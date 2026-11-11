Nicușor Dan a promulgat legea prin care câștigătorii Cupei Campionilor Europeni din 1986 vor primi indemnizații de merit. Câți bani vor încasa foștii fotbaliști ai Stelei

Președintele Nicușor Dan a semnat miercuri decretul de promulgare a Legii prin care este înființată Comisia națională pentru acordarea indemnizației de merit. Legea îi vizează inclusiv pe fotbaliștii de la Steaua București, câștigători ai Cupei Campionilor Europeni în 1986.

Proiectul de lege a fost adoptat pe 14 octombrie de Camera Deputaților, iar azi, 11 noiembrie, a fost semnat de președintele României. Actul normativ completează Legea pentru instituirea indemnizației de merit.

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„Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 118/2002 pentru instituirea indemnizației de merit (PL-x 598/2026)”, a fost anunțul făcut de Administrația Prezidențială.

Propunerile pentru acordarea indemnizaţiei de merit se întocmesc anual şi se înaintează pentru nominalizare Comisiei naţionale pentru acordarea indemnizaţiei de merit de către Academia Română, Ministerul Culturii, Ministerul Educaţiei şi Cercetării şi Agenţia Naţională pentru Sport.

Peste 6000 de lei lunar pentru jucătorii Stelei

În octombrie, plenul Camerei Deputaţilor a adoptat un proiect de lege prin care preşedinţii unor comisii parlamentare au fost incluşi în componenţa Comisiei naţionale pentru acordarea indemnizaţiei de merit şi au fost introduşi ca beneficiari ai acesteia fotbaliştii de la Steaua Bucureşti, câştigători ai Cupei Campionilor Europeni în 1986.

Indemnizația de merit are o valoare de 6.240 de lei lunar, suma fiind suportată de la bugetul de stat.