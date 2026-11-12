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„Șantierul groazei”, în Oradea. Bihorenii reclamă riscurile la care sunt supuși pietonii care merg pe lângă șantierul Pasajului Crișul

„Șantierul groazei”, în Oradea. Bihorenii reclamă riscurile la care sunt supuși pietonii care merg pe lângă șantierul Pasajului Crișul
„Șantierul groazei”, în Oradea / Sursa FOTO: Bihoreanul
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Viitorul pasaj subteran din fața centrului comercial Crișul, din Oradea, a fost denumit de locuitori „șantierul groazei”. Oamenii reclamă dificultatea accesului în zonă, cu alei înguste, chiar și sub 80 de centimetri, pe lângă săpături adânci de câțiva metri. Există risc de surpare, spun mulți, potrivit ebihoreanul.ro.

În plus, sunt săpături mari acoperite cu podețe din scânduri și trepte fără rampe. Iar acolo unde nu este nimic, pietonii merg de-a dreptul pe șosea.

Pentru bătrâni, persoane cu dizabilități sau mame care împing cărucioare, circulația este dificilă și riscantă.

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„De ce nu s-a putut face aici o rampă?”

Pe canalul de YouTube „Moartea urbanismului”, un orădean reclamă dificultatea accesului pietonal în zonă. „Vom vorbi despre un subiect despre care nu se discută la noi, și anume ce se întâmplă în timpul execuției lucrărilor”, spune acesta în deschiderea unui filmuleț de 12 minute.

Bărbatul a filmat un ocol pietonal al șantierului și, la un moment dat, obligat de lucrări, a coborât pe carosabil pentru a se întoarce pe cealaltă parte a străzii. Ca să fie cât mai explicit, el a încercat să împingă un cărucior de copii.

„Scopul episodului este să vă arăt ce înseamnă pentru noi, pietonii, o investiție de genul ăsta, unde se închide jumătate de oraș pe o perioadă de 18 luni. Scoatem și ruleta pentru domnul Birta… Știu că-i șantier și-s condiții speciale, dar acum, totuși, vreau să văd cât loc ni s-a lăsat aici: 80 de centimetri!”, a arătat internautul.

În continuare, el a și-a continuat drumul „prin tot felul de parcări” și pe o alee amenajată pe spațiul verde, „care atunci când plouă probabil este o mocirlă infernală”.

„Spuneți-mi și mie de ce nu s-a putut face aici o rampă?”, întreabă acesta retoric, la un moment dat.

Contactat de jurnaliști, viceprimarul Teofil Filimon, coordonatorul Direcției Tehnice care supervizează lucrările din oraș, a precizat următoarele: „Verific filmarea, o transmit constructorului și vom lua măsurile necesare. Întotdeauna am luat măsuri la sesizarea orădenilor. Posibil ca pietonul să aibă dreptate. Principala preocupare a Primăriei este să finalizăm cât mai repede aceste lucrări, tocmai pentru a debloca acest disconfort și a ajunge cât mai repede la un confort în plus cetățenilor”.

Până la verificarea filmării, pietonii din Oradea continuă să circule periculos prin oraș.

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