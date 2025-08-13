Percheziții DNA la Ministerul Energiei. Directorul Ionel Georgescu, cu 230.000 de lei pensie în 2024, suspectat de fapte de corupție

Procurorii DNA au efectuat marți percheziții la Ministerul Energiei și în locuința directorului Ionel Georgescu, fost șef al Direcției Generale Anticorupție, suspectat că ar fi aranjat examene pentru funcții publice.

Procurorii Direcției Naționale Anticorupție au descins marți dimineață la Ministerul Energiei și în apartamentul lui Ionel Georgescu, director în cadrul instituției, vizat într-o anchetă pentru suspiciuni de corupție.

Fost șef al Direcției Generale Anticorupție și ulterior al Corpului de Control din minister, Georgescu a fost implicat de-a lungul carierei în mai multe scandaluri.

Pensionat din Ministerul de Interne, unde în 2009 conducea structura anticorupție, acesta a revenit în administrația publică, preluând conducerea Corpului de Control al Ministerului Energiei. După o perioadă în mediul privat, s-a întors pe funcția de director odată cu schimbarea Guvernului.

Georgescu, suspectat că ar fi aranjat examene pentru ocuparea unor funcții publice

Surse judiciare susțin că ancheta DNA vizează posibila implicare a lui Georgescu în aranjarea unor examene pentru ocuparea unor funcții publice. Fostul ministru al Energiei, Sebastian Burduja, a declarat că, deși autosuspendat o perioadă, acesta „mai trecea prin minister” și își menținea legăturile cu foștii colegi.

„Dacă vorbim de pensionari care sunt speciali, pleacă la pensie la o vârstă fragedă și apoi lucrează tot la stat, vin cu un bagaj, probabil vin și cu o agendă. Este dificil să te asiguri că respectă un standard înalt de etică profesională”, a spus Burduja.

În baza unui mandat emis de un judecător de drepturi și libertăți, ofițerii de poliție judiciară ai DNA au percheziționat locuința și biroul lui Georgescu, căutând documente și bunuri relevante pentru anchetă.

Numele acestuia a fost menționat în trecut în dosare de corupție, inclusiv în cel al fostului lider PSD Viorel Hrebenciuc și în cazul fostului baron de Mehedinți, Adrian Duicu.

Potrivit declarației sale de avere, Georgescu a încasat anul trecut aproape 230.000 de lei pensie de polițist, peste 85.000 de lei ca director în minister și aproximativ 400.000 de lei din funcții și consilii de administrație ale unor companii de stat.

După analiza probelor ridicate, procurorii urmează să îl audieze pe Ionel Georgescu. Până la această oră, acesta nu a comentat public acuzațiile.