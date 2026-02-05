Prima pagină » Știri externe » Anunțul Ambasadei SUA la București: Statele Unite marchează un moment istoric, 250 de ani de la Declarația de Independență

Anunțul Ambasadei SUA la București: Statele Unite marchează un moment istoric, 250 de ani de la Declarația de Independență

Mihai Tănase
05 feb. 2026, 09:24, Știri externe
Anunțul Ambasadei SUA la București: Statele Unite marchează un moment istoric, 250 de ani de la Declarația de Independență
Statuia Libertății din SUA - Foto: Freepik

Ambasada Statelor Unite la București anunță că America a intrat oficial într-un „an istoric”, dedicat celebrării a 250 de ani de la semnarea Declarației de Independență, unul dintre cele mai importante momente din istoria țării.

Ambasada Statelor Unite la București a transmis că Statele Unite au intrat oficial într-un „an istoric”, odată cu debutul perioadei dedicate marcării a 250 de ani de la semnarea Declarației de Independență. Anunțul a fost făcut printr-un mesaj publicat pe Facebook.

Potrivit reprezentanților ambasadei, anul 2026 a fost proclamat oficial drept Anul celebrării și reafirmării de către președintele american Donald Trump, evenimentul marcând un sfert de mileniu de la momentul fondator al națiunii americane.

„Statele Unite au intrat oficial într-un an istoric! Președintele Trump a proclamat anul 2026 drept „Anul celebrării și reafirmării”, marcând cea de-a 250-a aniversare a semnării Declarației de Independență, o sărbătoare a spiritului american”, au transmis reprezentanții ambasadei SUA la București.

Ce înseamnă Declarația de Independență a Statelor Unite ale Americii

Declarația de Independență a Statelor Unite ale Americii este documentul prin care cele 13 colonii din America de Nord și-au proclamat independența față de Regatul Unit. Actul istoric a fost ratificat de Congresul Continental la data de 4 iulie 1776, zi care a devenit ulterior sărbătoare națională în Statele Unite.

Documentul original, semnat de delegații Congresului Continental, este păstrat și expus public în clădirea National Archives (Arhivelor Naționale n.red) din Washington, fiind considerat unul dintre cele mai valoroase simboluri ale democrației americane.

Aniversarea celor 250 de ani este așteptată să fie marcată prin evenimente și inițiative speciale, atât în Statele Unite, cât și în misiunile diplomatice americane din întreaga lume.

Recomandarea autorului:

NYT: Ceremoniile organizate la 250 de ani de la Declarația de Independență a SUA, marcate de politica hiperpolarizată și IMPLICAREA lui Trump

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Trump are un mesaj dur pentru liderul suprem al Iranului: „Ar trebui să fie foarte îngrijorat”. „Vreau pace în Orientul Mijlociu”
10:24
Trump are un mesaj dur pentru liderul suprem al Iranului: „Ar trebui să fie foarte îngrijorat”. „Vreau pace în Orientul Mijlociu”
EXTERNE Rusia amenință direct NATO: „Orice soldat străin ajuns în Ucraina va deveni țintă militară, după un eventual acord de pace”
10:19
Rusia amenință direct NATO: „Orice soldat străin ajuns în Ucraina va deveni țintă militară, după un eventual acord de pace”
EXTERNE Un nou scandal de corupție zguduie Ucraina. Un deputat este anchetat pentru delapidarea producției agricole. Prejudiciul se ridică la 800.000 $
09:50
Un nou scandal de corupție zguduie Ucraina. Un deputat este anchetat pentru delapidarea producției agricole. Prejudiciul se ridică la 800.000 $
FLASH NEWS Conversațiile scandaloase între o elevă de liceu din România și Jeffrey Epstein. Mama fetei ar fi știut de legătura dintre cei doi
09:35
Conversațiile scandaloase între o elevă de liceu din România și Jeffrey Epstein. Mama fetei ar fi știut de legătura dintre cei doi
CONTROVERSĂ SUA acuză Uniunea Europeană de „cenzură globală”. Raportul publicat de americani nu vizează doar România, ci și Franța, Germania sau chiar Republica Moldova. Care sunt acuzațiile SUA
09:30
SUA acuză Uniunea Europeană de „cenzură globală”. Raportul publicat de americani nu vizează doar România, ci și Franța, Germania sau chiar Republica Moldova. Care sunt acuzațiile SUA
VIDEO Incendiu uriaș într-un spital din Pennsylvania, SUA. Pacienții au fost evacuați de urgență în timpul nopții
09:00
Incendiu uriaș într-un spital din Pennsylvania, SUA. Pacienții au fost evacuați de urgență în timpul nopții
Mediafax
Compania Nike este acuzată de o agenție guvernamentală că i-a discriminat pe angajații albi
Digi24
„Cea mai mare operațiune de șantaj din istorie”: cazul Epstein, pista rusă
Cancan.ro
De ce a 'divorțat' Ruxandra Luca de fostul partener? S-au separat după 20 de ani: 'Sfârșitul lumii'
Prosport.ro
FOTO. O voleibalistă și-a impresionat fanii cu formele ei: „Frumusețe binecuvântată”
Adevarul
Un pensionar a fost chemat în instanță după ce și-a cumpărat umbrele de pe Temu: confuzia care i-a adus probleme
Mediafax
OMS reia vaccinarea preventivă împotriva holerei după trei ani de pauză
Click
Ce este, de fapt, taxa pe apă de ploaie. Cine trebuie să o plătească
Digi24
Cum a ajuns un personaj negativ din „Harry Potter” un simbol neaşteptat în China
Cancan.ro
-20 grade Celsius în aceste orașe din România. Pe ce dată vine iarna cu adevărat, conform meteorologilor Accuweather
Ce se întâmplă doctore
Boala autoimună de care suferă Naba Salem de la Survivor. I s-a făcut rău în timpul probelor
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Promotor.ro
Prim contact cu noile modele din gama actualizată Dacia 2026. ProMotor, prezent la testele internaționale de la Nisa
Descopera.ro
Piramidele din Egipt: tot ce s-a crezut a fost GREȘIT?!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Sefu’, ieri când am ajuns acasă am găsit-o pe nevastă în pat cu altul!
Descopera.ro
Astronomii au detectat o moleculă complexă de sulf în spațiul interstelar
ULTIMA ORĂ Sindicaliştii de la guvern îl avertizează pe Ilie Bolojan că reforma lui e pe contrasens cu Constituţia: „Nu vom sta cu mâinile în sân”
10:33
Sindicaliştii de la guvern îl avertizează pe Ilie Bolojan că reforma lui e pe contrasens cu Constituţia: „Nu vom sta cu mâinile în sân”
ACTUALITATE Dan Dungaciu: „În America n-a existat niciodată dictatură și tiranie. Din Europa «sofisticată» au apărut aproape toate ideologiile totalitare”
10:30
Dan Dungaciu: „În America n-a existat niciodată dictatură și tiranie. Din Europa «sofisticată» au apărut aproape toate ideologiile totalitare”
SPORT Ziua lui Gică Hagi. A împlinit 61 de ani. Curg mesajele de FELICITARE pentru „Rege”
10:09
Ziua lui Gică Hagi. A împlinit 61 de ani. Curg mesajele de FELICITARE pentru „Rege”
FLASH NEWS Un adolescent de 16 ani a înjunghiat un polițist, în Baia Mare. Atacatorul a fost capturat trei ore mai târziu
10:08
Un adolescent de 16 ani a înjunghiat un polițist, în Baia Mare. Atacatorul a fost capturat trei ore mai târziu
ACTUALITATE Dan Dungaciu: „Să-l pui pe președintele României să spună că se bazează pe rapoarte NATO este o situație penibilă”
10:00
Dan Dungaciu: „Să-l pui pe președintele României să spună că se bazează pe rapoarte NATO este o situație penibilă”
ULTIMA ORĂ Republica Moldova a trimis un nou ambasador în România. A fost şeful Protocolului din aparatul prezidenţial moldovean
09:38
Republica Moldova a trimis un nou ambasador în România. A fost şeful Protocolului din aparatul prezidenţial moldovean

Cele mai noi

Trimite acest link pe