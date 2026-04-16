De ce pune Bruxelles-ul presiune pe Peter Magyar. Marius Tucă: Ursula a mirosit ceva/Valorile ei sunt cenzura și lipsa libertății de exprimare

Invitat în emisiunea Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, jurnalistul Marius Tucă a comentat schimbările de direcție geopolitică de la Budapesta. Odată cu noua putere, apreciază reputatul gazetar, Bruxelles-ul va intensifica presiunea asupra maghiarilor pe direcția Ucrainei. 

Marius Tucă: Ideea e că Ursula von der Leyen îi cere noului premier al Ungariei alinierea la valorile comune europene într-un termen foarte scurt.

”Ursula a mirosit ceva”

Ionuț Cristache: Care e alinierea valorilor europene comune? Să finanțăm un război?

Tucă: Dar le știi foarte bine. Alea cu care se luptă America, adică Trump și JD Vance. Deci Von der Leyen îi cere noului premier al Ungariei… A mirosit ceva, că s-a pregătit mai rău. Alinierea la valorile comune europene într-un termen extrem de scurt pentru a debloca fondurile europene. Iar în ceea ce privește Ungaria, singura țintă a ei în momentul ăsta e deblocarea fondurilor europene. Nu pentru unguri, ci pentru ucraineni. Care și alea sunt blocate, că nu mai are Zelenski…

Cristache: Dar lucrul la care te-ai referit spune și Petrică (Magyar) în campanie. Băi, mă bat cu Orban, dar totuși ce aveți cu poporul maghiar, că i-ați blocat fondurile.

”Valorile ei sunt cenzura, lipsa libertății de exprimare, controlul  rețelelor sociale

Tucă: Exact, a spus și lucrul ăsta. Deci cred că Ursula are un obiectiv pe termen scurt, banii pentru Ucraina și după aceea mai vedem cu valorile comune europene și așa mai departe. Care nu prea sunt. Pentru că toată politica făcută de Orban și din câte se vede, e cam aceeași politică și a lui Petre Roman al ungurilor, nu are legătură cu valorile despre care vorbește Ursula. Valorile ei sunt cenzura, sunt lipsa libertății de exprimare, controlul absolut al rețelelor sociale, ceea ce face aia și să alegem noi cine să fie ales de fapt, în țările astea din Europa. Așa cum s-a întâmplat în România.

Cristache: Atunci revin la întrebarea de început. În plan ideologic, ce frumos. Foarte bine ai formulat. Asta zic, în Ungaria a câștigat UE sau a câștigat America? Sau nu a câștigat niciuna dintre entitățile astea?

Tucă: Cred că vom vedea într-un timp foarte scurt. În orice caz, semnele arată că nu a câștigat Ursula. Că de-aia îi cere într-un termen foarte scurt să se ralieze la drepturile și valorile europene. Am spus care sunt drepturile și valorile europene. Și i-a dat un semnal și Trump. Cred că Trump și americanii au un interes foarte mare în ceea ce privește Ungaria.

