Xi
15:19
Ce a obținut Trump din vizita în China. Președintele american a părăsit Beijingul cu puține concesii și cu multe cuvinte calde din partea lui Xi
Mediafax
Vor să trăiască până la 90 de ani în formă maximă! Clinicile unde bogații plătesc mii de euro pentru tinerețe
Digi24
Mesajul surprinzător al lui Friedrich Merz: „Nu le-aş recomanda copiilor mei să meargă în SUA, la studii sau la muncă”
Cancan.ro
Cabral Ibacka a confirmat divorțul de Andreea! Primele DECLARAȚII: 'Doi oameni care au ajuns să...'
Prosport.ro
FOTO. „Cea mai frumoasă femeie de pe planetă”. S-a căsătorit cu Eugenia și a spus-o fără ocolișuri
Adevarul
De ce și-au pus greii PSD „sechestru” pe nume. Mutarea bizară de la OSIM
Mediafax
Te poți îmbogăți dacă ai un asemenea telefon vechi! Ai și tu unul uitat prin casă?
Click
Horoscop săptămâna 15-21 mai. Patru zodii trag lozul norocos și fac schimbări importante în viața lor
Digi24
Traian Băsescu spune cine este „liberalul 100%” pe care l-ar vedea în funcția de premier. „Nu-l pune nimeni sub semnul întrebării”
Cancan.ro
40.000 amendă tuturor românilor care comit această neglijență pe plajă, în vara lui 2026
Ce se întâmplă doctore
Imagini rare cu Oana Zăvoranu în anul 2000, înainte de operațiile estetice. Acum e total schimbată
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
De ce doi șoferi cu aceeași mașină plătesc RCA diferit? Cât costă asigurarea auto în 2026 și care sunt tarifele de referință
Descopera.ro
Trucul simplu pentru plantele de apartament atunci când plecăm de acasă
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Într-un restaurant select, un muzician se apropie de masa lui Bulă
Descopera.ro
Oamenii de știință au transferat cu succes gena longevității și au prelungit durata de viață
EMISIUNI Ilie Dobre comentează LIVE pe ProSport.ro meciul Steaua – F.C. Voluntari, sâmbătă, 16 mai 2026, de la ora 11:00
17:15
Ilie Dobre comentează LIVE pe ProSport.ro meciul Steaua – F.C. Voluntari, sâmbătă, 16 mai 2026, de la ora 11:00
APĂRARE Radu Miruță: ”România începe să se așeze acolo unde îi este locul: pe harta marilor decizii și investiții din domeniul apărării”
17:09
Radu Miruță: ”România începe să se așeze acolo unde îi este locul: pe harta marilor decizii și investiții din domeniul apărării”
FLASH NEWS Ilie Bolojan laudă activitatea ANAF, în ceea ce privește rata de colectare a TVA: Au fost niște îmbunătățiri substanțiale
16:53
Ilie Bolojan laudă activitatea ANAF, în ceea ce privește rata de colectare a TVA: Au fost niște îmbunătățiri substanțiale
VIDEO Bărbat de 91 de ani, reținut în București pentru agresiune sexuală asupra a două minore în autobuz și în stație
16:47
Bărbat de 91 de ani, reținut în București pentru agresiune sexuală asupra a două minore în autobuz și în stație
FLASH NEWS Programul SAFE creează locuri de muncă în Germania și Franța, în detrimentul României
16:29
Programul SAFE creează locuri de muncă în Germania și Franța, în detrimentul României
ANUNȚ Avertismentul MAI: Escrocii au clonat numerele Ministerului Afacerilor Interne și sună la oameni pentru a-i înșela. Cum recunoști infractorii
16:28
Avertismentul MAI: Escrocii au clonat numerele Ministerului Afacerilor Interne și sună la oameni pentru a-i înșela. Cum recunoști infractorii

Cele mai noi

Trimite acest link pe