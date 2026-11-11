Greva generală de la 11 noiembrie din Spania: Confruntări violente în Barcelona, proteste masive sub ploaie în Madrid și peste 50 de arestări în toată țara

În prag de alegeri parlamentare convocate anticipat de premierul socialist Pedro Sanchez, în Spania a avut loc prima grevă generală din ultimii 14 ani. În centrul atenției este o problemă de importanță majoră: locuințele tot mai inaccesibile din cauza prețurilor. Valencia, Madrid și Bacelona au fost afectate de blocaje aeriene și peste 280 de zboruri programate au fost anulate din cauza grevei naționale.

Furia populației a atins punctul culminant când o femeie în vârstă a fost evacuată din locuința sa din Madrid, în care a trăit din anul 1956. Sute de mii de spanioli au ieșit în stradă să manifeste la proteste la nivel național.



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„Fiecare generație trebuie să-și ducă propria luptă. A noastră este cea pentru locuințe și o vom câștiga, sprijiniți de forța poporului. Trebuie să ne îndreptăm privirea spre cei de sus, spre cei care locuiesc în apartamente de lux la ultimul etaj și spre cei care administrează fonduri de investiții și să punem capăt practicilor lor speculative și abuzurilor”, a spus Sanchez pe durata unui miting.

Între 2015 și 2025, prețul mediu al locuințelor în Spania a crescut cu 80%, în timp ce salariile au crescut cu doar 30%, potrivit Politico.

Promisiunea de a utiliza toate resursele statului pentru a asigura 184.000 de locuințe publice, cu chirii accesibile, s-a dovedit dificil de pus în practică.

La Barcelona, un grup de persoane cu fețele acoperite au spart vitrine și au aruncat cu materiale pirothenice în poliție. 50 de persoane au fost reținute, potrivit El Pais.

Sute de mii de oameni au parcurs străzile în numeroase orașe ale Spaniei pe 11 noiembrie. Cele mai mari marșuri au avut loc la Madrid, sub ploaie, unde s-au adunat 120.000 de participanți, potrivit surselor guvernamentale.

La Barcelona au ieșt zeci de mii de persoane. La protestw s-au strigat lozinci pentru accesul la locuințe decente, creșterea salariilor și măsuri împotriva speculei imobiliare.

Sursa Video: X