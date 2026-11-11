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Raport șocant în armata Germaniei despre abuzurile sexuale, chiar în plină campanie de recrutare. Peste 60% dintre femei au fost victime ale hărțuirii

Raport șocant în armata Germaniei despre abuzurile sexuale, chiar în plină campanie de recrutare. Peste 60% dintre femei au fost victime ale hărțuirii
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Ministrul german al Apărării, Boris Pistorius, a anunțat un pachet de măsuri împotriva abuzurilor sexuale din armata germană, după publicarea unui raport intern care arată o problemă sistemică. Declarațiile au fost făcute de șeful armatei în contextul în care Germania încearcă să atragă cât mai mulți recruți și rezerviști, relatează Reuters.

„În prezent, observăm o creștere a numărului de cazuri raportate. Acest lucru este inacceptabil”, a declarat Boris Pistorius reporterilor la Berlin.

Studiul a fost realizat de Centrul pentru Istorie Militară și Științe Sociale al Bundeswehr pe un eșantion amplu de personal militar activ. Datele arată o discrepanță majoră între situația reală și plângerile oficiale. Numărul real al cazurilor de abuz este de trei până la cinci ori mai mare decât cel raportat oficial, iar victimele evită să depună plângeri.

„Vorbim aici despre de trei până la cinci ori mai multe cazuri decât cele raportate. Nu este surprinzător că tinerele femei din gradele inferioare sunt în mod special afectate”, a spus Pistorius.

Raportul a arătat că 40% dintre femeile soldat au experimentat cel puțin un episod de abuz sexual în ultimele 12 luni, iar peste 60% au raportat astfel de experiențe de-a lungul carierei. Cele mai vulnerabile sunt femeile tinere aflate în grade inferioare.

Conduita a variat de la hărțuire verbală la abuz fizic, cum ar fi expunerea nedorită la pornografie, atingeri nedorite sau, în 2% din cazuri, violență sexuală. De asemenea, studiul a arătat că aproximativ 19% dintre militarii bărbați au declarat că au fost vizați de comportamente similare, cei care nu sunt heterosexuali fiind afectați într-o măsură disproporționată.

Acest raport vine în contextul în care Germania încearcă să își consolideze armata și să o transforme în cea mai puternică din Europa, după decenii de investiții insuficiente în care forțele armate s-au redus la o fracțiune din dimensiunea lor din timpul Războiului Rece.

Anul trecut, guvernul a aprobat planuri pentru serviciul militar voluntar care vizează dublarea numărului de rezerviști instruiți la aproximativ 200.000, pe lângă o țintă de cel puțin 260.000 de soldați în serviciu activ.

Ministrul german al Apărării a calificat această situație drept „inacceptabilă” și a subliniat faptul că studiul reprezintă doar punctul de plecare pentru o reformă de fond, bazată pe toleranță zero. Pistorius a precizat că orice ofițer sau superior care nu oferă un exemplu în acest sens, tolerează abaterile sau nu le investighează, va fi destituit din funcțiile de conducere.

„Oricine nu reușește să dea un exemplu sau care chiar tolerează abaterile ori nu le gestionează în mod consecvent nu va mai deține o poziție de conducere”, a specificat Pistorius.

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