Spania investighează dacă un focar de pestă porcină a apărut în urma unor scurgeri din laborator

07 dec. 2025, 14:17, Știri externe
Guvernul regional din Catalonia a lansat o investigație oficială asupra mai multor laboratoare veterinare, inclusiv asupra Centrului în Sănătatea Animalelor (Cresa), pentru a determina dacă un focar de pestă porcină africană din apropiere de Barcelona a fost cauzat de o scurgere accidentală de la unul din laboratoare. 

Tulpina virusului, secvențiată la un laborator din Madrid, arată că pesta porcină detectată la mistreții din Catalonia este „foarte similară” cu tulpina „Georgia 2007”, care este utilizată frecvent în laboratoarele de cercetare și dezvoltare a vaccinurilor. Această tulpină nu este din cea care circulă în prezent în alte părți ale Europei.

Spania, cel mai mare producător de carne de porc din UE

Spania, cel mai mare producător de carne de porc din Uniunea Europeană, a mobilizat sute de forțe de ordine, inclusiv militari, pentru a limita răspândirea bolii. Focarul a dus la blocarea a aproximativ o treime din certificatele de export de carne de porc ale Spaniei de către partenerii comerciali internaționali, deși unii, precum China și Marea Britanie, au fost de acord să continue importurile din regiunile neafectate.

Anchetele au fost anunțate după ce Ministerul Agriculturii din Spania a declarat vineri că virusul identificat este „foarte similar” cu o tulpină utilizată frecvent în laboratoare pentru testarea infecțiilor. Focarul a determinat o treime din cele 100 de țări care importă produse din carne de porc din Spania să oprească transporturile ca măsură de siguranță. Pesta porcină nu afectează oamenii, dar este foarte contagioasă și letală pentru porci.

„Georgia 2007” și începutul pestei porcine în Europa

„Georgia 2007” se referă la anul și locația reapariției pestei porcine africane în Europa, un eveniment care a marcat începutul răspândirii continue a bolii pe continent. Virusul a ajuns în 2007 în Georgia cel mai probabil prin deșeuri alimentare infectate provenite dintr-un transport sosis din Africa de Sud-Est. Aceste deșeuri au fost folosite mai apoi pentru hrănirea porcilor domestici. Ulterior, boala s-a răspândit în Caucaz iar mai apoi în Europa.

Acest incident a fost punctul de plecare al răspândirii pestei porcine în Europa și de atunci, această tulpină a fost folosită frecvent în cercetările laboratoarelor veterinare.

