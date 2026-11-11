Florin Manole anunță că platforma pentru angajarea muncitorilor non-UE funcționează din nou: „Am promis că în 10 zile rezolvăm problema”

Ministrul Muncii, Florin Manole, a anunțat miercuri seară, într-o postare pe rețelele sociale, că platforma Work in Romania, prin intermediul căreia angajatorii pot face demersurile necesare pentru recrutarea lucrătorilor din afara Uniunii Europene, este din nou funcțională.

Anunțul ministrului vine după ce mai multe funcționalități ale platformei au fost dezactivate în urma unei decizii a Curții de Apel București privind suspendarea unui ordin al Ministerului Muncii referitor la ocupațiile deficitare.

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„Am promis că în 10 zile rezolvăm problema. Platforma work in Romania e din nou funcţională. Mulţumesc tuturor colegilor de la ANOFM, MAI, IGI, Cancelarie. Şi nu în ultimul rând mulţumesc partenerilor sociali de la IMM România – dialogul şi încrederea se dovedesc uneori cele mai importante resurse”, a scris Florin Manole pe Facebook.

De ce au fost blocate mai multe funcționalități ale platformei

Începând de la jumătatea lunii septembrie, mai multe funcționalități ale platformei au fost dezactivate, după ce Curtea de Apel București a suspendat executarea unui ordin al Ministerului Muncii care stabilea lista ocupațiilor deficitare pentru care pot fi recrutați lucrători străini.

Decizia CAB a afectat procedurile electronice folosite de angajatori pentru înregistrare, autorizare și depunerea documentelor necesare recrutării personalului din afara Uniunii Europene.

Potrivit mesajului afișat anterior pe platforma oficială, suspendarea executării Ordinului ministrului Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale nr. 1073/2026 a determinat dezactivarea mai multor fluxuri administrative.

Ordinul Ministerului Muncii a fost contestat in instanță

Suspendarea ordinului a fost dispusă de Curtea de Apel București într-un dosar în care reclamant figurează Patronul Importatorilor de Forță de Muncă, iar pârât este Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale.

Ordinul contestat reglementa lista ocupațiilor deficitare pentru care angajatorii puteau recruta lucrători străini.