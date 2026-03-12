Prima pagină » Știri externe » Cum este viața lui Nicolas Maduro în închisoare. În fiecare noapte urlă „Eu sunt președintele Venezuelei!”

Cum este viața lui Nicolas Maduro în închisoare. În fiecare noapte urlă „Eu sunt președintele Venezuelei!”

12 mart. 2026, 20:51, Știri externe
Nicolas Maduro, fostul președinte al Venezuelei, este în prezent încarcerat la Metropolitan Detention Center din New York unde, conform cotidianului spaniol ABC, acesta ar suferi de crize de nervi pe parcursul nopții și urlă în mod repetat „Eu sunt președintele!”, scrie Mediafax, care citează ABC. Nicolas Maduro este încarcerat în regim special, în izolare, într-o celulă de mici dimensiuni de aproximativ 3 pe 2 metri, fără a avea contact cu alți deținuți.

Fostul președinte al Venezuelei este ținut într-o celulă îngustă din Metropolitan Detention Center încă de la capturarea acestuia, de pe 3 ianuarie. Crizele pe care le are în fiecare noapte nu sunt incluse în înregistrările instanței și nu sunt transcrise în nicio audiere, însă povestea acestuia circulă în interiorul centrului de detenție.

„Sunt președintele Venezuelei! Spuneți țării mele că am fost răpit, că suntem maltratați aici!”

Din exterior, închisoarea este impunătoare, din beton, ridicată într-o zonă industrială din Brooklyn, lângă golf. Cu toate acestea, exteriorul brutal nu se compară cu interiorul. „Este iadul pe pământ”, spune Sam Mangel, un consultant în penitenciare care a lucrat ani de zile cu deținuții din unitățile federale. „Este un loc în care nimeni nu ar vrea să petreacă niciun minut”, spune acesta.

Centrul de detenție găzduiește inculpați care așteaptă procesul sau condamnarea și a găzduit de-a lungul timpului nume mari precum rapperul Sean „Diddy” Combs, Ghislaine Maxwell (partenera lui Jeffrey Epstein), pe fostul președinte al Hondurasului, Juan Orlando Hernández sau pe Hugo „El Pollo” Carvajal, fostul șef al serviciilor secrete chaviste.

Celula lui Maduro are doar 6 metri pătrați

Celula este un spațiu mic, de aproximativ trei metri lungime și doi metri lățime, cu un pat metalic, o toaletă, o chiuvetă și o fereastră îngustă care lasă să intre foarte puțină lumină naturală. Deținuții din aripa de izolare au voie să iasă de trei ori pe săptămână timp de o oră, întotdeauna încătușați de mâini și picioare și escortați de doi gardieni. În acest timp, pot face duș, pot folosi telefonul, până la o limită lunară, pot accesa e-mailuri supravegheate sau pot ieși într-o curte exterioară mică, împrejmuită.

De obicei, în conformitate cu protocoalele închisorii, deținuții sunt trimiși aici între 72 de ore și o săptămână. În cazul lui Maduro însă, sursele indică faptul că izolarea este constantă și continuă din motive de securitate. Este cel mai important deținut din istoria centrului, iar autoritățile nu își permit un incident. Relatarea despre țipetele sale nocturne a fost transmisă către ABC de avocații unuia dintre deținuții dintr-o unitate din apropiere, tot venezuelean.

