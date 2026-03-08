Al-Qaeda s-a trezit la viață și prezice al Treilea Război Mondial. „Pe lângă presupuneri și manipulări, documentul conține elemente îngrijorătoare pentru stabilitatea globală

Al-Qaeda, una dintre cele mai mari organizații teroriste internaționale din lume, prezice izbucnirea iminentă a celui de-al Treilea Război Mondial și, mai mult, transmite că se va afla printre câștigători la finalul conflictului. Al-Qaeda își propune să exploateze un conflict global al tuturor împotriva tuturor pentru a-și extinde influența în Africa, Asia, Orientul Mijlociu și chiar în Europa. Gruparea preia deja controlul asupra mai multor regiuni predispuse la conflicte, înlocuind efectiv autoritățile disfuncționale, avertizează The Insider.
La sfârșitul lunii ianuarie 2026, mai multe instituții media online în limba arabă afiliate Al-Qaeda au publicat un text intitulat „Viitorul Islamului în lumina transformărilor globale contemporane”.
Textul, care se pare că a fost scris de departamentul analitic al filialei care operează în Peninsula Arabică (în special în Yemen), afirmă că planeta se află pe calea celui de-al Treilea Război Mondial.
Al-Qaeda enumeră chiar și presupusele semne ale unei „catastrofe globale iminente”.
Deloc surprinzător, documentul este plin de presupuneri și manipulări evidente – de exemplu, atribuirea răpirii de către SUA a fostului lider venezuelean, Nicolás Maduro, unei presupuse crize de încredere în Occident.
De asemenea, Trump este descris ca fiind un „pirat destul de nechibzuit” care încearcă să rămână la putere cu orice preț, chiar și după sfârșitul celui de-al doilea mandat la Casa Albă.
Cu toate acestea, se mai arată în analiza publicată de The Insider, documentul conține și elemente cu adevărat îngrijorătoare pentru stabilitatea globală.
În primul rând, însăși existența acestui document arată că Al-Qaeda încă operează, menținând sub controlul său unități analitice și canale media.
Cel mai important, ambițiile organizației Al-Qaeda continuă să crească — lansarea unui jihad global, înlocuirea regimurilor din Orientul Mijlociu cu grupuri loiale sau afiliate și minimizarea influenței culturale, politice și militare occidentale în țările cu populații predominant musulmane.
În al doilea rând, textul sugerează că Al-Qaeda intenționează să accelereze eventualul colaps al lumii occidentale.
De altfel, la doar câteva zile după publicarea documentului, Națiunile Unite au publicat cel de-al 37-lea raport privind activitățile ISIS, Al-Qaeda și ale grupărilor afiliate acestora, indicând că ar fi prematur ca Al-Qaeda să fie considerată irelevantă.
Conducerea centrală a organizației Al-Qaeda se luptă să câștige încrederea membrilor de rând, iar mulți dintre soldații săi nici măcar nu știu cine se află în vârf, primind ordine doar de la comandanții lor imediați.
Au apus demult vremurile în care Al-Qaeda era condusă de o figură de renume mondial precum Osama bin Laden.
Incertitudinea privind conducerea de vârf reflectă slăbiciunea organizației, mai arată The Insider.
Astfel, „filiala” Al-Qaeda, cunoscută sub numele de Al-Shabaab, recrutează activ noi membri în Somalia și Kenya, exploatând rivalitățile interclanice, poziționându-se ca protector al clanurilor mai slabe și mai mici sau ca mediator în rezolvarea conflictelor.
Între timp, Al-Qaeda din Maghrebul Islamic se amestecă în politica statelor nord-africane, prezentându-se ca un adversar al guvernelor corupte și al statelor străine care se presupune că le susțin.
Cu alte cuvinte, mai notează The Insider, Al-Qaeda este maleabilă, încurajându-și filialele regionale să devină atractive pentru populațiile locale din diferite părți ale lumii musulmane.
Flexibilitatea și descentralizarea au fost printre factorii cheie ai supraviețuirii Al-Qaeda în ciuda concurenței cu Statul Islamic, care a apărut inițial ca ramură irakiană a grupării fondate de bin Laden, dar s-a separat de organizația-mamă în 2014.
Statul Islamic a fost, într-adevăr, organizația jihadistă mult mai intransigentă – una care cere supunere absolută față de calif.
În cadrul ISIS, chiar și musulmanii suspectați de loialitate insuficientă față de conducere au fost aspru pedepsiți, în timp ce Al-Qaeda a evitat, în general, violența intraconfesională.
O altă diferență cheie a fost concentrarea imediată a Statului Islamic pe construirea unui așa-numit „califat just” în Orientul Mijlociu – o entitate cvasi-statală ostilă în mod deschis restului lumii și izolată de sistemul internațional.
În schimb, Al-Qaeda, deși nu a abandonat ideea de a-și înființa în cele din urmă propriul califat, s-a concentrat pe problemele locale, mizând pe câștigarea treptată a popularității necesare pentru a-și extinde influența și controlul teritorial. Această strategie s-a dovedit eficientă.
Tacticile globale ale Al-Qaeda constau în extinderea treptată a sferelor sale de influență în diferite regiuni, cu scopul clar de a subordona state întregi, așa cum s-a întâmplat în Afganistan și cum se întâmplă în prezent în Mali.
Spre deosebire de luptătorii ISIS, care s-au bazat în mod deliberat pe brutalitate extremă și au promis că vor vărsa sânge în mare parte a lumii, Al-Qaeda evită execuțiile demonstrative și evidente.
Gruparea se prezintă ca fiind dispusă să coopereze cu actori pe care ISIS îi consideră dușmani și apostați care merită doar moartea.
Cu toate acestea, dacă ar izbucni cu adevărat un război global, Al-Qaeda nu ar fi singura – și cel mai probabil nu principala – amenințare la adresa securității globale, avertizează The Insider.
