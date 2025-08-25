Prima pagină » Actualitate » Piața ENERGIEI din România, pe „nisipuri mișcătoare.” Trei dintre cei mai mari furnizori, sancționați de ANPC / Nereguli și angajamente noi

Piața ENERGIEI din România, pe „nisipuri mișcătoare.” Trei dintre cei mai mari furnizori, sancționați de ANPC / Nereguli și angajamente noi

Mara Răducanu
25 aug. 2025, 16:22, Actualitate
Piața ENERGIEI din România, pe

Șase companii –  printre care și cei mai mari furnizori de energie pentru clienții casnici, vorbim despre Hidroelectrica, PPC Energie și Electrica Furnizare – au fost sancționate. La începutul lunii august, ANPC a anunțat, într-un comunicat de presă, că au fost controlați 116 operatori economici – inclusiv 431 de contracte emise de aceștia – fiind identificate abateri la 20 dintre companii.

„Compania își reafirmă angajamentul de a furniza servicii corecte și de calitate”

Potrivit datelor trimise de ANPC la solicitarea HotNews, Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor a controlat furnizorii de energie în perioada aprilie – iunie 2025, pentru a vedea modul în care aceștia au dus lupta pentru clienți, în contextul liberalizării de la 1 iulie.

„În contextul volumului foarte mare de clienți înregistrați în ultimii ani și al procesului de digitalizare în derulare, pot apărea punctual situații care necesită corecții sau ajustări. În urma verificărilor, Hidroelectrica a fost sancționată cu suma de 10.000 lei pentru situații punctuale efectuate cu întârzieri din partea noastră. Menționăm că, în aceste cazuri, clienții au primit cele mai bune soluții de remediere, iar compania își reafirmă angajamentul de a furniza servicii corecte și de calitate, în conformitate cu legislația în vigoare”, a precizat ANPC.

Pentru neregulile identificate, comisarii ANPC au aplicat următoarele sancțiuni:

  • 24 amenzi contravenţionale în valoare de peste 370.000 de lei
  • 10 avertismente
  • măsura remedierii deficiențelor constatate, pentru 12 operatori economici.
  • ANPC a sancționat unii dintre cei mai mari furnizori de energie din piață

Nereguli la trei dintre cei mai mari furnizori din România:

  • Electrica Furnizare
  • Hidroelectrica
  • PPC Energie Muntenia
  • Electrica Furnizare are un portofoliu de 3,2 milioane de clienți, PPC Energie –  3 milioane, iar Hidroelectrica –  circa 800.000.

Au mai fost găsite abateri și la alți trei furnizori mai mici:

  • Digi România
  • Grenerg
  • Renovatio Trading

ANPC a descoperit următoarele nereguli la acești furnizori:

  • redactarea neclară și imprecisă a clauzelor contractuale;
  • neprecizarea în ofertă a următoarele informații: perioada de facturare, preţul energiei electrice, condiţiile de reînnoire/prelungire şi de încetare a prestării serviciilor şi a contractului;
  • ofertele afișate în vederea consultării, la avizierul punctelor de lucru a operatorilor economici, privind energia electrică, nu corespund cu cele prezentate pe site-urile oficiale ale acestora;
  • lipsa prețului final, cu toate taxele incluse, fără a fi menționată valoarea TVA;
  • emiterea facturilor de consum și de report cu întârziere;
    clauze abuzive privind accesul persoanelor neautorizate la dispozitivele amplasate pe domeniul public și nu pe proprietatea personală a consumatorului, situație imposibil de a fi respectată;
    lipsa menționării în contracte a unei variante alternative de soluționare a litigiilor (SAL/SOL).
    ANPC a mai precizat că nu poate detalia ce amendă a primit fiecare companie în parte, argumentând că procesele verbale nu au caracter public.

Sursă foto: Gândul

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Citește și

ACTUALITATE Ionuț Moșteanu s-a întâlnit cu ministrul ucrainean al Apărării: „Vom continua să le fim alături în această LUPTĂ”
17:51
Ionuț Moșteanu s-a întâlnit cu ministrul ucrainean al Apărării: „Vom continua să le fim alături în această LUPTĂ”
VIDEO Ion Cristoiu spulberă „mirajul” creat de Nicușor Dan și aliații săi: „Discursul Oanei Țoiu poate fi semnat de Călin Georgescu”
17:44
Ion Cristoiu spulberă „mirajul” creat de Nicușor Dan și aliații săi: „Discursul Oanei Țoiu poate fi semnat de Călin Georgescu”
INEDIT Ilie Bolojan, între festivaluri și întâlniri oficiale în Moldova: plăcinte, sarmale și coniac Bardar / Cu ce daruri s-a întors premierul acasă
17:39
Ilie Bolojan, între festivaluri și întâlniri oficiale în Moldova: plăcinte, sarmale și coniac Bardar / Cu ce daruri s-a întors premierul acasă
ACTUALITATE Ion Cristoiu: „Românii sunt furioși pe BOLOJAN, pe când moldovenii îl așteaptă cu fanfară”
17:31
Ion Cristoiu: „Românii sunt furioși pe BOLOJAN, pe când moldovenii îl așteaptă cu fanfară”
POLITICĂ Mihai Fifor acuză blocaje la Dezvoltare și Finanțe: Riscăm ca administrații locale și instituții centrale să nu își mai poată achita nici TAXELE
17:22
Mihai Fifor acuză blocaje la Dezvoltare și Finanțe: Riscăm ca administrații locale și instituții centrale să nu își mai poată achita nici TAXELE
VIDEO Turcia vrea să combată RISIPA de alimente, prin renunțarea la hotelurile all-inclusive, în timp ce în România sunt în creștere. Câtă mâncare aruncăm
17:13
Turcia vrea să combată RISIPA de alimente, prin renunțarea la hotelurile all-inclusive, în timp ce în România sunt în creștere. Câtă mâncare aruncăm
Mediafax
Adevărata cauză a morții lui Felix Baumgartner: 'A rămas conștient până în ultimele clipe'
Digi24
Ce s-a întâmplat cu un avion plin cu ruși, care a aterizat de urgență în Estonia, după un atac cu drone
Cancan.ro
Adrian Brîncoveanu, tunuri de milioane înainte de separarea de Andreea Marin. Adio cu premeditare?!
Prosport.ro
FOTO. Femeia care ia bani pentru pozele cu ea și pentru a ieși la întâlniri cu bărbați
Adevarul
Cine nu se poate pensiona în România. Indemnizația socială se acordă doar pensionarilor
Mediafax
Sezon dezastruos pe litoral. Scăderi pe toate liniile. Decizia luată de hotelieri
Click
Țara pe care trebuie s-o eviți. Unde să nu mergi în vacanță: „Am stat o noapte și apoi am plecat”
Wowbiz
Primele cuvinte ale tânărului care a agonizat 10 ore în râpa din munții Făgăraș lângă cei 4 prieteni morţi! Declarații sfâșietoare
Antena 3
O tânără de 22 de ani a murit imediat după ce a făcut un CT de rutină
Digi24
Reacția lui Donald Trump după ce Vladimir Putin a bombardat o fabrică americană din Ucraina
Cancan.ro
Ce le-a spus Costin Bulgaru, tânărul de 21 de ani care a agonizat 10 ore în râpa din Făgăraș, salvatorilor. La căutări a participat și tatăl lui
Ce se întâmplă doctore
O recunoști pe celebra actriță? I-a cucerit pe toți cu frumusețea ei, în tinerețe. Astăzi, e total schimbată!
observatornews.ro
Ultimele schimbări la Pachetul 2: "Taxa pe bogăţie" va fi de trei ori mai mare
StirileKanalD
Rusia exclude o întâlnire directă cu Volodimir Zelenski. Răsturnare de situație în privința opririi războiului din Ucraina
KanalD
O tânără de 22 de ani a murit la scurt timp după efectuarea unui CT de rutină. Cum s-a produs tragedia
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Camera auto care îți poate salva permisul, lansată acum la preț surprinzător
Descopera.ro
Ce s-a întâmplat înainte de BIG BANG?
Capital.ro
Omul de care se teme Vladimir Putin. Este singurul din lume. Doar el poate opri războiul
Evz.ro
Poliția locală sancționată din cauza unei filmări din trafic, care a fost făcută publică
A1
Cum arată camera de cămin a Violetei Bănică din SUA. La ce facultate de prestigiu a intrat fiica Andreei Marin
Stirile Kanal D
A fost prins în Germania. Emil Gânj a dat peste cap planurile polițiștilor
Kfetele
David Pușcaș, ajuns la capătul puterilor! Tânărul cere ajutor în mediul online pentru plata întreținerii, după ce contul de TikTok este pe cale să îi fie închis: "Nici nu-mi pasă dacă n-am ce să mănânc!"
RadioImpuls
Adevărul iese la iveală! Lucia spune fără ocolișuri de a ales să se îndepărteze de Danciu: „Aș fi avut anumite așteptări”. Reacția concurentului din ”Casa Iubirii”: „Ai avut un dubiu constant”
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. O tipă îngrozită: -Vai, a venit soțul, fugi, ascunde-te repede!
Descopera.ro
Cum influențează alimentația somnul: Între mituri și realitate