Pictorul român care transformă obiectele care au marcat copilăria multora în artă: „Inspirația e peste tot”

Un pictor român transformă obiectele care au marcat copilăria multora în artă: porumbul fiert, micii cu muștar sau teneșii chinezești sunt câteva din ideile care ajung pe pânza lui Lucian Prună și trezesc nostalgia celor mai în vârstă, dar și curiozitatea celor tineri.

Lucrările lui Lucian Prună ne amintesc tuturor de copilărie, de mesele de acasă și de România autentică.

„Inspirația e peste tot, e în jurul meu. Mă duc la magazin, văd ceva”.

Lucrările inspirate din viața reală au peste 80.000 de urmăritori pe rețetele sociale, iar multe dintre tablourile lui au devenit virale. Cel mai mare succes îl au picturile cu așa-numitele mese balcanice. Unora le fac poftă, altora le trezesc nostalgii. De la admiratorii virtuali la cei reali.

„Îmi plac foarte mult, imi amintesc de copilărie”.

Victoria Măciucă are o colecție impresionantă de artă contemporană. Are și picturi semnate de Lucian Prună.

„Cu Lucian cred că am avut un fel de telepatie”.

Cei din generația Z nu recunosc toate obiectele pictate, dar le stârnesc curiozitatea. De pildă, telefonul cu disc. Tablourile artistului se scot la licitații cu câteva mii de euro.

