Ciprian Ciucu, în drum spre muncă, transmite un mesaj pentru şoferii şi vatmanii STB: „Am vrut să văd cu ce se învârte roata”

Luiza Dobrescu
05 feb. 2026, 08:43, Actualitate

Primarul Bucureştiului, Ciprian Ciucu, a mers joi dimineaţă la serviciu cu autobuzul. În timpul acesta, a realizat un video pe care l-a postat şi în care se adresează angajaţilor companiei de transport public de persoane. Edilul spune că a vrut să realizeze un audit, ca să afle cât de mari sunt problemele, însă consilierii nu au votat. 

Ciucu le transmite muncitorilor, şoferilor şi vatmanilor din STB că el este acela care vrea să salveze compania angajatoare şi nu el este acela care a adus transportul public de persoane în situaţia în care se află.

„Mesajul este pentru vatmani, pentru şoferi. Oameni buni, orice se spune despre mine, eu sunt cel care vrea să salveze compania! Problemele sunt uriaşe. Primăria nu mai poate susţine”, transmite Ciucu, joi dimineaţă.

Primarul general a mai spus că STB are bugetul Oraşului Braşov, Adică, suma de 1,7 miliarde de lei pe an, dar cu toate acestea „problemele sunt uriaşe”.

„Vreau să salvez locurile de muncă ale şoferilor şi ale vatmanilor şi ale muncitorilor. De ei e nevoie ca să se învârtă roata. Sunt sute de şefi. Nu exagerez când spun treaba asta. STB are în fiecare an bugetul oraşului Braşov”, mai transmite Ciucu.

Acesta a mai adăugat pentru aceia „care fac să se învârtă roata” că îi invită la negocieri şi discuţii, însă să vină chiar ei şi nu acei reprezentanţi care, practic, nu-i reprezintă pe aceşti muncitori. Ciucu a explicat că acesta a şi fost motivul pentru care a cerut acel audit care nu i-a fost votat de către consilierii generali ai capitalei.

