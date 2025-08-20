Piedone, la secția de Poliție din Bragadiru. Fostul șef ANPC recunoaște că a PLECAT în străinătate, deși e sub control judiciar: „M-am relaxat”

Fostul șef ANPC, Cristian Popescu Piedone, s-a prezentat miercuri, 20 august, la secția de Poliție din Bragadiru pentru semnarea controlului judiciar. Deși este sub control judiciar, Piedone ar fi călătorit în afara țării cu soția, au transmis surse judiciare pentru Gândul.

Cristian Popescu Piedone, fostul șef al Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorului, a ajuns în această dimineață la sediul Poliției din Bragadiru pentru semnarea controlului judiciar.

Acesta ar fi fost plecat cu soția într-o vacanță în afara țării, după ce procurorul de caz i-ar fi dat permisiunea, au afirmat surse judiciare pentru Gândul.

„Da, am fost în concediu. M-am relaxat puțin cu soția”, a spus Cristian Popescu Piedone, la sosirea la sediul poliției. Întrebt dacă a fost în străinătate, acesta a răspuns: „E secretul nostru.”, transmite stiripesurse.ro.

La insistențele jurnaliștilor, aflați în fața secției de Poliție, care l-au întrebat dacă procurorul i-a dat voie să se deplaseze în străinătate, Piedone a confirmat: „Bineînțeles!”.

Magistrații au respins contestația lui Piedone, privind controlul judiciar

La sfârșitul lunii iulie, judecătorii Tribunalului Brașov au decis că fostul șef ANPC, Cristian Popescu Piedone, rămâne sub control judiciar, după ce i-au respins contestația. Măsura a fost dispusă în cadrul unui dosar în care Cristian Piedone este acuzat că ar fi transmis informații confidențiale referitoare la o inspecție planificată de ANPC, la un hotel ce aparținea unui cunoscut de-ai acestuia.

„Soluția pe scurt: În baza art. 213 C.proc.pen., respinge ca neîntemeiată plângerea formulată de inculpatul Popescu Cristian Victor Piedone, împotriva ordonanţei din data de 22.07.2025 a DNA – Secţia de combatere a corupţiei, emisă în dosarul penal nr. 42/1/P/2025, prin care s-a dispus luarea măsurii preventive a controlului judiciar faţă de inculpat. În baza art. 275 alin. 2 C.proc.pen., obligă petentul inculpat la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat în cuantum de 200 lei. Definitivă. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, azi, 28.07.2025”,se arată pe portalul.just.ro.

