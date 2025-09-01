Petrișor Peiu spune că AUR are mai multe motive pentru care să ceară plecarea actualului Guvern: „Are la bază o structură strâmbă”

Senatorul Petrișor Peiu spune că AUR are mai multe motive pentru care să ceară concedierea acestui Guvern. În cadrul conferinței de luni, parlamentarul a și numit câteva dintre acestea.

Cei de la AUR vor să ceară „plecarea acestui Guvern” din mai multe motive, spune senatorul Petrișor Peiu:

„Referitor la proiectul de lege pentru schimbarea cadrului fiscal: are la bază o structură strâmbă. Se scutesc de impozite multinaționalele și se legiferează practica condamnabilă a optimizării fiscale, prin care se retrag resurse din statul în care s-au făcut resurse și se mută în statul mama

Referitor la legea de guvernanță corporativă: politizarea excesivă, guvernul nu asigură o simetrie, se impune în continuare politizarea numirilor în C.A.

Referitor la legea instituțiilor autonome: instituie o raționalizare a cheltuielilor de fațadă. Se reduc cu 30% salarii de 15.000€. Vi se pare că e o mare economie? Se evită subiectul fuziunii ANRE-ANCOM. Se evită decongestionarea birocrației indusă de aceste autorități”, a declarat luni senatorul AUR.

