Petre Mihai Băcanu desființează acuzația de lovitură de stat adusă lui Călin Georgescu: „Douăzeci de inși, cu două mașini, veneau spre București chipurile să dea jos guvernul”
Petre Mihai Băcanu ironizează acuzațiile privind presupusa tentativă de lovitură de stat atribuită lui Călin Georgescu și apropiaților săi. Fostul disident anticomunist și director al „României libere” spune că este absurd să vorbești despre răsturnarea ordinii de stat într-o țară cu zeci de mii de militari, jandarmi și polițiști, pornind de la un grup de doar 20 de persoane.

Reputatul jurnalist și fostul director al ziarului „România liberă”, Petre Mihai Băcanu, a comentat, în podcastul „Pe drept cuvânt”, cazul care îl vizează pe Călin Georgescu și presupusa tentativă de lovitură de stat.

„Eu m-am tot întrebat, la tevatura care se face la noi, cum douăzeci de inși, cu două mașini, veneau spre București chipurile să dea jos guvernul”, a afirmat Băcanu.

Comparația care pune pe jar autoritățile

Jurnalistul a continuat prin a compara forța presupusului grup cu aparatul de securitate al statului român, despre care spune că are resurse uriașe.

„Și eu m-am întrebat: ce țară e asta care are vreo 20.000 de sereiști, din câte știu eu, vreo 50.000 de jandarmi, alte 50.000 de polițiști, armată, vreo 30.000, au tancuri, TAB-uri, tot ce le trebuie, și s-au speriat de douăzeci de inși?”, a spus acesta.

„Poți schimba ordinea socială cu 20 de oameni?”

Petre Mihai Băcanu a atacat direct ideea unei lovituri de stat organizate de un grup atât de restrâns.

„Păi se poate da o lovitură de stat și schimba ordinea socială cu douăzeci de oameni? E posibil așa ceva? Și faci din asta procese și tevatură și câte și mai câte?”, a declarat jurnalistul în podcast.

