Piedone, după ce a semnat controlul JUDICIAR: „Mi-am îndeplinit funcția cu demnitate”

Cristian Popescu Piedone a fost plasat sub control judiciar și i s-a interzis exercitarea funcției de șef al Autorității Naționale de Protecție a Consumatorilor (ANPC), în urma perchezițiilor de marți, 22 iulie 2025. Piedone este acuzat că ar fi divulgat informații care nu erau destinate publicității unui operator economic.

Miercuri dimineață, Piedona a mers la Poliția Bragadiru, pentru a semna controlul judiciar, și a declarat că și-a îndeplinit funcția cu demnitate, în ciuda acuzațiilor care îi sunt aduse de Direcția Națională Anticorupție (DNA).

În ceea ce privește stenogramele DNA în care se arată că Piedone i-a sunat pe reprezentanții hotelului unde urma să facă un control pentru a-i avertiza că urmează să descindă echipa ANPC, acesta a declarat că acele controale pe care le făcea erau publice.

„A fost ceva civilizat, polițiștii mi-au explicat ce trebuie să fac. Nu s-a făcut nimic cu intenția de a aduce foloase mie sau altora. Era public controlul meu (n. red. – referitor la verificările de pe Valea Prahovei). Atâta timp cât am fost președinte ANPC, mi-am îndeplinit funcția cu demnitate”, a spus Piedone la ieșirea din sediul Poliției Bragadiru.

Întrebat dacă face controale doar în camere „țiplă”, Cristian Popescu Piedone a spus că „asta credeți dumneavoastră”.

​Înainte de efectuarea controlului vizat de DNA, președintele ANPC l-ar fi informat telefonic cu privire la controlul ce urma a fi efectuat pe M.M.D., o veche cunoștință, angajat al hotelului, solicitându-i să ia toate măsurile pentru ca unitatea economică să nu fie sancționată și să fie dată ulterior drept exemplu, arată procurorii DNA.

​„M.M.D.: Bună ziua! Da, vă rog!

​Popescu Cristian-Victor Piedone: DANE, tu ești?

​M.M.D: Da, da, da! Vă rog!

​Popescu Cristian-Victor Piedone: Tăticu’!

​M.M.D.: Vă rog!

​Popescu Cristian-Victor Piedone: Am închis vreo douăzeci de hoteluri de la două la patru stele… Ă! Du-te în bucătărie și sus sau jos, una dintre bucătării sau e o bucătărie comună, nu?

​M.M.D.: Ă! Nu, nu. Sunt bucătării separate.

​Popescu Cristian-Victor Piedone: Vezi și tu care-i mai utilată, mai țiplă, mai nu știu ce, pune-i p-ăia să-și ia halate, tot ce trebuie pe ei, să aibă bonete în cap, să… mănuși în mână.

​M.M.D: Ok!

​Popescu Cristian-Victor Piedone: Da? Să-și facă așa un aranjament frumos prin frigider, să aibă capace pe oale, dacă are din alea oale neconforme să le dea de acolo.

​M.M.D: În regulă.

​Popescu Cristian-Victor Piedone: Și doi, spune la recepție să-mi pregătească trei camere pe un etaj.

​MMD: Da.

​Popescu Cristian-Victor Piedone: Ă! Țiplă, cu cearceafuri noi cu… cu husă la cu… la saltea cu tot ce corespunde, prosoape…

​M.M.D: Ok!

​Popescu Cristian-Victor Piedone: Să fie tot ca să dau și un exemplu: „Uite, domne, patru stele.” Că voi oricum sunteți. Da?

​M.M.D: Ok!

​Popescu Cristian-Victor Piedone: Să… că uite un patru stele și uite un patru stele unde aleargă păianjenii și dormi în coșciuge de pvc și saltele de la… pentru câini.

​MMD: Am înțeles, în regulă.

​Popescu Cristian-Victor Piedone: Da? Deci cred că noi… (N.l. se adresează unei terțe persoane: „Unde suntem, mă, aici? În PREDEAL, unde dracu suntem?”) (N.l. de pe fundal se aude o terță persoană care spune: „La TREI BRAZI.”) La TREI BRAZI, la TREI BRAZI… Ă! Cred că probabil că-n maxim patruzeci de minute cât om face până acolo suntem acolo, o să vin să intru și să stea cineva jos ca să mă ia să mă ducă în ce bucătărie consideră ei.

​MMD: Ok! În regulă.

​Popescu Cristian-Victor Piedone: Da? Și pe urmă la… pe camere. Să aibă ăia la hotel afișat, da’ am văzut, tarife, tot.

​MMD: Da.

​Popescu Cristian-Victor Piedone: Ă! Vo… voi sunteți de patru stele, nu?

​MMD: Da, da, da! Da!

​Popescu Cristian-Victor Piedone: Bine, în regulă, hai!

​MMD: Bine, bine, bine!”.