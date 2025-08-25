Șase companii – printre care și cei mai mari furnizori de energie pentru clienții casnici, vorbim despre Hidroelectrica, PPC Energie și Electrica Furnizare – au fost sancționate. La începutul lunii august, ANPC a anunțat, într-un comunicat de presă, că au fost controlați 116 operatori economici – inclusiv 431 de contracte emise de aceștia – fiind identificate abateri la 20 dintre companii.

„Compania își reafirmă angajamentul de a furniza servicii corecte și de calitate”

Potrivit datelor trimise de ANPC la solicitarea HotNews, Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor a controlat furnizorii de energie în perioada aprilie – iunie 2025, pentru a vedea modul în care aceștia au dus lupta pentru clienți, în contextul liberalizării de la 1 iulie.

„În contextul volumului foarte mare de clienți înregistrați în ultimii ani și al procesului de digitalizare în derulare, pot apărea punctual situații care necesită corecții sau ajustări. În urma verificărilor, Hidroelectrica a fost sancționată cu suma de 10.000 lei pentru situații punctuale efectuate cu întârzieri din partea noastră. Menționăm că, în aceste cazuri, clienții au primit cele mai bune soluții de remediere, iar compania își reafirmă angajamentul de a furniza servicii corecte și de calitate, în conformitate cu legislația în vigoare”, a precizat ANPC.

Pentru neregulile identificate, comisarii ANPC au aplicat următoarele sancțiuni:

24 amenzi contravenţionale în valoare de peste 370.000 de lei

10 avertismente

măsura remedierii deficiențelor constatate, pentru 12 operatori economici.

ANPC a sancționat unii dintre cei mai mari furnizori de energie din piață

Nereguli la trei dintre cei mai mari furnizori din România:

Electrica Furnizare

Hidroelectrica

PPC Energie Muntenia

Electrica Furnizare are un portofoliu de 3,2 milioane de clienți, PPC Energie – 3 milioane, iar Hidroelectrica – circa 800.000.

Au mai fost găsite abateri și la alți trei furnizori mai mici:

Digi România

Grenerg

Renovatio Trading

ANPC a descoperit următoarele nereguli la acești furnizori:

redactarea neclară și imprecisă a clauzelor contractuale;

neprecizarea în ofertă a următoarele informații: perioada de facturare, preţul energiei electrice, condiţiile de reînnoire/prelungire şi de încetare a prestării serviciilor şi a contractului;

ofertele afișate în vederea consultării, la avizierul punctelor de lucru a operatorilor economici, privind energia electrică, nu corespund cu cele prezentate pe site-urile oficiale ale acestora;

lipsa prețului final, cu toate taxele incluse, fără a fi menționată valoarea TVA;

emiterea facturilor de consum și de report cu întârziere;

clauze abuzive privind accesul persoanelor neautorizate la dispozitivele amplasate pe domeniul public și nu pe proprietatea personală a consumatorului, situație imposibil de a fi respectată;

lipsa menționării în contracte a unei variante alternative de soluționare a litigiilor (SAL/SOL).

ANPC a mai precizat că nu poate detalia ce amendă a primit fiecare companie în parte, argumentând că procesele verbale nu au caracter public.

