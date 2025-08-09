Prima pagină » Actualitate » Plajele private din Italia, BOICOTATE de turiști. Care sunt nemulțumirile clienților

Plajele private din Italia, BOICOTATE de turiști. Care sunt nemulțumirile clienților

Rene Pârșan
09 aug. 2025, 17:03, Actualitate
Plajele private din Italia, BOICOTATE de turiști. Care sunt nemulțumirile clienților

Italienii tind să evite plajele private din țară vara aceasta, pe fondul dezbaterilor privind creșterea prețurilor. Mersul la plajă și închirierea de cabine, șezlonguri și umbrele de soare – de obicei în același loc – a fost mult timp o obișnuință înrădăcinată în cultura italiană a vacanțelor de vară. Potrivit The Guardian, sezonul de anul acesta a început cu o scădere semnificativă a numărului de turiști, după ce stațiunile private de-a lungul celor două lungi întinderi de coastă ale Italiei au înregistrat o scădere între 15% și 25% în iunie și iulie, comparativ cu aceeași perioadă din 2024.

Problema nu este întâlnită în weekend, când stațiunile de pe litoral sunt adesea aglomerate, în special cele apropiate de orașe precum Roma, ci în timpul săptămânii. Cei care merg la plajă cheltuiesc, de asemenea, mai puțin pe mâncare și băutură.

Fabrizio Licordari, președintele Assobalneari Italia, o asociație care reprezintă cluburile de pe litoral, a atribuit scăderea costului ridicat al vieții și consecințele sale asupra puterii de cumpărare.

„Chiar și cu două salarii, multe familii se luptă să ajungă la sfârșitul lunii”, a declarat el pentru agenția de știri Ansa. „În astfel de circumstanțe, este firesc ca primele cheltuieli care vor fi reduse să fie cele pentru agrement, divertisment și vacanțe.”.

Boicot împotriva plajelor private

Scăderea numărului de vizitatori coincide, însă, și cu creșterea costurilor stațiunilor balneare private și cu rebeliunea crescândă împotriva dominării acestora asupra țărmurilor italiene, care a lăsat foarte puțin spațiu pentru plajele libere.

Costul închirierii unui șezlong este un subiect recurent de discuție. În medie, acesta costă cu 17% mai mult decât acum patru ani, potrivit cifrelor publicate săptămâna aceasta de grupul de consumatori Altroconsumo.

Pe plajele din regiunea Lazio, de exemplu, este dificil să închiriezi două șezlonguri și o umbrelă pentru mai puțin de 30 de euro pe zi. Această sumă crește la aproximativ 90 de euro în stațiunea populară Gallipoli din Puglia.

Actorul Alessandro Gassmann a alimentat dezbaterea după ce a postat pe pagina sa de Instagram o fotografie cu o plajă cu șezlonguri pustii și a scris alături de ea: „Am citit că sezonul nu merge bine. Poate că este din cauza prețurilor exagerate și a situației economice a țării, care îi obligă pe italieni să aleagă plajele libere? Coborâți prețurile și poate că lucrurile se vor îmbunătăți”.

Beneficiile plajelor selecte, securitate și salvamari

Maurizio Rustignoli, președintele Fiba, federația italiană a stațiunilor balneare, a susținut că rapoartele privind creșterile mari de prețuri sunt „înșelătoare” și că, acolo unde au avut loc, acestea au fost doar de un procent mic. El a adăugat că, în schimb, oamenii beneficiază de servicii precum securitate și supravegherea salvamarilor.

Însă asociația consumatorilor Codacons a afirmat că mersul la stațiunile balneare a devenit „o povară” pentru finanțele oamenilor și a acuzat proprietarii concesiunilor că „plâng cu lacrimi de crocodil”.

Recomandarea autorului: PREȚURI de RAPPS pe Litoral. Sezlonguri în Mamaia închiriate la preț de vilă în București 

La asta nu s-ar fi așteptat! Taxa de 50 de lei pentru turiștii care vor să își întindă cearșaful pe plajă, în stațiunea Mamaia

Mediafax
EXCLUSIV. Cât de ateu a fost Ion Iliescu, de fapt? E singurul președinte român prohodit în propria biserică, pe care a reconstruit-o din cenușă
Digi24
O țară unde „banii cash fac legea” și cei mai mulți oameni nu au cont bancar ar putea fi primul stat din lume care interzice bancnotele
Cancan.ro
Cum se simte Marco, fiul lui Mihai Leu, după accidentul cumplit. Ce s-a întâmplat cu mașina în timp ce șofa
Prosport.ro
Aryna Sabalenka s-a pozat topless și i-a înnebunit pe fani! A publicat fotografia și i-a lăsat să-și imagineze restul
Adevarul
Zilele când moartea a coborât din cer. Povestea cumplită a unui atac fără precedent în istoria umanității
Mediafax
EXCLUSIV. Suma uriașă cu care ar putea fi vândută vila din Primăverii în care locuiește Nina Iliescu. Ar putea face profit de 430,00%
Click
Comuna din România unde se trăiește mai bine ca în multe orașe. Rupe topurile și a devenit vedetă internațională
Wowbiz
Detaliul observat pe crucea lui Ion Iliescu! Lipsa de pe simbolul funerar face lumină în tot ceea ce s-a speculat despre fostul președinte al României
Antena 3
Jaf istoric în Anglia: o grupare de români a reușit să fure de la Fiscul britanic aproape 50 de milioane de lire sterline
Cancan.ro
Concurenta de la Insula Iubirii care a făcut 4 ani de închisoare în Penitenciarul Gherla. Producătorii Antena 1 au ascuns acest lucru
Ce se întâmplă doctore
Recunoşti fetiţa cu pampoane? Azi e una dintre cele mai iubite artiste: "Tata s-a opus acestei cariere, dar am răzbit până la urmă"
observatornews.ro
Trump a anunţat că se va întâlni cu Vladimir Putin pe 15 august, în Alaska / Kremlinul a confirmat summitul
StirileKanalD
Un avion s-a prăbușit într-o curte, în Arad. Doi oameni au murit
KanalD
Primele imagini de la mormântul lui Ion Iliescu. Gestul făcut de o femeie la locul de veci al fostului președinte: „Merită!”
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Apogeul exclusivismului. Bugatti prezintă Brouillard, un model unicat
Descopera.ro
S-a născut „cel mai BĂTRÂN BEBELUȘ” din lume. Cu câți ani este mai mic decât părinții săi?
Capital.ro
Guvernul îi limitează pe pensionari. Accesul total la bani, interzis: Va da lege. Vine partea nasoală
Evz.ro
Schimb de teritorii între Ucraina și Rusia, anunță Trump
A1
Imaginea rară cu Raluca Bădulescu în costum de baie. Vedeta a apărut și fără perucă
Stirile Kanal D
Un avion s-a prăbușit într-o curte, în Arad. Doi oameni au murit
Kfetele
Fiul lui Mihai Leu a făcut declarații, după accidentul în care a fost implicat cu mașina tatălui său: „Am încercat să frânez și am întâmpinat dificultăți la oprire.”
RadioImpuls
Trupele Vama și Paraziții și-au anulat concertele de la UNTOLD X în ultimul moment: „Decizia vine în urma unor neînțelegeri, rezultate din diferențe de viziune și de perspectivă”. Reacția lui Edy Chereji, co-fondatorul festivalului
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Un tip își privește soția în timp ce se sărută cu amantul. – De unde atâta tupeu?
Descopera.ro
E mai probabil să fii ucis de un asteroid decât de rabie
ANALIZĂ EXCLUSIV Summitul SUA-Rusia va marca un punct de TURNURĂ, deși are multe elemente necunoscute /Cum vor obține Trump și Putin acordul Ucrainei și al Europei
17:06
Summitul SUA-Rusia va marca un punct de TURNURĂ, deși are multe elemente necunoscute /Cum vor obține Trump și Putin acordul Ucrainei și al Europei
ANALIZĂ POLITICO: Guvernele străine au pariat mult pentru a face lobby pe lângă Trump în privința tarifelor vamale. Majoritatea au dat greș
16:06
POLITICO: Guvernele străine au pariat mult pentru a face lobby pe lângă Trump în privința tarifelor vamale. Majoritatea au dat greș
ACTUALITATE Harta salariului minim în Europa. Pe ce loc se situează România
15:59
Harta salariului minim în Europa. Pe ce loc se situează România
TRAGEDIE Tatăl tânărului mort în accidentul aviatic de la Arad, mesaj SFÂȘIETOR: „De ce, Doamne, mi-ai luat copilul așa repede?”
15:55
Tatăl tânărului mort în accidentul aviatic de la Arad, mesaj SFÂȘIETOR: „De ce, Doamne, mi-ai luat copilul așa repede?”
ULTIMA ORĂ Putin își pregătește terenul, înainte de întâlnirea istorică cu Donald Trump. Președintele rus cere „binecuvântarea” de la apropiații Kremlinului
15:29
Putin își pregătește terenul, înainte de întâlnirea istorică cu Donald Trump. Președintele rus cere „binecuvântarea” de la apropiații Kremlinului