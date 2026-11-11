După 39 de incursiuni cu drone în România în 2026, o nouă alertă la graniță. Două avioane F-16, ridicate de la sol, și mesaj RO-Alert în Tulcea

O nouă alertă aeriană a fost declanșată miercuri seară, 11 noiembrie, în nordul județului Tulcea, după ce radarele Ministerului Apărării Naționale (MApN) au detectat o țintă aeriană la est de Insula Șerpilor. Două avioane de luptă F-16 ale Forțelor Aeriene Române au decolat pentru monitorizarea situației, iar populația din zonă a primit un mesaj RO-Alert la ora 21:32. Incidentul survine după ce România a înregistrat deja 39 de pătrunderi neautorizate ale dronelor în spațiul aerian sau maritim național în cursul anului 2026.

Potrivit informațiilor transmise de Ministerul Apărării Naționale, ținta aeriană a fost identificată de sistemul de supraveghere radar în cursul serii de miercuri, în apropierea Insulei Șerpilor.

Ca măsură de precauție, două aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române, aflate în serviciul de luptă Poliție Aeriană, au decolat de la Baza 71 Aeriană Câmpia Turzii.

În paralel, Centrul Național Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, pentru instituirea măsurilor de alertare a populației din nordul județului Tulcea. La ora 21:32, autoritățile au transmis un mesaj RO-Alert.

Deocamdată, MApN nu a precizat natura țintei aeriene și nici dacă aceasta a pătruns în spațiul aerian al României.

39 de incursiuni în 2026, de peste patru ori mai multe decât anul trecut

Incidentul are loc pe fondul unei intensificări semnificative a amenințărilor aeriene la frontierele României, în contextul războiului declanșat de Rusia împotriva Ucrainei.

Conform bilanțului oficial al MApN, actualizat la 11 noiembrie 2026, de la începutul anului au fost înregistrate 39 de pătrunderi neautorizate ale dronelor în spațiul aerian sau maritim național, comparativ cu numai nouă în întregul an 2025.

Tot în 2026, Ministerul Apărării a contabilizat 110 atacuri cu drone în apropierea frontierei, 89 de situații în care au fost ridicate aeronave militare și șase drone doborâte.

De la începutul invaziei ruse în Ucraina, în februarie 2022, România a înregistrat în total 58 de pătrunderi neautorizate, potrivit acelorași date oficiale.

Unul dintre cele mai grave incidente recente s-a produs pe 17 octombrie, când două avioane F-16 ale Forțelor Aeriene Române au doborât două drone de atac din familia Geran, deasupra apelor teritoriale ale României, după ce acestea au pătruns în spațiul aerian național.

Zona Deltei Dunării și a litoralului Mării Negre rămâne una dintre cele mai expuse, pe fondul atacurilor repetate asupra infrastructurii portuare ucrainene și al operațiunilor cu drone desfășurate în apropierea frontierei României.

În cazul alertei din seara de 11 noiembrie, nu se poate vorbi încă despre a 40-a incursiune confirmată din 2026.** Pentru aceasta, este necesar ca Ministerul Apărării să confirme că ținta detectată a pătruns efectiv în spațiul aerian sau maritim al României.

MApN a anunțat că va comunica noi informații pe măsură ce acestea vor deveni disponibile.