Pensionară din Iași, trimisă în judecată după ce și-a însușit un portofel găsit pe stradă

O pensionară din Iași, în vârstă de 70 de ani, a fost trimisă în judecată pentru însușirea bunului găsit, după ce a luat un portofel de pe stradă și nu a încercat să îl returneze proprietarei. Instanța a decis, în final, renunțarea la urmărirea penală, având în vedere circumstanțele cazului.

Portofel pierdut, recuperat cu ajutorul camerelor de supraveghere

Incidentul a avut loc pe 2 mai 2025, când o femeie, identificată prin inițialele D.A.B., a pierdut un portofel pe strada Clopotari, în zona Nicolina II din Iași. Aceasta plecase spre Grădina Botanică și, după o oprire la un magazin, a scăpat portofelul fără să observe, conform Ziarul de Iași.

Abia după ce a ajuns în zona Copou, femeia a constatat lipsa acestuia și s-a întors la locul unde îl pierduse. Cu ajutorul imaginilor surprinse de camerele de supraveghere ale unui magazin și ale unei clinici din apropiere, a fost reconstituit traseul portofelului.

Portofelul, ridicat de o altă persoană

Înregistrările au arătat că, la aproximativ două minute după pierderea portofelului, o altă femeie, Georgeta Dăscălescu, l-a observat, l-a ridicat și i-a verificat conținutul, după care l-a pus în geantă și și-a continuat drumul.

Potrivit declarațiilor proprietarei, în portofel se aflau aproximativ 1.900 de lei. Imaginile video au confirmat că nimeni nu intervenise asupra bunului înainte ca acesta să fie ridicat.

Anchetă și trimitere în judecată

Femeia care a găsit portofelul a fost audiată de anchetatori. Inițial, aceasta a recunoscut că a luat portofelul, dar a susținut că nu ar fi existat bani în interior, afirmație contrazisă de probele video.

Ulterior, Parchetul de pe lângă Judecătorie a dispus trimiterea în judecată sub acuzația de însușire a bunului găsit, faptă prevăzută de Codul Penal și sancționată cu închisoare de la una la trei luni sau amendă penală.

Pensionară din Iași, trimisă în judecată

Instanța a decis renunțarea la urmărirea penală în acest caz. Judecătorii au avut în vedere faptul că inculpata și-a recunoscut ulterior fapta, a achitat prejudiciul în cursul anului trecut și nu avea antecedente penale. De asemenea, s-a ținut cont de situația sa materială și de integrarea socială.

Decizia nu este definitivă și poate fi contestată prin apel.

