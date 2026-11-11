Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, spulberă speranțele că va scădea TVA-ul în curând: „Trebuie să cântărim cu atenție”

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a comentat propunerea de a reduce TVA-ul la alimente la 9% și a susținut că „trebuie cântărită cu atenție”. Deși consideră că astfel de inițiative sunt de înțeles,Nazare atrage atenția că orice reducere de taxe vine cu un impact bugetar suplimentar, iar România trebuie să evite orice derapaj financiar. Propunerea de reducere a TVA-ului a venit din partea ministrului Agriculturii, Florin Barbu, de a reduce taxa pe valoarea adăugată (TVA) la alimente la 9%.

„O scădere a TVA-ului trebuie cântărită extrem de atent”

În contextul dezbaterilor privind măsurile fiscale și stimularea consumului, Alexandru Nazare a subliniat că solicitările venite din partea celorlalte ministere sunt analizate riguros, dar că trebuie să fim atenți ca bugetul țării să rămână în echilibru. El susține că o reducere de TVA ar însemna un impact suplimentar pe bugetul țării, iar asta poate duce la derapaje.

„Din punctul meu de vedere, să vorbim despre creșterea sau scăderea TVA-ului în acest moment sunt lucruri pe care trebuie să le cântărim extrem de atent. Evident că fiecare ministru din acest guvern are proiecte, are lucruri la care e mai atent, lucruri pe care vrea să le accentueze. Aceste lucruri înseamnă și un impact bugetar suplimentar și, chiar și pe fondul unor dorințe legitime, trebuie să fim foarte atenți când îmbinăm toate aceste solicitări, ca bugetul țării să rămână în echilibru și să nu semnalăm niciun derapaj. Pot să vă asigur că mă uit cu cea mai mare atenție la toate solicitările miniștrilor”, a declarat Alexandru Nazare.

Reacția sa vine după ce ministrul Agriculturii, Florin Barbu (PSD), a afirmat că TVA la alimente ar trebui să scadă până la nivelul de 9% și că Guvernul ar trebui să adopte un pachet mai larg de măsuri pentru creșterea consumului.

„Creșterea economică este pe consum”, a susținut Barbu, explicând că i-a înaintat ministrului Finanțelor mai multe propuneri în acest sens.

Calendarul pentru a doua rectificare bugetară nu a fost stabilit

Întrebat despre momentul în care Guvernul va opera a doua rectificare bugetară, ministrul Finanțelor a precizat că momentan nu a fost luată o decizie finală privind calendarul.

„Acestea sunt discuții pe care le vom avea împreună cu miniștrii și prim-ministrul. Nu am avut încă această discuție să stabilim calendarul pentru cea de-a doua rectificare”, a explicat Alexandru Nazare.