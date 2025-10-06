Prima pagină » Actualitate » Procurorii DNA au destructurat o rețea de corupție din cadrul Poliției de Frontieră. Trei cadre MAI, trimise în judecată. Care sunt acuzațiile

Procurorii DNA au destructurat o rețea de corupție din cadrul Poliției de Frontieră. Trei cadre MAI, trimise în judecată. Care sunt acuzațiile

Ruxandra Radulescu
06 oct. 2025, 17:48, Actualitate
Procurorii DNA au destructurat o rețea de corupție din cadrul Poliției de Frontieră. Trei cadre MAI, trimise în judecată. Care sunt acuzațiile
Foto: Facebook/DNA

Procurorii Direcției Naționale Anticorupție, Serviciul Teritorial Cluj, au trimis în judecată, în luna septembrie, mai multe cadre ale MAI, în cadrul unor dosare penale finalizate.

„Prezentăm o selecție a unor dosare penale finalizate în luna septembrie 2025, care nu au fost mediatizate la zi, în care procurorii anticorupție au dispus trimiterea în judecată sau sesizarea instanței de judecată cu acord de recunoaștere a vinovăției, după cum urmează:

1. Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Cluj au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpaților:

CROITOR ADRIAN-FILON, ofițer de poliție de frontieră cu grad de subcomisar în cadrul I.G.P.F. – Sectorul Poliției de Frontieră Aeroport Cluj-Napoca,

NAGY ELENA-GEORGIANA, agent de poliție de frontieră cu grad de agent șef adjunct în cadrul I.G.P.F. – Sectorul Poliției de Frontieră Aeroport Cluj-Napoca și

HORVAT CRISTINA-FLORENTINA, agent de poliție de frontieră cu grad de agent principal în cadrul IGPF-Sectorul Poliției de Frontieră Aeroport Cluj-Napoca
toți pentru săvârșirea infracțiunii de abuz în serviciu, dacă funcționarul public a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit”, transmite instituția.

Cei trei polițiști sunt acuzați de DNA că, al data de 9 iunie 2023, ar fi permis, în mod ilegal, trecerea graniței în România a doi cetățeni nigerieni prin Punctul de Trecere al Frontierei Aeroport Cluj-Napoca.

„În rechizitoriul procurorilor se arată că, în cauză, există probe din care rezultă următoarea stare de fapt:

La data de 10 iunie 2023, inculpații Croitor Adrian-Filon, Nagy Elena-Georgiana și Horvat Cristina-Florentina, în calitate de lucrători ai poliției de frontieră, cu încălcarea atribuțiilor de serviciu prevăzute în legislația națională privind regimul de trecere a frontierelor de către persoane, nu s-ar fi sesizat cu privire la trecerea frauduloasă a frontierei de stat a României de către doi cetățeni nigerieni, care intraseră fraudulos în România în data de 09 iunie 2023, prin substituire de persoană și ar fi permis acestora să părăsească, în același mod fraudulos, teritoriul României.

În concret, la data de 09 iunie 2023, cei doi cetățeni extra-comunitari, ar fi intrat ilegal în România prin Punctul de Trecere al Frontierei Aeroport (P.T.F.A.) Cluj-Napoca, iar la data de 10 iunie 2023, aceiași cetățeni, ar fi ieșit ilegal din țară, prin același punct de trecere, prin substituire de persoane, la controlul de frontieră prezentând pașapoartele eliberate de autoritățile nigeriene pe numele altor cetățeni nigerieni.

La momentul prezentării pe sensul de intrare în țară, cei doi cetățeni extra-comunitari au susținut că scopul intrării în România este participarea la o activitate artistică în seara de 09.06.2023, desfășurată în interiorul unui local din municipiul Cluj-Napoca, urmând să părăsească țara a doua zi.
În data de 10.06.2023, cei doi cetățeni extra-comunitari s-au prezentat pe sensul de ieșire din țară dorind să se îmbarce la zborul cu destinația Bergamo, Italia.

Cei trei oameni ai legi sunt, de asemenea, acuzați că, deși ar fi sesizat că actele pe care le-ar fi prezentat aceiași cetățeni, la ieșirea din țară, sunt false, ar fi facilitat plecarea acestora.

„Cu această ocazie, lucrătorii poliției de frontieră au constatat existența diferențelor dintre fotografiile existente pe pașapoarte și persoanele în cauză, motiv pentru care au solicitat un control suplimentar.

În urma verificărilor efectuate de agent șef adjunct de poliție Nagy Elena-Georgiana, aceasta nu ar fi constatat existența unor probe cu privire la substituirea de persoane care să impună luarea unor măsuri legale.
Ulterior, beneficiind de sprijinul celor trei inculpați, cei doi cetățeni extra-comunitari ar fi fost lăsați să părăsească teritoriul României folosindu-se de documente de călătorie care nu le aparțineau”, se mai arată în rechizitoriul procurorilor”, mai precizează DNA.

Dosarul de urmărire penală a fost trimis spre judecare Tribunalului Cluj.

