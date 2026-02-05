La această oră au loc percheziții la Primăria Sectorului 3 şi la domiciliul primarului. În vizorul procurorilor se află edilul Sectorului 3, Robert Negoiță.

UPDATE Prefectul Andrei Nistor, la Digi24, despre situaţia de la Sectorul 3

Întrebat despre situaţia de la Sectorul 3, prefectul Bucureştiului, Andrei Nistor, spune că a constatat ceva „trist”.

”Am constatat ceva trist, că s-a construit peste o magistrală de gaz, fără autorizaţii de niciun fel, pe un teren al unor privaţi, nici măcar nu era terenul primăriei. Acolo erau nişte foste drumuri de pământ, nişte uliţe practic, peste care Primăria Sectorului 3 a construit. Am înţeles şi atunci necesitatea, s-a dezvoltat foarte mult zona, era trafic destul de mare, era nevoie de acele drumuri. Din păcate, totul a fost făcut pe repede-înainte «hai să le asfaltăm, că nu mai stăm după autorizaţii» şi ar fi putut să se întâmple o nenorocire ca în Rahova, de exemplu”, a declarat, joi, la Digi 24 prefectul Andrei Nistor.

Discuţiile cu reprezentanţii Primăriei Sectorului 3 au avut loc în mai multe rînduri, spune Nistor, ba „chiar şi în teren” şi mai spune că le-a- cerut „absolut toate documentele”.

”Au trimis o parte dintre acestea, le-am cerut documente inclusiv pentru toate construcţiile care au fost în zonă, pentru că am avut şi alte sesizări, unele dintre ele nu s-au adeverit, dar, din păcate, lucrurile n-au arătat roz. Tot din păcate, nu au reuşit să remedieze până acum situaţia, deşi noi am tot făcut reveniri să vedem în ce stadiu sunt, dar ei s-au blocat în (n. red. răspunsuri de genul) «nu găsim constructori, nu găsim oameni care să se ocupe», din păcate”, a mai spus Nistor.

UPDATE Ce transmite DNA

„Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție efectuează cercetări într-o cauză penală ce vizează suspiciuni privind săvârșirea, în perioada 2017–2025, a unor infracțiuni asimilate celor de corupție.

Faptele investigate ar fi fost comise de funcționari publici, cu sprijinul unor complici și vizează lucrări de construire și asfaltare a mai multor străzi din Sectorul 3 al municipiului București, ce ar fi fost realizate fără documente legale.

În cursul zilei de 5 februarie 2026, în baza autorizațiilor emise de instanța competentă, sunt efectuate percheziții domiciliare în 11 locații situate pe raza municipiului București și a județului Ilfov, dintre care două sunt sediile unor instituții publice, iar restul sunt domiciliile unor persoane fizice sau sediile/punctele de lucru ale unor societăți comerciale.

Raportat la actele procedurale efectuate în prezenta cauză, precizăm că, atunci când împrejurările vor permite, vom fi în măsură să oferim detalii suplimentare”, transmit procurorii anticorupţie, într-un comunicat.

UPDATE La aflarea veştii că primarul Robert Negoiţă este cercetat de DNA şi se fac percheziţii la sediul primăriei şi la domiciliul acestuia, noul consilier al premierului Ilie Bolojan, Vlad Gheorghe, a postat un mesaj în care aminteşte că el este acela care i-a făcut plângere pentru că a construit ilegal drumuri.

„Eu i-am făcut plângerea penală pentru că a construit ilegal drumuri în beneficiul imperiului imobiliar Negoiță. Mă bucur că procurorii se mișcă, în sfârșit. Spun „în sfârșit” pentru că i-am mai făcut plângeri penale lui Negoiță și în trecut — și nu s-a întâmplat nimic. Sunt 4 ani de când au murit doi muncitori într-un șantier ilegal ordonat de Negoiță. E bine că presiunea numirii noului procuror-șef la Direcția Națională Anticorupție a generat o hărnicie pe care nu am mai văzut-o de mulți ani. Altfel, nu se mișca nimic. A pornit de la dezvăluirea Recorder — documentarul văzut de toată țara. De acolo a plecat totul. Dacă tot sunt procurorii la Negoiță, să se uite și după: – legăturile cu Parcul IOR, – achizițiile pentru Hala Laminor, – achizițiile de pavele – și multe, multe altele. Toate sunt deja în plângerile depuse la DNA. Nu trebuie să caute departe”, scrie Vlad Gheorghe. joi dimineaţă, pe facebook.

DNA suspectează săvârșirea mai multor fapte de corupție, procurorii deschizând o urmărire penală in rem încă din 2025 pentru un potențial abuz în serviciu, scrie Mediafax.

Robert Negoiță este bănuit că a construit un drum din bani publici pentru fratele său, dezvoltatorul Ionuț Negoiță.

Totul a plecat de la o anchetă a celor de la Recorder publicată în august 2025. Practic, muncitorii Primăriei au construit de la zero un drum de 1 kilometru, în spatele Halei Laminor din București, și au și asfaltat – pe un teren care era, la acea vreme, proprietatea lui Ionuț Negoiță, fratele primarului, prin societatea Future Business Ideas SRL. Fratele primarului ridica atunci un complex rezidențial în acea zonă.

Legea spune că autoritățile centrale și locale nu pot să finanțeze sau să reabiliteze drumuri aflate în proprietăți private. Pentru ca astfel de activități să poată fi desfășurate, terenurile trebuie să fie deja în domeniu public.

Negoiță a recunoscut ce-a făcut dar explicaţia lui a fost că „este conflict de interese în sensul în care am încălcat o proprietate să facem un drum public. Dacă dumneavoastră considerați că am creat un avantaj fratelui meu, aveți o abordare foarte greșită”.

Negoiţă va fi dus la sediul DNA, după percheziţii, mai scriu cei de la Mediafax.

