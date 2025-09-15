Prima pagină » Actualitate » „Pericol terorist” în statul unde a fost asasinat Charlie Kirk. ATENTAT cu explozibil asupra televiziunii Fox 13, simpatizantă a lui Donald Trump

Ruxandra Radulescu
15 sept. 2025, 12:52, Actualitate

La o săptămâna după asasinarea lui Charlie Kirk în Utah, agenții FBI au arestat, duminică 14 septembrie în același stat, doi bărbați, suspectați că ar fi plasat un dispozitiv explozibil sub un autoturism al televiziunii Fox 13 News,  afiliată postului Fox News, simpatizant al partidului Republican și al președintelui Donald Trump. 

Incidentul a avut loc în orașul Salt Lake City, din statul Utah, la data de 12 septembrie, când un explozibil a fost descoperit sub mașina postului Fox 13 News. Principalii suspecți, Adeeb Nasir, 58 de ani, și Adil Justice Ahmed Nasir, 31 ani, au fost arestați sub acuzația de pericol terorist, deținerea de arme de distrugere în masă și deținerea de dispozitive explozive.

Când forțele de ordine au venit la locuința celor doi suspecți cu un mandat de percheziție, inculpații au încercat să fugă, însă au fost mobilizați de autorități.

Atentat eșuat asupra postului de televiziune Fox 13 News

Potrivit oficialilor, explozibilul fusese declanșat, însă „nu a funcționat”. Având în vedere tipul de dispozitiv descoperit și locul unde a fost amplasat, FBI a decis să preia cazul, întrucât situația a fost  considerată o amenințare semnificativă la adresa siguranței publice.

În timpul anchetei FBI, suspecții au fost urmăriți până la o reședință din cartierul Magna. Sâmbătă, agenții FBI au emis un mandat de arestare și s-au prezentat la locuința suspecților alături de Poliția din Salt Lake City și echipele de geniști Unified Fire, ca măsură de precauție în caz că ar fi putut exista și alte dispozitive explozive la reședința celor doi.

Bărbații le-au spus anchetatorilor că cele „două arme de distrugere în masă sunt false”, însă oficiali au descoperit că erau „reale”, se arată în mandatul de arestare.

Din cauza dispozitivelor explozive, existente în locuința suspecților, autoritățile au solicitat evacuarea celorlalte case din apropiere.

Droguri, explozibil și arme de foc în locuința inculpaților

Deși mandatul a fost emis pentru percheziționarea probelor legate de dispozitivele incendiare găsite sub vehiculul FOX 13 News, autoritățile „au descoperit dovezi ce indicau activități de contrabandă și dovezi ale unor infracțiuni, care nu făceau subiectul mandatului inițial,  inclusiv arme de foc, explozibili și componente legate de explozibili, substanțe ilegale și accesorii asociate, precum și dispozitive electronice despre care se crede în mod rezonabil că ar conține dovezi”.

Potrivit Departamentului de Poliție din Salt Lake City, ambii bărbați aveau ordine de protecție care le interzice să dețină arme de foc.

„FOX 13 News colaborează îndeaproape cu forțele de ordine și cu echipa noastră de gestionare a riscurilor, siguranța angajaților noștri fiind o prioritate”, a declarat Leona Wood, managerul postului FOX 13 News.

FOTO: Profimedia

