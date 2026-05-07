AUR îi cere lui Nicușor Dan să desemneze de urgență un prim-ministru: „Să respecte Constituția, fără alte invenții de tip «consultări informale»”

Partidul AUR îi cere președintelui Nicușor Dan să desemneze de urgență un prim-ministru, după ce moțiunea de cenzură a trecut cu 281 de voturi, pe 5 mai 2026. În comunicatul transmis de Alianța pentru Uniurea Românilor, reprezentanții susțin că statul român nu poate „trăi pe termen nedeterminat sub zodia interimatului și a crizei politice”.

George Simion, liderul AUR, susține că facțiunea politică în consideră pe președintele României „principalul vinovat pentru criza politică”. De asemenea, președintele este „somat să revină la cadrul democratic”.

„Alianța pentru Unirea Românilor îi solicită președintelui Nicușor Dan să desemneze de urgență un prim-ministru. România nu poate trăi pe termen nedeterminat sub zodia interimatului și a crizei politice. Nicușor Dan trebuie să respecte Constituția, fără alte invenții de tip «consultări informale».

În Constituție nu există acest termen. Articolul 103, alineatul 1 din Constituția României prevede foarte clar că, pentru desemnarea unui candidat la funcția de prim-ministru, președintele consultă partidul care are majoritatea absolută în Parlament ori, dacă nu există o asemenea majoritate, partidele REPREZENTATE în Parlament. Dacă întâlnirile convocate de președinte în săptămânile trecute nu vizau desemnarea unui prim-ministru, de data aceasta nu mai vorbim despre așa ceva.

Nicușor Dan apelează la acest tertip neconstituțional pentru a exclude de la discuții partidele care nu îi sunt convenabile. Ieri, președintele României s-a întâlnit cu Dominic Fritz și Sorin Grindeanu, iar astăzi urmează să se întâlnească cu Kelemen Hunor. Pe surse este vehiculată ideea periculoasă că va avea discuții nu doar cu președinții de partide, ci și cu unii lideri din anumite partide, ceea ce reprezintă un alt derapaj grav de la atribuțiile constituționale.

«AUR îl consideră pe Nicușor Dan principalul vinovat pentru criza politică și îl somează să revină la cadrul democratic, renunțând la jocurile politicianiste care au creat doar instabilitate și în care și-a dovedit nepriceperea», a declarat George Simion, președintele AUR”, se arată în comunicatul emis de partidul AUR.

