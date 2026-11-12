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Petrolul se ieftinește din nou. Negocierile de pace pentru Ucraina și Iran trag prețurile în jos

Elena Popescu
Petrolul se ieftinește din nou. Negocierile de pace pentru Ucraina și Iran trag prețurile în jos
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Prețul petrolului a scăzut joi cu peste un dolar pe baril. Negocierile diplomatice ar putea duce la detensionarea conflictelor din Ucraina și Orientul Mijlociu, iar acest lucru se reflectă în prețul petrolului.

Petrolul Brent, referința pentru piața europeană, a pierdut 1,14 dolari, respectiv 1,2%, ajungând la 91,62 dolari pe baril, potrivit datelor Reuters de joi dimineață. Petrolul american West Texas Intermediate (WTI) a coborât cu 1,04 dolari, tot cu 1,2%, până la 85,49 dolari pe baril. Scăderile vin după o revenire temporară a cotațiilor miercuri. Brent câștigase aproximativ 1,4%, iar WTI 0,6%, după ce ambele atinseseră marți minimele ultimelor două luni.

Scăderile vin după o revenire temporară a cotațiilor în ședința de miercuri, când Brent câștigase aproximativ 1,4%, iar WTI avansase cu 0,6%. Cu o zi înainte, ambele sortimente atinseseră cele mai reduse niveluri din ultimele două luni.

Negocierile de pace din Ucraina influențează piața petrolului

Una dintre principalele explicații pentru ieftinirea petrolului este perspectiva unei reduceri a tensiunilor geopolitice. Investitorii urmăresc negocierile dintre Rusia și Ucraina, mediate de Statele Unite la Abu Dhabi. Discuțiile încheiate miercuri au dus la un acord privind un schimb important de prizonieri, însă nu au adus o soluție pentru principalele divergențe dintre cele două țări, inclusiv cele teritoriale.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că speră la rezultate concrete privind încheierea războiului până la sfârșitul acestui an.

Analistul Hiroyuki Kikukawa consideră că această incertitudine limitează posibilitatea unei prăbușiri mult mai accentuate a prețurilor. ”Piețele scad pe fondul așteptărilor că se desfășoară eforturi diplomatice pentru obținerea unui armistițiu între Rusia și Ucraina și că războiul din Iran nu se va intensifica înaintea summitului SUA-China de săptămâna viitoare”, a explicat Hiroyuki Kikukawa.

În Orientul Mijlociu, perspectiva unor negocieri între Washington și Teheran alimentează așteptările unei reduceri a tensiunilor. Autoritățile americane au transmis că problemele nucleare trebuie incluse în discuțiile inițiale privind încheierea războiului. Totuși, au redus posibilitatea unor noi atacuri militare. Iranul își menține însă poziția fermă. Mohsen Rezaei, oficial iranian responsabil de securitate, a declarat că țara sa nu va accepta transferul în străinătate al materialelor nucleare îmbogățite, notează Mediafax.

Stocurile SUA se acumulează

Pe lângă negocierile diplomatice, piața reacționează și la semnalele privind creșterea ofertei. Producția de petrol a statelor OPEC+ a avansat în octombrie, în special datorită majorării extracției din Arabia Saudită, în ciuda dificultăților de transport prin Ormuz. În Statele Unite, stocurile de țiței ar fi crescut cu aproximativ nouă milioane de barili în ultima săptămână, potrivit datelor preliminare ale American Petroleum Institute.

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