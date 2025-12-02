Piața globală a ajuns inundată de mașinile chinezești care nu se pot vinde în China

În ultimii ani, industria mașinilor electrice din Republica Populară Chineză a captat jumătate din piața sa auto, ceea ce a dus la prăbușirea vânzărilor de mașini pe bază de combustibili fosili. Marii jucători globali din Asia, Europa și America de Nord care mizau pe supremația petrolului și a gazului au avut de pierdut.

Piața europeană a ajuns inundată de mașinile electrice chinezești care nu se pot vinde nici în țara în care au fost fabricate. Legiuitorii vestici și-au îndreptat atenția către protejarea piețelor interne de așa zisa amenințare a mașinilor electrice chinezești printr-un război comercial, în care tarifele sunt principalele arme.

China a devenit cel mai mare exportator global de mașini

Însă, producătorii auto din SUA și UE au de-a face cu o concurență mult mai dură cu producătorii chinezi de benzină din țări precum Polonia, Africa de Sud și Uruguay, informează Reuters. Automobilele pe bază de combustibili fosili au reprezentat 76% din exporturile auto chineze din 2020. Transporturile navale de mașini electrice chinezești au sărit de la 1 milion la 6,5 milioane pe an.

Explozia exporturilor de mașini pe bază de combustibili fosili a rezultat de pe urma subvențiilor și politicilor asupra vehiculelor electrice, rezultând distrugerea afacerilor din China ale producătorilor auto VW, GM și Nissan. Un război devastator al prețurilor a fost declanșat.

Concurenții străini se luptă să țină pasul, dar fără succes

Din cauza impactului politicii industriale chineze, concurenții străini se luptă să țină pasul cu firmele susținute de guvernul de la Beijing, având ca obiectiv să domine sectoarele critice la nivel național și global. Fără a include vehiculele electrice și hibride, numai exporturile de mașini pe bază de benzină au fost suficiente pentru a transforma China în cea mai mare națiune exportatoare de automobile din lume ca volum.

Reuters a realizat această analiză după ce a intervievat 30 de directori executivi, producători auto, manageri din distribuție și cercetători industriali din Republica Populară Chineză. Afluxul mașinilor chineze pe bază de benzină pe piețele emergente reflectă o coliziune între încercarea Beijingului de a promova vehiculele electrice și politice mai vechi care au clădit industria internă a vehiculelor pe bază de combustibili fosili prin valorificarea tehnologiei producătorilor auto din afară.

Tesla este abia pe locul 9 în clasamentul exportatorilor auto din China

Cel mai mare exportator de mașini pe bază de combustibili fosili din China, între ianuarie și octombrie 2025, este compania Chery (1.063.000 vehicule) , iar cel mai mare exportator de mașini electrice este compania chinezească BYD (789.000 vehicule).

În clasamentul top 10 al celor mai mari exportatori auto din China, numai Tesla este singura companie americană (209.000) amplasată în China care figurează în clasamentul realizat de Automobility. Printre cei mai mari exportatori sunt companii gigantice deținute de statul chinez, precum SAIC, BAIC, Dongfeng și Changan. SAIC a avut o perioadă de declin. Vânzările de mașini au scăzut de la 1,4 milioane de vehicule la 435.000 între anii 2020 și 2024.

Mașinile chinezești se vând ca pâinea caldă în țările est-europene. Există soluții de contracararea monopolului chinez?

Din 2020, China a întrecut Japonia, Germania, Mexic, Coreea de Sud și SUA la exportat mașini. Fiindcă mașinile pe bază de combustibili încă se vând bine în Europa de Est, America Latină și în Africa, care încă se opun adoptării mașinilor electrice, iar China profită de această oportunitate. Nic Thomas, director de marketing de la compania chinezească Changan care vinde în Europa, a declarat pentru Reuters:

„Putem să ne perfecționăm oferta pentru fiecare piață”.

Vicepreședintele Giles Taylor de la FAW a spus:

„China este suprasaturată de companii auto. Este de la sine înțeles că este chiar la limită”.

Unii jucători tradiționali spun că sunt pregătiți de luptă, precum Alexander Seitz, directorul Volkswagen pentru America de Sud, care a declarat că „nu se teme de chinezi”.

„Îi respect ca pe un concurent. Sunt bineveniți să li se alăture.”

Ca răspuns la concurența chineză, Volkswagen dorește să exporte mașini construite în China către mai multe piețe externe. Iar un purtător de cuvânt al General Motors a făcut referire la remarcile din octombrie ale directorului general Mary Barra. El a afirmat:

„Compania își propune să concureze cu rivalii chinezi cu tehnologia potrivită, la costul potrivit”.

2030: Vânzările de vehicule în afara Chinei ar putea crește la 4 milioane

Firma de consultanță AlixPartners preconizează că vânzările anuale ale producătorilor auto chinezi în afara Chinei vor crește cu 4 milioane de vehicule până în 2030. Cele mai multe vehicule vor fi vândute în America de Sud, Orientul Mijlociu, Africa și Asia de Sud-Est. Se așteaptă ca producătorii auto chinezi să controleze 30% din industria auto globală în 5 ani.

„Această creștere va veni în detrimentul tuturor celorlalți”, a declarat Stephen Dyer, co-director al AlixPartners în China.

Cea mai mare destinație de export a mașinilor pe bază de combustibili a Chinei este Mexicul, incomod de aproape pentru Statele Unite, care au interzis practic vehiculele de marcă chineză cu bariere comerciale care vizează protejarea securității naționale și economice.

La sud de granița cu SUA, unde se vând puține vehicule electrice, producătorii auto chinezi vor încheia probabil anul cu vânzări care depășesc 200.000 de unități și o cotă de piață de 14%, potrivit GlobalData.Toyota a înregistrat cea mai mare scădere a vânzărilor în Africa de Sud în rândul producătorilor auto tradiționali anul trecut, scăzând cu aproape 15% la 93.805 vehicule, potrivit GlobalData.

Gigantul de stat Changan lansează cinci vehicule în Africa de Sud, inclusiv modele cu două baterii, dar se așteaptă ca cel mai bine vândut model al său să fie o camionetă cu motorină, sau „bakkie”, așa cum sunt cunoscute local.

„Piața vehiculelor electrice va necesita mai mult timp”, a declarat Marinus Venter, care gestionează marca Changan acolo pentru distribuitorul Jameel Motors.

Sursa Foto: Shutterstock/Profimedia

