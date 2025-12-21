Prima pagină » Social » Cei 2.200.000 de pensionari din România care vor primi 800 lei în plus la pensie, în 2026. Cine se încadrează

Cei 2.200.000 de pensionari din România care vor primi 800 lei în plus la pensie, în 2026. Cine se încadrează

21 dec. 2025, 07:00, Social
Cei 2.200.000 de pensionari din România care vor primi 800 lei în plus la pensie, în 2026. Cine se încadrează

Cei 2.200.000 de pensionari din România care vor primi 800 lei în plus la pensie, în 2026. Cine se încadrează.

Cei 2.200.000 de pensionari din România care vor primi 800 lei în plus la pensie, în 2026

Un ajutor nesperat pentru pensionari va fi oferit și în 2026, a anunțat chiar ministrul Muncii, potrivit newsweek.ro.

În condițiile în care pensiile rămân neindexate, iar punctul de pensie este înghețat, acest ajutor este binevenit.

Milioane de pensionari vor beneficia de acești bani. „Guvernul Bolojan a decis încă din pachetul 1 înghețarea punctului de pensie. Cred însă că avem nevoie de un sprijin măcar pentru cei mai nevoiași dintre pensionari. Am avut anul acesta 800 de lei, 400 de lei în aprilie, 400 în decembrie”, a declarat ministrul Muncii, la Antena 3.

Modelul de sprijin din 2025 ar putea fi menținut „în viață” și în 2026, dacă situația o permite.

Ajutorul este pentru pensionarii cu pensii mai mici de 2.574 de lei. Este posibil ca acest prag să fie ridicat cel puțin cu nivelul inflației care este de 7%.

Anul acesta, pensionarii nu au beneficiat nici de indexarea pensiilor, deși Legea 360/2023 prevedea clar că, în fiecare lună ianuarie, pensiile ar fi trebuit să fie majorate cu rata inflației.

Veniturile vârstnicilor au fost afectate de creșterea prețurilor, la utilități, alimente și – desigur – medicamente.

Sursa citată precizează că, în ultimul an, pensionarii au pierdut, în medie, 19% din pensia lor, din cauza faptului că Guvernul nu a indexat VPR cu inflația.

În medie, pensionarii au rămas fără 535 de lei lunar, deoarece Guvernul nu a aplicat indexarea VPR.

Ajutor financiar pentru pensionari

Ajutorul financiar oferit în 2025 a fost în valoare totală de 800 de lei și a fost împărțit în două tranșe egale.

Prima tranșă, de 400 de lei, a fost acordată în primăvară, iar cea de-a doua tranșă este plătită în decembrie.

Datele oficiale arată că 2,2 milioane de pensionari primesc, în decembrie, acest ajutor de 400 de lei, condiția principală fiind ca pensia să fie sub 2.740 de lei.

Pentru plata ajutorului nu este nevoie de depunerea vreunei cereri. Banii sunt virați automat, din oficiu, către casele teritoriale de pensii, ceea ce înseamnă că pensionarii eligibili îi primesc direct, odată cu pensia.

Potrivit datelor recente din 2025, beneficiarii acestui sprijin sunt pensionarii cu venituri de până la 2.574 de lei, numărul total al celor vizați fiind de 2.750.000 persoane.

Suma de 400 de lei plătită în decembrie reprezintă a doua tranșă din ajutorul total de 800 de lei acordat în acest an.

Autorul recomandă: 

Recomandarea video

Citește și

Gândul de Vreme Meteorologii anunță temperaturi atipice pentru această perioadă a anului. ANM, noi informații pentru Gândul: „Pe arii restrânse, burniță sau ploaie slabă”
10:40
Meteorologii anunță temperaturi atipice pentru această perioadă a anului. ANM, noi informații pentru Gândul: „Pe arii restrânse, burniță sau ploaie slabă”
EXCLUSIV Bărbatul care a pus-o pe fiica lui Dan Bursuc să fure bijuteriile părinților a fost reținut. Ce escrocherii învârtea fostul „ginere” al impresarului
08:34
Bărbatul care a pus-o pe fiica lui Dan Bursuc să fure bijuteriile părinților a fost reținut. Ce escrocherii învârtea fostul „ginere” al impresarului
EXCLUSIV Prea bătrân pentru un credit? Când anii devin un obstacol: bancă din România, sancționată de CNCD cu 10.000 lei pentru refuzul accesului la servicii bancare. Cristian Jura: „Criteriul vârstei nu poate fi singurul luat în considerare”
05:00, 20 Dec 2025
Prea bătrân pentru un credit? Când anii devin un obstacol: bancă din România, sancționată de CNCD cu 10.000 lei pentru refuzul accesului la servicii bancare. Cristian Jura: „Criteriul vârstei nu poate fi singurul luat în considerare”
ANALIZĂ Primăria Capitalei, pași mici pentru un oraș atât de mare. Bucureștiul se scufundă, iar marile proiecte au fost abandonate și în 2025. În noul an se intră tot cu trafic, cu poluare, cu pasaje șubrede și clădiri care stau să se prăbușească
05:00, 20 Dec 2025
Primăria Capitalei, pași mici pentru un oraș atât de mare. Bucureștiul se scufundă, iar marile proiecte au fost abandonate și în 2025. În noul an se intră tot cu trafic, cu poluare, cu pasaje șubrede și clădiri care stau să se prăbușească
Mediafax
Cât ar trebui să mâncăm, de fapt, de Crăciun. Un medic trage semnalul de alarmă
Digi24
Rapoarte ale serviciilor secrete americane dezvăluie că Putin vrea să cucerească părți din Europa, inclusiv țări care sunt membre NATO
Cancan.ro
Ea e Mălina, tânăra care a căzut de la etaj azi în Oradea! Era celebră
Prosport.ro
Cea mai frumoasă profesoară de matematică din România e colega lui Gabi Tamaș!
Adevarul
Secretul bine păzit al statuii lui Ioan de Hunedoara: scrisori ascunse în bocancul de bronz
Mediafax
Ce va indica noua etichetă de pe electrocasnice. Cumpărătorii vor fi primii anunțați
Click
Ce spun psihologii despre oamenii care păstrează pungile, borcanele goale, hârtia de ambalaj „pentru orice eventualitate”
Cancan.ro
Zodia care termină anul 2025 în genunchi. Mihai Voropchievici: Din păcate, este prea târziu
Ce se întâmplă doctore
Cum arată Narcisa Suciu la mai bine de 15 ani de când a plecat în Finlanda. De ce s-a reîntors în țară? E de nerecunoscut
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Mașini premium SH cu probleme. Expert: „Check engine aprins, beculețe care clipocesc...”
Descopera.ro
Cele mai consumate băuturi din lume au un efect crucial pentru sănătatea oaselor
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Ce te doare, Bulă? – Mă doare buzunarul, dom doctor …
Descopera.ro
Un astronom celebru de la Harvard spune că o navă extraterestră a ajuns lângă Pământ
CLIMĂ Planeta se încinge. Arctica s-a confruntat cu cel mai călduros an din istoria înregistrărilor meteorologice. Rusia și SUA vor să exploateze regiunea
06:00
Planeta se încinge. Arctica s-a confruntat cu cel mai călduros an din istoria înregistrărilor meteorologice. Rusia și SUA vor să exploateze regiunea
CONTROVERSĂ Friedrich Merz, de la ofensivă, la izolare în Europa. Planul liderului Germaniei pe activele înghețate ale Rusiei s-a întors împotriva lui
06:00
Friedrich Merz, de la ofensivă, la izolare în Europa. Planul liderului Germaniei pe activele înghețate ale Rusiei s-a întors împotriva lui
SCANDALOS Scandal medical uriaș în Europa: aproape 200 de copii au fost concepuți folosind spermă de la un donator purtător de o boală genetică fatală
05:30
Scandal medical uriaș în Europa: aproape 200 de copii au fost concepuți folosind spermă de la un donator purtător de o boală genetică fatală
SĂNĂTATE De ce bolile transmise de insecte reprezintă o amenințare tot mai mare, în ciuda cercetărilor. Ce pericol pândește Europa
05:15
De ce bolile transmise de insecte reprezintă o amenințare tot mai mare, în ciuda cercetărilor. Ce pericol pândește Europa
ECONOMIE Economia României încetinește și este marcată de inflație, Europa se blochează într-un sistem de reglementare greoi. De ce stagnarea a devenit amenințarea principală pentru stabilitatea financiară
05:10
Economia României încetinește și este marcată de inflație, Europa se blochează într-un sistem de reglementare greoi. De ce stagnarea a devenit amenințarea principală pentru stabilitatea financiară
JUSTIȚIE Avocatele capetelor încoronate. Cine sunt femeile care au făcut din Londra capitala mondială a divorțurilor
05:00
Avocatele capetelor încoronate. Cine sunt femeile care au făcut din Londra capitala mondială a divorțurilor

Cele mai noi