Peste 100 de oameni îl așteaptă pe Călin Georgescu la Poliția Buftea. I-au făcut și melodie: „El stă în fața celor ce conduc fără credință”

Peste 100 de oameni îl așteaptă pe Călin Georgescu la Poliția Buftea. Susținătorii i-au făcut și o melodie: „El stă în fața celor ce conduc fără credință”, spun versurile piesei dedicate lui Călin Georgescu.

„Trezit în conștiință, el stă drept în fața celor ce conduc fără credință. Luptă pentru țară în picioare. A trezit în noi dorința de a trăi în libertate. Pentru pace și dreptate, voievodul cu credință”, sunt câteva dintre versurile piesei dedicate lui Călin Georgescu.

Tot în imagini se poate auzi cum oamenii prezenți la Poliția Buftea scandează:

„Să plece hoții, să vină patrioții”.

Pe la ora 11:00, Călin Georgescu și-a făcut apariția la Poliția Buftea.

„În primul rând, aș dori să le mulțumesc tuturor oamenilor prezenți aici, îmi dau seama ce eforturi fac, mai ales în condițiile de extremă austeritate pe care le traversăm astăzi, le mulțumesc tuturor și îmi dau seama că tot acest sacrificiu nu este în zadar. De aceea, le spun tuturor: rămâneți credincioși idealurilor voastre și să ne păstrăm demnitatea.

Vedeți, a trecut un an de zile de când așa-zisul stat a dat lovitura de stat împotriva propriei țări, împotriva propriului popor care a decis, după 35 de ani, să își conducă singuri țara și să instaureze democrația participativă. Poporul roman a înțeles că nu există democrație fără valori creștine, fără libertate, fără Dumnezeu”, a declarat Călin Georgescu, la ieșirea din sediul Poliției Buftea.