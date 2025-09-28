Prima pagină » Actualitate » Pilotul avionului prăbușit la Iași, AMPUTAT la coapsă. Marian Jan Chiriță este arhitect și consilier local AUR

28 sept. 2025, 10:51, Actualitate
Apar noi informații despre starea celor două victime ale accidentului aviatic petrecut sâmbătă, 27 septembrie, la Iași. Ambii bărbați sunt în continuare sub supraveghere medicală, dar în cazul pilotului de avion au existat complicații.

Potrivit dr. Diana Cimpoeşu, medic şef UPU SMURD Iași, pentru pilot a fost nevoie de amputații la coapse.

În schimb, pasagerul este internat la chirurgie, suferind policontuzii.

Pilotul, în stare generală gravă

Medicii îi mențin sub supraveghere pe cei doi bărbați care sâmbătă s-au prăbușit cu un avion ușor în apropierea unei unități militare din Iași.

Pilotul, în vârstă de 53 de ani, se află internat în secția de Terapie Intensivă – Compartimentul de Chirurgie și Critică Postoperatorie (TI CCPR), anunță dr. Diana Cimpoeşu.

El a fost supus unei amputații bilaterale a coapselor, la nivelul treimii proximale, pentru salvarea vieții, și urmează ca luni să se reintervină pentru leziunile de arsuri profunde rămase. Pacientul este intubat și ventilat mecanic, fiind în continuare în stare generală gravă.

Celălalt bărbat, în vârstă de 51 de ani, se află internat la Chirurgie 2 pentru supraveghere, fiind stabil hemodinamic și respirator. El a suferit policontuzii, contuzie toraco-abdominală și hematom abdominal în hipocondrul stâng, fiind monitorizat de cadrele medicale.

Cei doi se aflau, sâmbătă, într-un avion de mici dimensiuni care s-a prăbușit în apropierea unei unități militare din Iași, la Dancu.

Echipajele de salvare au găsit victimele conștiente și le-au acordat primul ajutor, înainte de transportul la Spitalul „Sf. Spiridon” din Iași.

„S-a oprit motorul și s-a prăbușit”

GÂNDUL.RO a scris că la bordul avionului se aflau arhitectul Marian Jan Chiriță, consilier local al partidului naționalist AUR, și încă un bărbat. Avionul personal al acestuia s-a prăbușit la scurt timp după decolare. Președintele AUR Iași, Marius Ostaficiuc, a confirmat accidentul și starea gravă în care se află consilierul local AUR.

„Da, din păcate, cu puțin timp în urmă, colegul nostru Marian Jan Chiriță, consilier municipal în cadrul Consiliului Local Iași, s-a prăbușit cu avionul personal fix în momentul în care decola motorul. S-a oprit, din ce știm acuma la cald, s-a oprit motorul și s-a prăbușit. Din păcate, el se află într-o stare mult mai gravă decât celălalt pasager. Așteptăm să vedem care sunt noutățile”, a declarat Ostaficiuc, potrivit Antena 3.

„Marian Jan Chiriță era un pilot cu foarte multe ore la activ. Avea un avion personal, era foarte recunoscut, să spunem așa. Dacă nu săptămânal, măcar la două-trei săptămâni. Cu siguranță făcea una-două zboruri pe săptămână. Nu știu ce s-a întâmplat, avionul era într-o stare foarte bună. Și eu personal am zburat cu el. Un tip precaut în momentul în care se pregătea de zbor, respecta toate indicațiile, toate procedurile. Cred că doar o defecțiune tehnică a făcut ca această tragedie să aibă loc”, a spus Ostaficiuc.

„Cu siguranță pilota el, pentru că nu cred că lăsa pe altcineva la manșă. Avea acest obicei de a merge însoțit de prieteni, pe care îi transporta cu drag și le făcea un tur al orașului. De cele mai multe ori era un pasionat al aviației și cred că va fi totuși protejat de Dumnezeu să nu pățească ceva mai rău”, a adăugat liderul AUR Iași.

Un avion de mici dimensiuni în care se afla un consilier local AUR și un alt bărbat s-a prăbușit în județul Iași. Cei doi sunt grav răniți

O prezentatoare TV a MURIT într-un accident aviatic, în timpul unei lecţii de pilotaj. Ea se afla la bordul unui avion Cessna, alături de instructor

