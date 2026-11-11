Șeful Nuclearelectrica explică înlocuirea directorului tehnic al Centralei de la Cernavodă, după oprirea reactorului 1: „Nu am dat omul afară”

Șeful Nuclearelectrica explică înlocuirea directorului tehnic al Centralei de la Cernavodă, după oprirea reactorului 1. Acesta va rămâne în echipa Nuclearelectrica, potrivit directorului general al companiei, Mihai Laurențiu Gioară.

Atribuțiile acestuia vor fi preluate de o altă persoană.

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„Având în vedere rezilienţa echipamentelor din ultimul timp, am considerat să facem o evaluare a activităţii dânsului. Va exista un raport de cauzalitate adecvat. De asemenea, el fiind un specialist în domeniu, îşi va găsi locul în echipa Nuclearelectrica în perioada următoare, dar, în acest moment, pentru recalibrarea la nivel de excelenţă a mentenanţei şi a echipamentelor în perioada următoare şi a răspunsului la astfel de probleme, o să urmeze să preia această activitate o altă persoană”, a precizat directorul general, arată Agerpres.

Șeful Nuclearelectrica: „Nu am dat omul afară”

Directorul Nuclearelectrica a precizat că oprirea Unității 1 a fost provocată de defectarea unui echipament. De asemenea, Mihai Laurenţiu Gioară a explicat că directorul tehnic al Centralei de la Cernavodă nu a fost concediat. Compania verifică dacă au fost respectate planurile de mentenanță pentru echipamentele critice. Analiza este încă în desfășurare.

„Nu am dat omul afară. Există un raport intern despre care nu vă pot spune acum, în acest cadru, şi o să analizăm şi revenim cu informaţii. (…) Este vorba despre respectarea şi urmărirea planurilor de mentenanţă asupra echipamentelor critice. Respectarea planurilor de mentenanţă e mai mult decât o procedură. Anumite echipamente prevăd verificări la un anumit interval de timp şi starea de sănătate livrată la un anumit de timp, mai ales în astfel de momente critice de pornire ale centralei. Analiza este în curs”, a menţionat Mihai Laurenţiu Gioară.

Nuclearelectrica a amânat pentru 13 noiembrie repornirea Unității 1 de la Cernavodă, cu o zi față de termenul inițial. Compania a precizat că lucrările de remediere durează mai mult decât era estimat. Mai multe informații AICI.