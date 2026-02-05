Prima pagină » Știri externe » Incendiu uriaș într-un spital din Pennsylvania, SUA. Pacienții au fost evacuați de urgență în timpul nopții

Incendiu uriaș într-un spital din Pennsylvania, SUA. Pacienții au fost evacuați de urgență în timpul nopții

Mihai Tănase
05 feb. 2026, 09:00, Știri externe
Incendiu SUA - Foto: Foto: X/@GlobalTechtonic

Un incendiu de amploare a izbucnit în cursul nopții la un spital din statul american Pennsylvania. Flăcările au cuprins o parte a clădirii, forțând evacuarea de urgență a pacienților aflați în proximitatea incendiului.

Un incendiu puternic a izbucnit în noaptea de miercuri spre joi la Lehigh Valley Hospital din Dickson City, provocând o intervenție amplă a echipajelor de urgență și evacuarea pacienților, potrivit CBS News, citat de Mediafax.ro.

Flăcările au izbucnit într-un corp al unității medicale și au cuprins rapid o parte a clădirii, forțând autoritățile să acționeze imediat pentru protejarea pacienților și a personalului.

Oficialii au precizat că incendiul a afectat zona superioară a construcției, existând indicii că Institutul de Ortopedie al spitalului a fost atins de foc.

Foto: X/@GlobalTechtonic

Foto: X/@GlobalTechtonic

Guvernatorul statului Pennsylvania, Josh Shapiro, a anunțat pe platforma X că mai multe instituții au intervenit coordonat pentru gestionarea situației. Poliția statului, agenția pentru managementul situațiilor de urgență și departamentul de sănătate au sprijinit evacuarea pacienților și securizarea perimetrului spitalului.

„Mulțumesc celor care își riscă viața pentru a-i ajuta pe cetățenii din Pennsylvania. Lori și cu mine ne rugăm pentru personal, pacienți, familiile lor și întreaga comunitate în această seară”, a transmis guvernatorul Pennsylvania, Josh Shapiro.

Până în acest moment, autoritățile nu au oferit informații oficiale privind eventuale victime sau amploarea pagubelor materiale. De asemenea, cauza incendiului nu a fost stabilită, însă o anchetă este în curs pentru a determina circumstanțele în care a izbucnit focul.

