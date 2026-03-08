Al-Qaeda s-a trezit la viață și prezice al Treilea Război Mondial. „Pe lângă presupuneri și manipulări, documentul conține elemente îngrijorătoare pentru stabilitatea globală

Al-Qaeda, una dintre cele mai mari organizații teroriste internaționale din lume, prezice izbucnirea iminentă a celui de-al Treilea Război Mondial și, mai mult, transmite că se va afla printre câștigători la finalul conflictului. Al-Qaeda își propune să exploateze un conflict global al tuturor împotriva tuturor pentru a-și extinde influența în Africa, Asia, Orientul Mijlociu și chiar în Europa. Gruparea preia deja controlul asupra mai multor regiuni predispuse la conflicte, înlocuind efectiv autoritățile disfuncționale, avertizează The Insider.

La sfârșitul lunii ianuarie 2026, mai multe instituții media online în limba arabă afiliate Al-Qaeda au publicat un text intitulat „Viitorul Islamului în lumina transformărilor globale contemporane”.

Textul, care se pare că a fost scris de departamentul analitic al filialei care operează în Peninsula Arabică (în special în Yemen), afirmă că planeta se află pe calea celui de-al Treilea Război Mondial.

Presupusele semne ale unei „catastrofe globale iminente”

Al-Qaeda enumeră chiar și presupusele semne ale unei „catastrofe globale iminente”.

SUA au abandonat „puterea soft” în favoarea unei politici externe mai agresive.

Confruntarea dintre țările occidentale și cele din Est (în principal China, Rusia, Iran și Turcia) slăbește ambele tabere.

Acțiunile lui Donald Trump au dus la destrămarea alianței dintre SUA și Europa.

Crizele economice și spirituale actuale ale lumii ar putea duce la tensiuni necesare pentru izbucnirea unor conflicte armate de amploare.

Deloc surprinzător, documentul este plin de presupuneri și manipulări evidente – de exemplu, atribuirea răpirii de către SUA a fostului lider venezuelean, Nicolás Maduro, unei presupuse crize de încredere în Occident.

De asemenea, Trump este descris ca fiind un „pirat destul de nechibzuit” care încearcă să rămână la putere cu orice preț, chiar și după sfârșitul celui de-al doilea mandat la Casa Albă.

Cu toate acestea, se mai arată în analiza publicată de The Insider, documentul conține și elemente cu adevărat îngrijorătoare pentru stabilitatea globală.

„Ar fi prematur să se considere că Al-Qaeda este irelevantă”

În primul rând, însăși existența acestui document arată că Al-Qaeda încă operează, menținând sub controlul său unități analitice și canale media.

Cel mai important, ambițiile organizației Al-Qaeda continuă să crească — lansarea unui jihad global, înlocuirea regimurilor din Orientul Mijlociu cu grupuri loiale sau afiliate și minimizarea influenței culturale, politice și militare occidentale în țările cu populații predominant musulmane.

În al doilea rând, textul sugerează că Al-Qaeda intenționează să accelereze eventualul colaps al lumii occidentale.

Gruparea jihadistă se pregătește activ pentru crize și conflicte majore pentru a putea profita de oportunitățile care se vor abate atunci când ordinea globală existentă se va prăbuși.

Un punct-cheie al acestui efort este predicarea jihadului tuturor celor care sunt potențial dispuși să lupte și să moară pentru cauză.

De altfel, la doar câteva zile după publicarea documentului, Națiunile Unite au publicat cel de-al 37-lea raport privind activitățile ISIS, Al-Qaeda și ale grupărilor afiliate acestora, indicând că ar fi prematur ca Al-Qaeda să fie considerată irelevantă.

Saif al-Adel, liderul Al-Qaeda nerecunoscut oficial

Conducerea centrală a organizației Al-Qaeda se luptă să câștige încrederea membrilor de rând, iar mulți dintre soldații săi nici măcar nu știu cine se află în vârf, primind ordine doar de la comandanții lor imediați.

Au apus demult vremurile în care Al-Qaeda era condusă de o figură de renume mondial precum Osama bin Laden.

Numele actualului emir al grupării, Saif al-Adel

Mai mult, Al-Qaeda însăși nu l-a recunoscut încă oficial drept lider, iar presupusa sa promovare în funcția de emir -în urmă cu câțiva ani – se bazează doar pe evaluări

Incertitudinea privind conducerea de vârf reflectă slăbiciunea organizației, mai arată The Insider.

Existența unui lider sinistru, dar carismatic, a asigurat vizibilitatea grupării și a atras adepți simpatizanți cu ideea jihadului.

Pe de altă parte, această ambiguitate reprezintă și o sursă de putere pentru Al-Qaeda modernă.

Absența unei ierarhii rigide (și, prin urmare, a unei ideologii dominante impuse de sus) oferă filialelor sale regionale o mai mare libertate operațională.

Programul Recompense pentru Justiție

Al-Adel este descris ca fiind „un lider important al al-Qaeda cu sediul în Iran și unul dintre liderii Comitetului Hittin, care guvernează și coordonează activitățile transnaționale ale grupării” .

. Saif Al-Adel este căutat în legătură cu atentatele cu bombă din 7 august 1998 asupra ambasadelor Statelor Unite din Dar es Salaam, Tanzania, și Nairobi, Kenya.

Factorii-cheie ai supraviețuirii Al-Qaeda

Astfel, „filiala” Al-Qaeda, cunoscută sub numele de Al-Shabaab, recrutează activ noi membri în Somalia și Kenya, exploatând rivalitățile interclanice, poziționându-se ca protector al clanurilor mai slabe și mai mici sau ca mediator în rezolvarea conflictelor.

Între timp, Al-Qaeda din Maghrebul Islamic se amestecă în politica statelor nord-africane, prezentându-se ca un adversar al guvernelor corupte și al statelor străine care se presupune că le susțin.

Cu alte cuvinte, mai notează The Insider, Al-Qaeda este maleabilă, încurajându-și filialele regionale să devină atractive pentru populațiile locale din diferite părți ale lumii musulmane.

Flexibilitatea și descentralizarea au fost printre factorii cheie ai supraviețuirii Al-Qaeda în ciuda concurenței cu Statul Islamic, care a apărut inițial ca ramură irakiană a grupării fondate de bin Laden, dar s-a separat de organizația-mamă în 2014.

O strategie care s-a dovedit a fi eficientă

Statul Islamic a fost, într-adevăr, organizația jihadistă mult mai intransigentă – una care cere supunere absolută față de calif.

În cadrul ISIS, chiar și musulmanii suspectați de loialitate insuficientă față de conducere au fost aspru pedepsiți, în timp ce Al-Qaeda a evitat, în general, violența intraconfesională.

O altă diferență cheie a fost concentrarea imediată a Statului Islamic pe construirea unui așa-numit „califat just” în Orientul Mijlociu – o entitate cvasi-statală ostilă în mod deschis restului lumii și izolată de sistemul internațional.

În schimb, Al-Qaeda, deși nu a abandonat ideea de a-și înființa în cele din urmă propriul califat, s-a concentrat pe problemele locale, mizând pe câștigarea treptată a popularității necesare pentru a-și extinde influența și controlul teritorial. Această strategie s-a dovedit eficientă.

După înfrângerea Statului Islamic în Siria și Irak, Al-Qaeda și-a recăpătat statutul de principală forță teroristă la nivel mondial.

Ca urmare a diversificării regionale și ideologice de succes, Al-Qaeda susține acum că are până la 25.000 de luptători în rândurile sale.

Al-Qaeda exploatează cu abilitate haosul din țările în curs de dezvoltare

Tacticile globale ale Al-Qaeda constau în extinderea treptată a sferelor sale de influență în diferite regiuni, cu scopul clar de a subordona state întregi, așa cum s-a întâmplat în Afganistan și cum se întâmplă în prezent în Mali.

Spre deosebire de luptătorii ISIS, care s-au bazat în mod deliberat pe brutalitate extremă și au promis că vor vărsa sânge în mare parte a lumii, Al-Qaeda evită execuțiile demonstrative și evidente.

Gruparea se prezintă ca fiind dispusă să coopereze cu actori pe care ISIS îi consideră dușmani și apostați care merită doar moartea.

În Yemen, această abordare a permis Al-Qaeda să negocieze armistiții cu luptătorii șiiți houthi – pe care majoritatea grupărilor islamiste îi consideră eretici și apostați – și, conform unor rapoarte, chiar să coopereze cu aceștia intermitent, în beneficiul reciproc.

Un nou conflict global, așa cum este descris în documentul analitic al grupului, ar putea într-adevăr facilita atingerea obiectivelor sale.

Al-Qaeda exploatează cu abilitate haosul din țările în curs de dezvoltare și lucrează de mult timp la construirea de rețele în Rusia (în principal în Caucazul de Nord) și chiar în Europa.

Cu toate acestea, dacă ar izbucni cu adevărat un război global, Al-Qaeda nu ar fi singura – și cel mai probabil nu principala – amenințare la adresa securității globale, avertizează The Insider.

