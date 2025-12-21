Cei 2.200.000 de pensionari din România care vor primi 800 lei în plus la pensie, în 2026. Cine se încadrează.

Cei 2.200.000 de pensionari din România care vor primi 800 lei în plus la pensie, în 2026

Un ajutor nesperat pentru pensionari va fi oferit și în 2026, a anunțat chiar ministrul Muncii, potrivit newsweek.ro.

În condițiile în care pensiile rămân neindexate, iar punctul de pensie este înghețat, acest ajutor este binevenit.

Milioane de pensionari vor beneficia de acești bani. „Guvernul Bolojan a decis încă din pachetul 1 înghețarea punctului de pensie. Cred însă că avem nevoie de un sprijin măcar pentru cei mai nevoiași dintre pensionari. Am avut anul acesta 800 de lei, 400 de lei în aprilie, 400 în decembrie”, a declarat ministrul Muncii, la Antena 3.

Modelul de sprijin din 2025 ar putea fi menținut „în viață” și în 2026, dacă situația o permite.

Ajutorul este pentru pensionarii cu pensii mai mici de 2.574 de lei. Este posibil ca acest prag să fie ridicat cel puțin cu nivelul inflației care este de 7%.

Anul acesta, pensionarii nu au beneficiat nici de indexarea pensiilor, deși Legea 360/2023 prevedea clar că, în fiecare lună ianuarie, pensiile ar fi trebuit să fie majorate cu rata inflației.

Veniturile vârstnicilor au fost afectate de creșterea prețurilor, la utilități, alimente și – desigur – medicamente.

Sursa citată precizează că, în ultimul an, pensionarii au pierdut, în medie, 19% din pensia lor, din cauza faptului că Guvernul nu a indexat VPR cu inflația.

În medie, pensionarii au rămas fără 535 de lei lunar, deoarece Guvernul nu a aplicat indexarea VPR.

Ajutor financiar pentru pensionari

Ajutorul financiar oferit în 2025 a fost în valoare totală de 800 de lei și a fost împărțit în două tranșe egale.

Prima tranșă, de 400 de lei, a fost acordată în primăvară, iar cea de-a doua tranșă este plătită în decembrie.

Datele oficiale arată că 2,2 milioane de pensionari primesc, în decembrie, acest ajutor de 400 de lei, condiția principală fiind ca pensia să fie sub 2.740 de lei.

Pentru plata ajutorului nu este nevoie de depunerea vreunei cereri. Banii sunt virați automat, din oficiu, către casele teritoriale de pensii, ceea ce înseamnă că pensionarii eligibili îi primesc direct, odată cu pensia.

Potrivit datelor recente din 2025, beneficiarii acestui sprijin sunt pensionarii cu venituri de până la 2.574 de lei, numărul total al celor vizați fiind de 2.750.000 persoane.

Suma de 400 de lei plătită în decembrie reprezintă a doua tranșă din ajutorul total de 800 de lei acordat în acest an.

Autorul recomandă: