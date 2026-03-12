Prima pagină » Știri politice » Imagini de la întrevederea dintre Zelenski și Bolojan. Liderul de la Kiev se află pentru a doua oară în România de la începutul războiului din Ucraina

Imagini de la întrevederea dintre Zelenski și Bolojan. Liderul de la Kiev se află pentru a doua oară în România de la începutul războiului din Ucraina

12 mart. 2026, 20:47, Știri politice

Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a efectuat, joi, o vizită oficială în România. Șeful de stat s-a întâlnit, la Palatul Victoria, cu premierul Ilie Bolojan.

Întrevederea dintre liderul de la Kiev și Ilie Bolojan a durat în jur de o oră, iar Volodimir Zelenski a plecat de la Palatul Victoria fără a face declarații.

Volodimir Zelenski a efectuat prima sa vizită oficială în România, de la începutul războiului, în octombrie 2023, cu scopul de a consolida relațiile bilaterale și pentru a discuta sprijinul oferit Ucrainei de către România.

Mulțumesc României pentru asistența militară”

„În cadrul unei întâlniri cu premierul României, @iliebolojan, am discutat despre sprijinul în domeniul apărării. Mulțumesc României pentru asistența militară și contribuțiile la inițiativa PURL. Consolidarea apărării antiaeriene este o prioritate pentru Ucraina.

Este important dezvoltăm rețeaua energetică între țările noastre, ceea ce va ajuta Ucraina în contextul penuriilor cauzate de atacurile rusești asupra infrastructurii noastre energetice și va sprijini România atunci când vom avea surplus și vom putea exporta energie electrică. Prin urmare, cooperarea în sectorul energetic a fost, de asemenea, un subiect central al discuțiilor noastre.

O atenție deosebită a fost acordată extinderii punctelor de trecere a frontierei dintre Ucraina și România. De asemenea, am discutat despre elaborarea unui acord interguvernamental privind supravegherea comună la punctele de trecere a frontierei Ucraina–România.

Îi mulțumesc lui Ilie Bolojan pentru întâlnire și pentru sprijinul acordat Ucrainei”, a scris Volodimir Zelenski, pe pagina sa de Instagram.

Tot astăzi, Nicușor Dan a anunțat că, în urma vizitei lui Volodimir Zelenski, a semnat cu acesta două documente oficiale, astfel că România va deveni un hub de producție în industria de apărare, fiind astfel generate noi locuri de muncă, și va consolida securitatea regională. În plus, președintele a mai adăugat faptul că, în cadrul acestui parteneriat, producția de drone în România, realizată în colaborare cu Ucraina, este un proiect prioritar ce poate deveni rapid operațional.

