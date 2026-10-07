Percheziții în București și 11 județe, după violențele extreme între oieri și jandarmi din fața Guvernului care au avut loc pe 15 septembrie

Polițiștii fac miercuri, 7 octombrie, 21 de percheziții în București și 11 județe, în dosarul privind violențele de la protestul din 15 septembrie, din Piața Victoriei. Fermierii care au organizat protestul s-au delimitat de incidentele violente.

Anchetatorii vizează fapte de instigare publică, ultraj, tulburarea ordinii publice, distrugere și lovire sau alte violențe. Potrivit Direcției Generale de Poliție a Municipiului București (DGPMB), protestatarii violenți ar fi aruncat obiecte și materiale pirotehnice spre jandarmi și ar fi agresat mai mulți jandarmi și două persoane dintr-un trust media.

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Comunicatul transmis de autorități

„Astăzi, 7 octombrie 2026, polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Serviciul Grupuri Infracționale Violente și Serviciul de Investigații Criminale Central, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul București, pun în aplicare 21 de mandate de percheziție domiciliară și 21 de mandate de aducere, în municipiul București și în județele Giurgiu, Călărași, Teleorman, Argeș, Brăila, Maramureș, Galați, Sălaj, Mureș, Brașov și Iași. Acțiunea se desfășoară în cadrul unui dosar penal în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de instigare publică, ultraj, tulburarea ordinii și liniștii publice, distrugere și lovire sau alte violențe. Cercetările vizează incidentele produse în contextul protestului desfășurat la data de 15 septembrie 2026, în Piața Victoriei din municipiul București. În fapt, la data de 15 septembrie 2026, în contextul protestului desfășurat în Piața Victoriei, o parte dintre participanți ar fi exercitat acte de violență și ar fi proferat amenințări la adresa jandarmilor aflați în exercitarea atribuțiilor de serviciu. Astfel, mai multe obiecte, respectiv borduri, sticle, garduri metalice și obiecte pirotehnice, ar fi fost aruncate de către participanții violenți în direcția efectivelor de jandarmi. De asemenea, unii dintre manifestanți ar fi adoptat un comportament fizic agresiv, lovind, cu pumnii, picioarele și obiecte din lemn, respectiv bâte, mai mulți jandarmi. Totodată, unii dintre autori ar fi exercitat acte de violență fizică asupra a două persoane angajate ale unui trust media, aflate la fața locului în exercitarea atribuțiilor de serviciu. În timpul manifestației, mai mulți protestatari ar fi provocat distrugeri unei autospeciale, precum și altor bunuri aparținând Jandarmeriei. Astfel, în vederea administrării materialului probator, astăzi, 7 octombrie 2026, sunt puse în executare 21 de mandate de percheziție domiciliară și 21 de mandate de aducere. Acțiunea beneficiază de sprijinul polițiștilor din cadrul Inspectoratelor de Poliție Județene Teleorman, Argeș, Brăila, Maramureș, Galați, Sălaj, Mureș, Brașov și Iași, precum și de sprijinul echipelor de intervenție din cadrul Inspectoratului General al Jandarmeriei Române”, transmit autoritățile.

Au fost dispuse măsuri preventive

În dosar au fost dispuse până acum 38 de măsuri preventive. Și anume, 28 de arestări preventive, 6 arestări la domiciliu și 4 măsuri de control judiciar.

„Cercetările sunt continuate de către Parchetul de pe lângă Tribunalul București, împreună cu polițiști din cadrul Serviciului Grupuri Infracționale Violente și Serviciului de Investigații Criminale Central, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de instigare publică, ultraj, tulburarea ordinii și liniștii publice, distrugere și lovire sau alte violențe.

Facem precizarea că, până în prezent, în cadrul acestui dosar penal, au fost dispuse 38 de măsuri preventive: 28 de persoane au fost arestate preventiv, pentru 30 de zile, față de 6 persoane a fost dispusă măsura arestului la domiciliu pentru 30 de zile, iar 4 persoane au fost plasate sub control judiciar.

Facem precizarea că efectuarea percheziției domiciliare reprezintă un procedeu probator în cadrul procesului penal, reglementat de Codul de procedură penală, care are drept scop administrarea probatoriului necesar soluționării cauzei și care nu poate, în nicio situație, să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție”, transmite DGPMB.

Protestul din 15 septembrie, din Piața Victoriei, a escaladat în violențe. Protestatarii au aruncat cu pietre, bâte, garduri și sticle în jandarmi. În urma incidentelor, 24 de persoane au fost rănite, iar 27 au fost reținute. Au fost deschise 3 dosare penale și aplicate 24 de sancțiuni, în valoare de 46.000 de lei.