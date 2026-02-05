Anunțul Ambasadei SUA la București: Statele Unite marchează un moment istoric, 250 de ani de la Declarația de Independență

Ambasada Statelor Unite la București anunță că America a intrat oficial într-un „an istoric”, dedicat celebrării a 250 de ani de la semnarea Declarației de Independență, unul dintre cele mai importante momente din istoria țării.

Ambasada Statelor Unite la București a transmis că Statele Unite au intrat oficial într-un „an istoric”, odată cu debutul perioadei dedicate marcării a 250 de ani de la semnarea Declarației de Independență. Anunțul a fost făcut printr-un mesaj publicat pe Facebook.

Potrivit reprezentanților ambasadei, anul 2026 a fost proclamat oficial drept Anul celebrării și reafirmării de către președintele american Donald Trump, evenimentul marcând un sfert de mileniu de la momentul fondator al națiunii americane.

„Statele Unite au intrat oficial într-un an istoric! Președintele Trump a proclamat anul 2026 drept „Anul celebrării și reafirmării”, marcând cea de-a 250-a aniversare a semnării Declarației de Independență, o sărbătoare a spiritului american”, au transmis reprezentanții ambasadei SUA la București.

Ce înseamnă Declarația de Independență a Statelor Unite ale Americii

Declarația de Independență a Statelor Unite ale Americii este documentul prin care cele 13 colonii din America de Nord și-au proclamat independența față de Regatul Unit. Actul istoric a fost ratificat de Congresul Continental la data de 4 iulie 1776, zi care a devenit ulterior sărbătoare națională în Statele Unite.

Documentul original, semnat de delegații Congresului Continental, este păstrat și expus public în clădirea National Archives (Arhivelor Naționale n.red) din Washington, fiind considerat unul dintre cele mai valoroase simboluri ale democrației americane.

Aniversarea celor 250 de ani este așteptată să fie marcată prin evenimente și inițiative speciale, atât în Statele Unite, cât și în misiunile diplomatice americane din întreaga lume.

Recomandarea autorului:

NYT: Ceremoniile organizate la 250 de ani de la Declarația de Independență a SUA, marcate de politica hiperpolarizată și IMPLICAREA lui Trump