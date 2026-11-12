Toni Neacșu lămurește aspectele legale ale scandalului de cenzură de la Cotroceni: „Președintele nu este sculerul Ghiță”

Avocatul Toni Neacșu critică reacția președintelui Nicușor Dan în scandalul izbucnit după conferința de presă de la Palatul Cotroceni, în care a fost implicat jurnalistul Ovidiu Vanghele.

Fostul membru al Consiliului Superior al Magistraturii susține că retragerea acreditării unui jurnalist pentru opiniile exprimate despre șeful statului ar încălca legislația privind accesul la informațiile de interes public. Mai mult, Neacșu explică și ce demersuri ar putea face jurnalistul în instanță, dacă măsura a fost efectiv dispusă.

Într-o postare pe Facebook, Toni Neacșu afirmă că scandalul este unul artificial și că discuția nu ar trebui să se concentreze asupra limbajului folosit de jurnalist, ci asupra limitelor legale în care poate acționa Administrația Prezidențială.

”Gura lumii spune ca jurnalistul Ovidiu Vanghele nu prea avea acreditare activă la Cotroceni, așa că nu avea ce să i se retragă. În orice caz, a ajuns mai târziu, după ceilalți, și de aceea a rămas ultimul. Dincolo de asta, scandalul e unul artificial. Juriștii nu operează cu morala, ci cu legea, care are prostul obicei să se aplice tuturor la fel, indiferent de calitatea umană, intelectuală sau morală a cuiva.

Iar din punct de vedere legal, dincolo de întrebarea „existențială” până unde poți să-ți înjuri președintele, lucrurile sunt simple. Legea 544/2001, art. 18 alin. (3): autoritățile publice „pot refuza acordarea acreditării sau pot retrage acreditarea unui ziarist numai pentru fapte care împiedică desfășurarea normală a activității autorității publice și care nu privesc opiniile exprimate în presă de respectivul ziarist”. Președintele nu este sculerul Ghiță ci o instituție iar înjurăturile nu au împiedicat cu nimic activitatea Administrației Prezidențiale și cu atât mai puțin desfășurarea conferințelor de presă”, a precizat Toni Neacșu.

Retragerea acreditării ”se comunică în scris”

Avocatul atrage atenția și asupra unei alte prevederi legale, potrivit căreia retragerea acreditării trebuie comunicată în scris.

”Art. 18 alin. (4): retragerea acreditării „se comunică în scris”. Un anunț făcut în direct, la finalul unei conferințe, nu îndeplinește această condiție.

HG 123/2002 (normele de aplicare), art. 30 alin. (3): regulamentele interne ale instituțiilor nu pot introduce restricții care depășesc limitele stabilite de Legea 544/2001. Așadar, nici o eventuală dispoziție internă a Administrației Prezidențiale nu ar putea acoperi măsura.

Calea legală, presupunând că chiar s-a retras o acreditare existentă, e contenciosul administrativ:

1. Plângere prealabilă la Administrația Prezidențială, în 30 de zile (art. 7).

2. Acțiune la Curtea de Apel București, Secția de contencios administrativ (art. 10, autoritate centrală), pentru anularea măsurii și obligarea Administrației să-i permită accesul.

3. Pentru că interdicția produce efecte în fiecare zi, se poate cere și suspendarea ei până la judecarea fondului (art. 14)”, explică Toni Neacșu.

”Dacă președintele se simte insultat, are aceeași cale ca orice cetățean”

De asemenea, avocatul spune că Nicușor Dan ar putea deschide o acțiune civilă ”dacă se simte insultat”, președintele ”nu poate folosi instituția pe care o conduce ca să-l sancționeze pe cel care l-a criticat ”.

”Dacă președintele se simte insultat, are aceeași cale ca orice cetățean: o acțiune civilă pentru atingerea adusă demnității. Nu poate folosi instituția pe care o conduce ca să-l sancționeze pe cel care l-a criticat sau numai înjurat. Iar Ovidiu Vanghele dacă dorește să participe la conferințele președinției o va face sub protecția justiției. Dacă este adevărat ce spunea președintele Dan, că subordonații i-au ignorat „dispoziția” când nu l-au scos în șuturi pe Vanghele din Cotroceni, mai degrabă aceștia au protejat administrația prezidențială de o ilegalitate și au refuzat aplicarea ordinului nelegal al superiorului.

Mai e și varianta în care SPP-ul îl poate evalua pe jurnalist ca fiind un risc pentru persoana președintelui, de exemplu că s-ar putea pune pe înjurat de mamă pe acolo, și atunci „obiectivul” poate fi neutralizat, dar nu mai are treabă cu acreditarea lui”, a mai spus Neacșu.