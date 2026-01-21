Prima pagină » Actualitate » Pfizer începe procesul contra României. La mijloc este o sumă de jumătate de milion de euro

21 ian. 2026, 17:59, Actualitate
Astăzi are loc primul termen din procesul Pfizer/BioNTech împotriva României, după ce în 2023, compania a dat în judecată țara noastră, cerându-ne să acceptăm încă 29 de milioane de vaccinuri, pe care am plătit peste 564 de milioane de euro.

Potrivit Libertatea, în 2023, România a refuzat să mai primească dozele de vaccin anti-COVID-19 care au fost contractate în baza acordurilor de cumpărare în avans încheiate între Comisia Europeană și producătorii de vaccinuri. Această decizie a fost luată de Alexandru Rafila care era, la acea vreme, ministrul Sănătății.

Când a venit timpul ca Pfizer să mai livreze României circa 29 de milioane de doze de vaccin, s-a adresat Tribunalului de primă instanță francofon din Bruxelles și a dat România în judecată, pentru (ne)executarea contractului de achiziție vaccinuri anti-COVID-19 încheiat cu Comisia Europeană.

În cauza F5331-23, PFIZER Inc., BIONTECH Manufacturing GmbH şi Pfizer România SRL cer acum „obligarea României la executarea contractului de achiziție prin plata prețului pentru cele 28.940.613 doze rămase pe care le-a achiziționat, în valoare de 564.341.953,5 euro, respectiv plata către Pfizer România a sumei de 2.780.851.410 de lei, sub rezerva majorării pe parcursul procedurii, plus dobânda la rata de refinanțare a BCE plus 5 puncte”.

În plus, cei de la Pfizer vor ca România să fie obligată „la plata tuturor costurilor și cheltuielilor de judecată aferente procedurii, inclusiv a costurilor aferente procedurii de citare și a daunelor procedurale stabilite la 22.500 de euro (sumă de bază pentru creanțele evaluabile în bani)”.

Cazul Pfizer/BioNTech contra României va fi judecat de Camera a 4-a civilă a tribunalului din Bruxelles, la următoarele date:

  • miercuri, 21 ianuarie 2026 – ora 14:00 (15:00, ora României)
  • joi, 22 ianuarie 2026 – ora 14:00
  • vineri, 23 ianuarie 2026 – ora 8:45
  • miercuri, 28 ianuarie 2026 – ora 14:00
  • joi, 29 ianuarie 2026 – ora 14:00
  • vineri, 30 ianuarie 2026 – ora 8:45
  • vineri, 30 ianuarie 2026 – ora 14:00

