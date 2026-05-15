Sfârșitul unității arabe din Golf? EAU au încercat să-și convingă vecinii să lanseze un atac militar coordonat împotriva Iranului

Tensiuni majore au apărut în cadrul Consiliului de Cooperare al Golfului după ce Emiratele Arabe Unite au încercat să convingă Arabia Saudită, Qatar și țările arabe vecine din Golf să se alăture unui răspuns militar coordonat împotriva Iranului, scrie Bloomberg.

Neînțelegerile între statele arabe din Golful Persic au escaladat după ce Statele Unite și Israelul au început să bombardeze siturile nucleare și militare ale Iranului, iar Teheranul a ripostat prin lansarea a mii de drone și rachete către statele arabe care găzduiesc baze militare americane pe teritoriul lor.

Drept ripostă, Iranul a ales să atace mai multe ținte din Emiratele Arabe Unite, Arabia Saudită, Qatar și Israel. Dronele iraniene au vizat atunci infrastructura critică a acestor țări: porturi, aeroporturi, rafinării de petrol și chiar complexe rezidențiale. Și dacă acest lucru nu a fost suficient, Teheranul a închis Strâmtoarea Ormuz și a forțat statele din Golf să reducă producția de petrol și gaze, afectându-le grav economiile.

Emiratele Arabe Unite au vrut să organizeze o coaliție de state ca să riposteze la atacurile Iranului

După valurile de atacuri din partea Iranului, liderul Emiratelor Arabe Unite, șeicul Mohammed bin Zayed, a inițiat mai multe apeluri telefonice cu liderii regionali, inclusiv cu prințul moștenitor saudit Mohammed bin Salman. Ca propunere, Zayed a susținut că o ripostă militară comună și coordonată a blocului arab este absolut necesară pentru a descuraja acțiunile iranienilor.

Abu Dhabi s-a lovit de un refuz

Arabia Saudită, Qatarul și restul vecinilor au respins ferm ideea unei acțiuni militare colective și au argumentat că acesta nu este războiul lor. State precum Qatar, care găzduiește baza aeriană Al Udeid, și Oman, se temeau că o implicare directă în război ar transforma teritoriile lor în ținte constante pentru rachetele iraniene.

Pe lângă argumentele de natură militară, Riadul și Doha au început acum mult timp un proces de normalizare a relațiilor cu Teheranul, cu intenția de a stabiliza economia și de a evita un război regional extins. Mai mult, oficialii saudiți și qatarezi au încercat în paralel să convingă administrația de la Washington să oprească atacurile asupra Iranului pentru a atenua conflictul dintre Statele Unite și Iran.

Atacuri asupra Iranului pe cont propriu

Pentru că nu s-a ajuns la un consens pentru formarea unei coaliții, Emiratele Arabe Unite au acționat parțial singure. Potrivit The Wall Street Journal, mai multe avioane Mirage 2000 ale EAU au executat lovituri secrete în interiorul Iranului, unde au lovit o rafinărie situată pe insula Lavan. Arabia Saudită a efectuat și ea atacuri secrete separate ca represalii pentru lovirea propriilor rafinării.

Frustrările acumulate de EAU față de lipsa de solidaritate în regiune au accentuat neînțelegerile locale. În cele din urmă, acest episod a contribuit la decizia istorică a Abu Dhabi de a părăsi cartelul petrolier OPEC și de a-și revizui apartenența la alte organisme regionale.

