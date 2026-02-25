Prima pagină » Știri externe » Cum a reușit Javier Milei să genereze o creștere de 4,4% a economiei din Argentina și să scadă inflația: „Mergem înainte”

Ruxandra Radulescu
25 feb. 2026, 15:00, Știri externe
Economia Argentinei a cunoscut o crește cu 4,4%  în 2025, al doilea an de mandat al președintelui ultraliberal Javier Milei, potrivit institutului național de statistică. Potrivit aceleiași surse, în 2024, economia a avut o contracție de 1,8%, transmite BFMTV.com

Estimarea lunară a activității economice, publicată marți de Indec, arată o creștere în luna decembrie, generată de sectorul agricol. Astfel Argentina încheie anul 2025 cu o creștere cumulată de 4,4%.

Această cifră este semnificativ mai mică decât previziunea inițială a guvernului de 5%, în timp ce Fondul Monetar Internațional (FMI) a prezis 4,5%. După o încetinire accentuată a activității la mijlocul lui 2025, a urmat apoi un declin în noiembrie (-0,1%). Totuși, economia Argentinei și-a revenit în decembrie, când a înregistrat o creștere de 3,5%.

„Această cifră nu-i va mulțumi pe pesimiști”, a declarat Javier Milei pe contul său X, „Argentina merge înainte”.

Potrivit Indec, revitalizarea din decembrie se datorează sectorului agricol deosebit de puternic, în special recoltei de grâu din ultimii ani. Sectorul minier și cel al serviciilor financiare au înregistrat, de asemenea, o creștere semnificativă, deși într-o măsură mai mică.

În doi ani, Milei a redus inflația cu 120%

Însă creșterea economică a Argentinei în 2025 reflectă, de asemenea, o diferențiere între sectoare. Două sectoare au avut, în mod special, de suferi,: industria și comerțul, care au înregistrat scăderi de 3,9%, respectiv 1,3% pe parcursul anului.

Președintele Javier Milei, care se descrie ca un „anarho-capitalist”, a avut o realizare importantă de la venirea la putere în decembrie 2023. A fost capabil să controlul inflația, care a fost redusă în doi ani de la peste 150% la 32%.

Acest succes a venit, însă, cu prețul unei austerități bugetare drastice, care a înăbușit consumul și a întârziat redresarea pe parcursul anului 2025. A fost însoțită și de o deschidere semnificativă către importuri, iar sectorul industrial din Argentina a avut de suferit.

Acești factori, combinați cu reduceri drastice de locuri de muncă în sectorul public, au contribuit la pierderea a aproape 300.000 de locuri de muncă  în doi ani, atât în ​​sectorul privat, cât și în cel public, conform datelor furnizate de sindicate și de registrul muncii. Această scădere este compensată, în mare, măsură de ocuparea forței de muncă în sectorul informal, potrivit Bloomberg.

