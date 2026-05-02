Șeful Romarm, un nou atac la adresa ministrului Miruță. „Și-a bătut joc de toată economia națională și de industria de apărare”

Răzvan Pîrcălăbescu, șeful Romarm, a lansat un nou atac la adresa ministrului Radu Miruță. El a declarat, la Realitatea Plus, că în perioada în care ministrul Apărării Naționale se afla la cârma Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului blocase investițiile în industria de apărare a țării.

A declarat la Realitatea Plus că va participa la trei proiecte prin programul SAFE. A susținut că până recent nu au fost invitați să participe la discuții. Cele trei programe la care vor participa sunt: Piranha (Uzina Mecanică București), programul de la Cugir și cel de muniție.

„Până luna trecută nu am fost invitați la discuții, dar luna trecută am fost invitați. Deja este prevăzut în programul SAFE trei programe la care noi vom participa: programul Piranha la Uzina Mecanică București, cel de armament la Cugir și programul de muniție, o parte la Sadu și o parte la alte filiale”, a declarat șeful Romarm.

„Și-a bătut joc de toată economia națională și de industria de apărare”

Răzvan Pîrcălăbescu a susținut că anul trecut ar fi trebuit ca Romarm să intre în posesia sumei de 1 miliard de leil. Însă, acest aspect nu a mai avut loc.

„Ce a făcut domnul ministru Miruță? El și-a bătut joc de toată economia națională și de industria de apărare. A blocat de-a lungul timpului, cât a fost la Ministerul Economiei, toate investițiile în industria de apărare, deși ele erau alocate de la Guvernul României. Anul trecut, în 2025, aveam alocat un miliard de lei. Nu am văzut niciun ban din aceste lucruri. (…) Dumnealui spune: «Dom’le, cresc copacii în fabrici și nu se tehnologizează». Dacă dumneata nu ne dai bani, niciodată nu vom fi tehnologizați. (…) Asta a făcut ministrul Miruță cât a fost la Economie: și-a bătut joc de toate companiile din subordine și noi am pierdut contracte și parteneri. Și am hârtii clare care dovedesc câți bani am pierdut”, a acuzat Răzvan Pîrcălăbescu.

„Se pare că s-a dorit scoaterea noastră din joc”

Răzvan Pîrcălăbescu susține că Romarm pune la dispoziție partenerilor străini infractructura de care au nevoie.

„Noi suntem în contact permanent cu partenerii străini, iar aceștia vor trebui să accepte o formă de cooperare industrială. Romarm pune la dispoziția lor infrastructura necesară, atât timp cât partenerii sunt de bună credință. Totuși, problema este modul în care grupul de lucru direcționează acești bani către Rheinmetall, fără a solicita oferte de preț concurențiale. Consider că a făcut acest lucru intenționat pentru a obține anumite avantaje și pentru a ne defavoriza, deși noi reprezentăm statul român. Anul trecut, Romarm a adus la bugetul de stat un profit de 200 de milioane de lei.

Nu știu ce a urmărit domnul ministru. Poate falimentarea unei companii, nu este treaba mea. Dar vom încerca să îl contactăm din nou pe domnul Miruță pentru clarificări. Logic, se pare că s-a dorit scoaterea noastră din joc, astfel încât să nu avem capacitățile necesare pentru a participa la offset-ul din programul SEI. Nu știu ce a fost în mintea dumnealui, având în vedere că se consideră expert în toate domeniile, dar și-a bătut joc de compania Romarm și de alte companii de stat care, în ciuda situației, reușesc să facă profit”, a mai declarat directorul Romarm, la Realitatea Plus.

