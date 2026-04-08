Planta ucigătoare care seamănă extrem de bine cu pătrunjelul, unde o găsim

Deși pare inofensivă, chiar familiară, aceasta ascunde una dintre cele mai puternice otrăvuri de pe continent și crește pe mai multe vârfuri muntoase spaniole.

Planta ucigătoare care seamănă extrem de bine cu pătrunjelul

În Pirinei, în Munții Cantabrici și în Sierra Nevada, crește o plantă de o frumusețe hipnotică ce ascunde una dintre cele mai puternice otrăvuri din regnul vegetal. Farmacistul Guillermo Martín , un renumit creator de conținut despre sănătate, cunoscut sub numele de Farmacia Enfurecida (Farmacia Furioasă), a distribuit un videoclip cu informații despre această plantă erbacee, avertizând că este „cea mai toxică din Europa”, relatează La Razon.

Este vorba de aconit ( Aconitum napellus ), cunoscută popular sub numele de „aconiță”, o specie care combină un aspect ornamental fascinant cu o letalitate capabilă să pună capăt vieții unei persoane „în câteva minute”.

Principalul său pericol constă în asemănarea cu alte specii inofensive. Înainte de înflorire, frunzele sale pot fi ușor confundate cu cele de pătrunjel sau țelină sălbatică . De asemenea, rădăcinile sale tuberoase seamănă cu napii sau hreanul, care reprezintă cea mai frecventă cauză de otrăvire accidentală.

Pentru a o distinge de alte specii, trebuie să ținem cont de faptul că aconitul este o plantă erbacee care poate ajunge până la un metru și jumătate înălțime, încoronată de ciorchini de flori spectaculoase care variază de la albastru intens la violet.

Care este mecanismul otrăvirii sale

Martín explică faptul că ingredientul său activ, aconitina , este o substanță „extrem de toxică”. Aconitina este un alcaloid neurotoxic și cardiotoxic extrem de puternic. Deși toate părțile plantei sunt toxice, concentrația acestei toxine este de zece ori mai mare în rădăcini decât în ​​frunze .

Știința medicală avertizează asupra potenței sale: mai puțin de 5 mg de aconitină (prezentă în doar 5 grame de rădăcină) este suficientă pentru a provoca moartea unui adult.

