Peste 100 de oameni îl așteaptă pe Călin Georgescu la Poliția Buftea. I-au făcut și melodie: „El stă în fața celor ce conduc fără credință”

09 dec. 2025, 10:51, Actualitate
Peste 100 de oameni îl așteaptă pe Călin Georgescu la Poliția Buftea. Susținătorii i-au făcut și o melodie: „El stă în fața celor ce conduc fără credință”, spun versurile piesei dedicate lui Călin Georgescu.

Trezit în conștiință, el stă drept în fața celor ce conduc fără credință. Luptă pentru țară în picioare. A trezit în noi dorința de a trăi în libertate. Pentru pace și dreptate, voievodul cu credință”, sunt câteva dintre versurile piesei dedicate lui Călin Georgescu.

Tot în imagini se poate auzi cum oamenii prezenți la Poliția Buftea scandează:

„Să plece hoții, să vină patrioții”.

Pe la ora 11:00, Călin Georgescu și-a făcut apariția la Poliția Buftea.

„În primul rând, aș dori să le mulțumesc tuturor oamenilor prezenți aici, îmi dau seama ce eforturi fac, mai ales în condițiile de extremă austeritate pe care le traversăm astăzi, le mulțumesc tuturor și îmi dau seama că tot acest sacrificiu nu este în zadar. De aceea, le spun tuturor: rămâneți credincioși idealurilor voastre și să ne păstrăm demnitatea.

Vedeți, a trecut un an de zile de când așa-zisul stat a dat lovitura de stat împotriva propriei țări, împotriva propriului popor care a decis, după 35 de ani, să își conducă singuri țara și să instaureze democrația participativă. Poporul roman a înțeles că nu există democrație fără valori creștine, fără libertate, fără Dumnezeu”, a declarat Călin Georgescu, la ieșirea din sediul Poliției Buftea. 

ECONOMIE Jumbo, avertisment dur după majorarea TVA. Fondatorul „raiului jucăriilor” anunță ce se va întâmpla cu prețurile: „Lăcomia va avea consecințe”
11:23
Jumbo, avertisment dur după majorarea TVA. Fondatorul „raiului jucăriilor” anunță ce se va întâmpla cu prețurile: „Lăcomia va avea consecințe”
CONTROVERSĂ Partidul lui Marine Le Pen vrea să redeschidă bordelurile din Franța, pe modelul de la 1946. Cum ar fi schimbată legea prostituției
10:54
Partidul lui Marine Le Pen vrea să redeschidă bordelurile din Franța, pe modelul de la 1946. Cum ar fi schimbată legea prostituției
SPORT Rapid e pe locul 1 în liga 1 înainte de meciurile cu Otelul și FCSB, iar Paul Iacob vine astăzi la „EXCLUSIV RAPID”, de la 18:00
10:47
Rapid e pe locul 1 în liga 1 înainte de meciurile cu Otelul și FCSB, iar Paul Iacob vine astăzi la „EXCLUSIV RAPID”, de la 18:00
EXTERNE Atac rusesc brutal asupra civililor din Ternopil. Bilanțul a ajuns la 38 de morți, între care și o fetiță de 7 ani din Polonia și mama ei
10:10
Atac rusesc brutal asupra civililor din Ternopil. Bilanțul a ajuns la 38 de morți, între care și o fetiță de 7 ani din Polonia și mama ei
ULTIMA ORĂ La ieşirea de la Judecătoria Sector 1, Călin Georgescu se declară încrezător în puterea legii: „Nu am și nu voi avea decât o singură apărarea: legea.”
10:04
La ieşirea de la Judecătoria Sector 1, Călin Georgescu se declară încrezător în puterea legii: „Nu am și nu voi avea decât o singură apărarea: legea.”

