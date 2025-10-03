Pentru prima dată în istorie, o FEMEIE devine șefa Bisericii Anglicane și este numită Arhiepiscop de Canterbury

Sarah Mullally a fost numită Arhiepiscop de Canterbury, devenind prima femeie din istorie care conduce Biserica Anglicană. Ea preia rolul de lider spiritual pentru cei peste 85 de milioane de anglicani din întreaga lume.

Funcția de Arhiepiscop de Canterbury este cea mai înaltă poziție din Biserica Anglicană, echivalentă cu cea a unui patriarh în alte biserici creștine. Instituția a fost creată în secolul al VI-lea și are atât o dimensiune religioasă, cât și una administrativă.

Numirea lui Mullally marchează o schimbare majoră într-o biserică unde femeile au fost admise la proție abia din anii ’90 și în funcții episcopale abia după 2014.

Sarah Mullally a ocupat anterior funcția de episcop al Londrei și este recunoscută pentru activitatea sa pastorală și pentru implicarea în proiecte sociale.

