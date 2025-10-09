Polițiștii Direcției Generale de Poliție a Municipiului București au pus joi în executare un mandat de percheziție domiciliară în județul Ilfov, într-un dosar de evaziune fiscală continuată. Din cercetările acestora, un bărbat în vârstă de 46 de ani, administrator al unei societăți sociale, a omis să declare veniturile obținute din vânzarea de autoturisme second-hand în România.

Care este prejudiciul

Prejudiciul cauzat bugetului de stat este estimat la aproximativ 25.400.000 lei. Cu ajutorul mandatului de percheziție, polițiștii au identificat și ridicat mai multe bunuri de interes. De asemenea, au fost puse în aplicare trei mandate de aducere, fiind conduse la audieri mai multe persoane.

Ce urmează

Cercetările sunt continuate de către organele de poliție, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul București. Decizia vin în urma infracțiunii de evaziune fiscală în formă continuată. Față de persoana vizată, urmează să fie dispuse măsurile legale adecvate infracțiunii.



