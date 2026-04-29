Aproximativ 120 de invitați de seamă au participat, seara trecută, la dineul oficial de la Casa Albă oferit în onoarea Regelui Charles și a Reginei Camila. Oaspeții au sosit îmbrăcați în ținute elegante de gală. „White tie” a fost codul vestimentar pentru această seară spectaculoasă din Washington DC. Cunoscut și sub numele de „full evening dress” sau frac, reprezintă cel mai formal și exclusivist cod vestimentar occidental, simbolizând rafinamentul suprem și eticheta aristocratică. Potrivit specialiștilor, acesta este un cod vestimentar care este o raritate la Casa Albă și care a mai fost respectat ultima oară cu ocazia vizitei reginei Elisabeta a II-a în Statele Unite, în 2007.

Nuanțele de roz au dat tonul serii

În timp ce printre domni au predominat ținutele clasice negre cu cămăși albe, nuanțele de roz au dat, însă, tonul serii. Prima Doamnă a Statelor Unite și Regina Camila și-au făcut apariția în fața camerelor în rochii spectaculoase de culoare roz.

Melania Trump a optat pentru o rochie fără bretele din mătase roz pal delphinium de la Christian Dior Haute Couture, cu mănuși Dior de culoare alb-gălbui și pantofi Dior din mătase roz pal delphinium.

Regina Camilla, pe de altă parte, a ales o nuanță mai închisă de roz. Șoția Regelui Charles a purtat o rochie de seară de un roz intens, semnată Fiona Clare, la cina oficială de marți de la Washington DC. Regina a asortat rochia cu un colier istoric cu ametist și diamante, oferit inițial de o fostă ducesă de Kent reginei Victoria, înainte de a fi transmis reginei Mary.

Se pare că bijuteria a rămas în colecția regală de atunci, iar apariția sa la dineul de stat a continuat tendința Camilei de a alege bijuterii cu o puternică rezonanță istorică în timpul vizitei.

Nu doar ținutele Primei Doamne și ale Reginei au ieșit în evidență. Holul Casei Albe a fost și el decorat cu flori de cireș, creând un decor solemn. Paharele de șampanie au sunat, apoi, în timp ce președintele și Regele au închinat un toast unul pentru celălalt, sărbătorind legăturile adânci și istoria comună dintre cele două țări. În discursul său, Trump a descris legătura cu Regatul Unit drept o „prietenie fără egal pe pământ”.

Trump și regele Charles s-au întrecut în glume

Cina a început cu un discurs al președintelui american, care a mulțumit Regatului Unit pentru „marele, marele dar” al unei moșteniri bogate, adăugând că majoritatea fostelor colonii britanice nu știu cât de mult îi datorează.

Trump a ridicat apoi un pahar în cinstea celor 250 de ani de libertate americană și în cinstea regelui Charles, numindu-l un „mare om”. El a afirmat că cele două țări au stat alături „sfidătoare și triumfătoare în fața forțelor comunismului, fascismului și tiraniei”.

Regele Charles i-a oferit președintelui un clopot auriu provenit de la turnul submarinului HMS Trump, un submarin al Marinei Regale lansat pentru prima dată în 1944, care a luptat în Bătălia din Pacific în timpul celui de-al Doilea Război Mondial.

În discursul său, monarhul a afirmat că acesta reprezintă un simbol al „istoriei noastre comune și al viitorului nostru strălucit”, glumind: „dacă vreodată aveți nevoie de noi… sună-ne pur și simplu”.

Regele Charles glumește pe seama sălii de bal a lui Trump

Regele Charles a făcut apoi câteva glume inspirate din secolele al XVIII-lea și al XIX-lea, relatează CBS News.

La un moment dat, el a făcut referire la sala de bal pe care președintele Trump intenționează să o construiască pe terenul Casei Albe, ceea ce va duce la demolarea Aripii de Est.

„Nu pot să nu observ modificările aduse Aripii de Est”, a spus regele. „Îmi pare rău să spun că noi, britanicii, am făcut, desigur, propria noastră mică încercare de reamenajare imobiliară a Casei Albe în 1814.”

Mai târziu, regele a glumit: „Domnule președinte, ați afirmat recent că, dacă nu ar fi fost Statele Unite, țările europene ar vorbi germană. Îndrăznesc să spun că, dacă nu am fi fost noi, dumneavoastră ați vorbi franceză.”

O altă remarcă acidă: el a numit dineul oficial o „îmbunătățire considerabilă față de Boston Tea Party”.

De asemenea, el a salutat „actul îndrăzneț și vizionar de autodeterminare” al Statelor Unite în lupta lor pentru independență față de Imperiul Britanic. Și a afirmat că se află „aici pentru a reînnoi o alianță indispensabilă”.

„Popoarele noastre au luptat și au căzut împreună în apărarea valorilor pe care le prețuim”, a spus regele.

O privire asupra meniului și a decorului

Potrivit Casei Albe, Prima Doamnă a fost cea care a coordonat pregătirile pentru cină.

Masa a început cu un velouté din ierburi de grădină, servit alături de o salată de palmier, urmat de un preparat cu ravioli cu ierburi din grădina Casei Albe. Felul principal a fost un clasic de limandă meunière, înmuiată în unt brun cu aromă de nuci.

La desert, oaspeților VIP li s-a servit un tort dulce de ciocolată în formă de stup, cu cremă cremoasă de vanilie.

Casa Albă a declarat că decorul a fost inspirat de grădinile englezești, sala fiind decorată cu copaci falnici și tufe de liliac înflorite.

Mesele erau acoperite cu fețe de masă verzi și erau împodobite cu buchete de primăvară cu lacramioare.

Seturile de masă au inclus peste 250 de piese din vermeil din colecția Casei Albe, alături de meniuri pictate manual.

Cine se afla pe lista invitaților

Pe lângă oaspeții de onoare – regele și regina –, Casa Albă a invitat peste 100 de persoane.

Lista includea membrii cabinetului prezidențial, consilierii regelui, parlamentari republicani, șase judecători ai Curții Supreme, prezentatori de televiziune, antreprenori miliardari și aliați conservatori de seamă.

Alți invitați de seamă care au sosit au fost lideri din domeniul tehnologiei care se întâlniseră anterior cu regele la Blair House, printre care Jeff Bezos, fondatorul Amazon și Blue Origin, însoțit de soția sa, Lauren Sanchez, și Tim Cook, directorul executiv al Apple.

Au fost prezenți și prezentatorii Fox News Greg Gutfeld, Laura Ingraham și Bret Baier.

Jucătorul profesionist de golf Rory McIlroy, designerul de modă american Ralph Lauren și omul de afaceri miliardar Robert Kraft, proprietarul echipei New England Patriots, s-au numărat, printre alții, pe lista invitaților.

