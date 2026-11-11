Sute de credincioși au stat la coadă în centrul Capitalei, până târziu în noapte, pentru a se închina la moaștele Sfântului Mina

Sute de oameni au stat la coadă, până târziu în noapte, ca să se închine la moaștele Sfântului Mina, considerat ocrotitorul păgubiților. Coada s-a întins pe 3 străzi din centrul Capitalei, în jurul bisericii care îi poartă numele Sfântului Mina. Fragmente din moaște au fost scoase în curtea bisericii încă de ieri, 10 noiembrie, cu ocazia prăznuirii Sfântului Mare Mucenic Mina.

Frigul nu a fost un impediment pentru credincioșii care l-au înfruntat cu orele ca să ajungă în curtea bisericii unde se aflau moaștele Sfântului Mina. Cu haine groase, unii cu căciuli sau cu glugile trase peste cap, au stat la rând pe trotuare,separați cu garduri de restul drumului.

În curtea bisericii, oamenii au fost ghidați tot cu ajutorul gardurilor de protecție care au format culoare separate pentru cei care așteptau să ajungă la moaște și pentru cei care ieșeau din curtea bisericii. Foișorul în care au stat moaștele Sfântului Mina a părut că nu face față dorinței credincioșilor de a se închina.

Trei slujbe au fost ținute astăzi la Biserica Sfântul Mina din capitală. La ora 8 de dimineață preoții au ținut Slujba Utreniei, iar ziua de rugăciune s-a încheiat cu Slujba Vecerniei și Acatistul Sfântului Mare Mucenic Mina.

Sfântul Mare Mucenic Mina, supus la numeroase chinuri pentru credință

Sfântul Mare Mucenic Mina este prăznuit de ortodocși pe 11 noiembrie, iar romano-catolicii îl serbează pe 24 noiembrie. Este sfântul care îi ocrotește pe păgubiți, se arată grabnic ajutător celor nedreptățiți în procese și celor ce au pierdut ceva sau au fost înșelați.

Sfântul Mare Mucenic Mina s-a născut în anul 285, în Egipt, într-o familie creștină. A primit o educație aleasă, iar după moartea părinților a continuat faptele lor de milostenie. În tinerețe, a devenit soldat în armata romană, fiind apreciat pentru curajul și bunătatea sa.

În timpul persecuțiilor împotriva creștinilor, Sfântul Mina a renunțat la cariera militară și s-a retras în pustiu, unde a petrecut cinci ani în post și rugăciune. Ulterior, s-a întors în cetatea Cotuan din Frigia, unde a mărturisit public credința în Hristos. Pentru că a refuzat să se închine zeilor păgâni, a fost supus la numeroase chinuri și a primit moarte martirică prin decapitare, în anul 309.