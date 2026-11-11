Prima pagină » Știri externe » Greva generală de la 11 noiembrie din Spania: Confruntări violente în Barcelona, proteste masive sub ploaie în Madrid și peste 50 de arestări în toată țara

Greva generală de la 11 noiembrie din Spania: Confruntări violente în Barcelona, proteste masive sub ploaie în Madrid și peste 50 de arestări în toată țara

Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

În prag de alegeri parlamentare convocate anticipat de premierul socialist Pedro Sanchez, în Spania  a avut loc prima grevă generală din ultimii 14 ani. În centrul atenției este o problemă de importanță majoră: locuințele tot mai inaccesibile din cauza prețurilor. Valencia, Madrid și Bacelona au fost afectate de blocaje aeriene și peste 280 de zboruri programate au fost anulate din cauza grevei naționale.

Furia populației a atins punctul culminant când o femeie în vârstă a fost evacuată din locuința sa din Madrid, în care a trăit din anul 1956. Sute de mii de spanioli au ieșit în stradă să manifeste la proteste la nivel național.

Sondaj Gândul

A procedat corect Nicușor Dan când l-a interzis pe jurnalistul Ovidiu Vanghele la conferințele de la Cotroceni?

Vezi rezultate

Loading ...

„Fiecare generație trebuie să-și ducă propria luptă. A noastră este cea pentru locuințe și o vom câștiga, sprijiniți de forța poporului. Trebuie să ne îndreptăm privirea spre cei de sus, spre cei care locuiesc în apartamente de lux la ultimul etaj și spre cei care administrează fonduri de investiții  și să punem capăt practicilor lor speculative și abuzurilor”, a spus Sanchez pe durata unui miting.

Între 2015 și 2025, prețul mediu al locuințelor în Spania a crescut cu 80%, în timp ce salariile au crescut cu doar 30%, potrivit Politico.

Promisiunea de a utiliza toate resursele statului pentru a asigura 184.000 de locuințe publice, cu chirii accesibile, s-a dovedit dificil de pus în practică.

La Barcelona, un grup de persoane cu fețele acoperite au spart vitrine și au aruncat cu materiale pirothenice în poliție. 50 de persoane au fost reținute, potrivit El Pais.

Sute de mii de oameni au parcurs străzile în numeroase orașe ale Spaniei pe 11 noiembrie. Cele mai mari marșuri au avut loc la Madrid, sub ploaie, unde s-au adunat 120.000 de participanți, potrivit surselor guvernamentale.

La Barcelona au ieșt zeci de mii de persoane. La protestw s-au strigat lozinci pentru accesul la locuințe decente, creșterea salariilor și măsuri împotriva speculei imobiliare.

Sursa Video: X

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

CONTROVERSĂRaport șocant în armata Germaniei despre abuzurile sexuale, chiar în plină campanie de recrutare. Peste 60% dintre femei au fost victime ale hărțuirii
22:11
Raport șocant în armata Germaniei despre abuzurile sexuale, chiar în plină campanie de recrutare. Peste 60% dintre femei au fost victime ale hărțuirii
CONTROVERSĂCum a eșuat acordul petrolier dintre Trump și Putin. Toate cele trei nave cu motorină rusească ce se îndreptau spre porturile americane au făcut cale întoarsă în ultimul moment
21:18
Cum a eșuat acordul petrolier dintre Trump și Putin. Toate cele trei nave cu motorină rusească ce se îndreptau spre porturile americane au făcut cale întoarsă în ultimul moment
JUSTIȚIEFratele lui Viktor Orban a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, fiind suspect într-un dosar de trafic de persoane
20:49
Fratele lui Viktor Orban a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, fiind suspect într-un dosar de trafic de persoane
ENERGIEUngaria vrea să cumpere gaz românesc produs în Marea Neagră după ce Peter Magyar a anunțat că gazul de la ruși nu mai este ieftin
19:59
Ungaria vrea să cumpere gaz românesc produs în Marea Neagră după ce Peter Magyar a anunțat că gazul de la ruși nu mai este ieftin
DIPLOMAȚIECum plănuiește Moscova să liniștească statele europene care se tem de agresiunea rusă. Anunțul făcut de negociatorul-șef al Rusiei la discuțiile de pace de la Abu Dhabi
19:35
Cum plănuiește Moscova să liniștească statele europene care se tem de agresiunea rusă. Anunțul făcut de negociatorul-șef al Rusiei la discuțiile de pace de la Abu Dhabi
FLASH NEWSMarșul Independenței din Varșovia de anul acesta s-a transformat într-un miting antiguvernamental. Președintele Karol Nawrocki a ieșit pe străzi alături de sute de mii de polonezi
19:01
Marșul Independenței din Varșovia de anul acesta s-a transformat într-un miting antiguvernamental. Președintele Karol Nawrocki a ieșit pe străzi alături de sute de mii de polonezi
Mediafax
Elena Lasconi, atac dur la Nicușor Dan după scandalul de la Cotroceni: „Nu ești șef pe plantație!”
Digi24
Cum vrea Ucraina să preîntâmpine o nouă invazie după încheierea războiului. Obiectivul ambițios postbelic
Cancan.ro
Ilinca Vandici, dată în judecată de fostul soț! Ce îi cere Andrei Neacșu
Prosport.ro
A fost gimnastă a României, dar la 25 de ani s-a călugărit. Cum arată azi Maica Ecaterina, care are grijă de peste 150 de copii în Rădăuți
Adevarul
Ce pensie vor primi românii care câștigă salariul minim și salariul mediu. Calculele unui economist pentru „Adevărul”
Mediafax
Simion îl pune la zid pe Nicușor Dan! Acuzații de „cameleonism” și ordin pentru blocarea protestului AUR
Click
Românul reținut după carambolul din Bulgaria ar fi fost erou în mijlocul tragediei. Ce a dezvăluit patronul său: „Este în șoc”
Digi24
Pe cine ar vota românii la alegerile din 2028. Evoluție neașteptată în preferințe, semnalată de către Remus Ștefureac, șeful INSCOP
Cancan.ro
LIVE VIDEO | Câștigător Asia Express 2026: Surpriză în marea finală de la Antena 1
Ce se întâmplă doctore
Cum arată acum Laura Bretan, câștigătoarea „Românii au talent” din 2016. Soprana româno-americană e de nerecunoscut
Ciao.ro
Marius Damian de la Asia Express se topește pe picioare. De ce a slăbit atât de mult
Promotor.ro
Mașina Zilei: Seat Leon 2.0 diesel din 2015, compacta spaniolă pentru drumuri lungi. Ce dotări oferă, și la ce să fii atent?
Descopera.ro
Primele planete ale Sistemului Solar erau făcute din...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-am combinat cu fata de la Meteo
Descopera.ro
Controlul emoțiilor umane, mai complex decât credeam. Un studiu amplu contestă o teorie consacrată
Mediafax Italia
„Tata mă violează”. Un român acuzat de abuz sexual chiar de fiica lui
Mediafax Spania
Se închid supermarketurile! Greva afectează și programul Carrefour, Lidl sau Aldi
CONTROVERSĂIlie Bolojan anunță condiția esențială pentru construcția unui nou pol de dreapta: „oameni competenți și profesioniști”. Așa că l-a adus pe Ludovic Orban înapoi în PNL
23:04
Ilie Bolojan anunță condiția esențială pentru construcția unui nou pol de dreapta: „oameni competenți și profesioniști”. Așa că l-a adus pe Ludovic Orban înapoi în PNL
REACȚIEȘeful Nuclearelectrica explică înlocuirea directorului tehnic al Centralei de la Cernavodă, după oprirea reactorului 1: „Nu am dat omul afară”
22:58
Șeful Nuclearelectrica explică înlocuirea directorului tehnic al Centralei de la Cernavodă, după oprirea reactorului 1: „Nu am dat omul afară”
NEWS ALERTSorin Grindeanu dezvăluie o discuție secretă de la Cotroceni cu Nicușor Dan: Ce i-a transmis omul lui Ilie Bolojan președintelui despre contractele SAFE
22:46
Sorin Grindeanu dezvăluie o discuție secretă de la Cotroceni cu Nicușor Dan: Ce i-a transmis omul lui Ilie Bolojan președintelui despre contractele SAFE
FLASH NEWSElena Udrea acuză că Bolojan ar fi comandat un sondaj pentru o posibilă alianță PNL-USR. Fostul ministru al Turismului suspectează că fostul premier și-ar pregăti candidatura la prezidențialele din 2028
22:34
Elena Udrea acuză că Bolojan ar fi comandat un sondaj pentru o posibilă alianță PNL-USR. Fostul ministru al Turismului suspectează că fostul premier și-ar pregăti candidatura la prezidențialele din 2028
FLASH NEWSFlorin Manole anunță că platforma pentru angajarea muncitorilor non-UE funcționează din nou: „Am promis că în 10 zile rezolvăm problema”
22:33
Florin Manole anunță că platforma pentru angajarea muncitorilor non-UE funcționează din nou: „Am promis că în 10 zile rezolvăm problema”
FLASH NEWSNicușor Dan a promulgat legea prin care câștigătorii Cupei Campionilor Europeni din 1986 vor primi indemnizații de merit. Câți bani vor încasa foștii fotbaliști ai Stelei
22:16
Nicușor Dan a promulgat legea prin care câștigătorii Cupei Campionilor Europeni din 1986 vor primi indemnizații de merit. Câți bani vor încasa foștii fotbaliști ai Stelei

Cele mai noi

Trimite acest link pe