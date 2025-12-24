Legea pentru simplificarea obținerii permisului de conducere, publicată în Monitorul Oficial. Ce trebuie să știe cei care dau sala

Legea inițiată de deputatul USR Cezar Drăgoescu pentru simplificarea și eficientizarea procedurii de obținere a permisului de conducere a fost publicată astăzi, miercuri, în Monitorul Oficial.

Astfel, modificările aduse OUG 195/2002 în ce privește circulația pe drumurile publice introduc excepții clare de la susținerea probei teoretice („sala”) acolo unde experiența practică demonstrează deja competența conducătorului auto.

Pe de o parte, legea prevede trecerea de la categoria A1 la A2 sau A fără susținerea probei teoretice în următoarele condiții:

pentru ob ținerea categoriei A2 este necesară o experiență de minimum 2 ani în conducerea unei motociclete categoria A1;

pentru ob ținerea categoriei A este necesară o experiență de minimum 2 ani în conducerea unei motociclete categoria A2.

Pe de altă parte, trecerea de la categoria B1 la categoria B fără proba teoretică va fi aplicabilă persoanelor care au obținut permisul B1 la 16 sau 17 ani și care au o experiență de minimum 1 an în conducerea unui autovehicul din categoria B1.

Facilități suplimentare pentru deținătorii permisului categoria B: cei care dețin permis categoria B la data intrării în vigoare a legii și care absolvă cursurile teoretice și practice pentru categoria A pot obține permis A sau A2 fără susținerea probei teoretice, fiind necesară numai promovarea probei practice și îndeplinirea celorlalte condiții legale.

Legea elimină procedurile redundante, reduce costurile și timpul pentru viitorii șoferi, recunoaște experiența reală de conducere ca element esențial de evaluare și menține, totodatî, standardele de siguranță rutieră, toate celelalte condiţii prevăzute în legea actuală rămânând aplicabile.

„Am convingerea că acest proiect reprezintă un pas important spre normalizarea relației dintre stat și cetățean, reducerea birocrației inutile și construirea unui sistem administrativ mai eficient, mai corect și mai predictibil”, declară deputatul USR Cezar Drăgoescu.

