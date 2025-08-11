Prima pagină » Actualitate » Piața muncii cunoaște un fenomen BIZAR, care a luat amploare: tineri care plătesc ca să pară angajați. Care este motivul

12 aug. 2025, 00:20, Diverse
FOTO - Caracter ilustrativ

Rata șomajului în rândul tinerilor chinezi a depășit pragul de 14%, în mai multe orașe din această țară, în contextul în care economia se confruntă cu probleme serioase. Însă, în această atmosferă, a apărut un fenomen bizar: firme care primesc bani pentru a le oferi șomerilor iluzia că au un loc de muncă.

Potrivit BBC, aceste „companii de fațadă” le pun la dispoziție acestor „angajați” birouri complet utilate, calculatoare, internet și chiar săli de ședință, doar pentru ca ei să poată mima o zi obișnuită de lucru.

Totul costă între 3,6 și 6 euro pe zi, în funcție de facilități, iar uneori în acest preț sunt incluse gustări, prânz sau chiar diverse băuturi.

Shui Zhou, un tânăr de 30 de ani din orașul Dongguan, și-a pierdut afacerea cu produse alimentare, iar acum plătește 3,60 euro/zi pentru a lucra alături de alți cinci oameni aflați într-o situație similară.

„Sunt foarte fericit, pare că lucrăm împreună”, spune el.

Dar acest tip de afaceri se regăsește și în orașe mari precum Shenzhen, Shanghai, Nanjing sau Wuhan, iar pentru unii clienți, aceste birouri sunt locuri unde își caută un job real sau pun bazele unei viitoare afaceri. Pentru alții, sunt doar un decor necesar pentru a salva aparențele.

În unele universități chineze, diploma nu este eliberată până când foștii studenți nu dovedesc că au lucrat cel puțin un an. Astfel, 40% dintre cei care închiriază birouri la firmele de tip „Prefă-te că lucrezi” sunt tineri absolvenți care vin să facă poze, pentru a convinge instituțiile de învățământ că sunt angajați.

Dar o presiune în acest sens vine și din partea familiilor, unii tineri recunoscând că lucrează acolo doar pentru a scăpa de reproșurile părinților.

În total, 60% dintre clienți sunt liber-profesioniști, iar majoritatea au între 25 și 30 de ani.

Mediafax
