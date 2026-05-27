Tragedie pe calea ferată, în Petroșani. O femeie a murit după ce și-a salvat fetița din fața trenului

Un accident feroviar cumplit s a produs în municipiul Petroșani. O femeie și-a pierdut viața după ce a fost lovită de tren.

Potrivit martorilor aflați în zonă, femeia se afla împreună cu fetița sa, în vârstă de nici 6 ani.

Și-a salvat copilul în ultimul moment

În ultimele clipe înainte de impact, femeia ar fi reușit să își salveze copilul, împingând fetița de pe liniile de cale ferată, chiar din fața trenului. Copila a scăpat nevătămată, însă mama nu a mai avut nicio șansă.

La fața locului au intervenit echipaje ale Poliției Transporturi Feroviare, reprezentanți CFR, echipaje medicale și forțe de intervenție ale ISU. Traficul feroviar în zonă a fost blocat aproximativ o oră pentru efectuarea cercetărilor și reluarea circulației în condiții de siguranță.

Potrivit informațiilor obținute de la martori, fetița a fost găsită în apropierea liniilor de cale ferată de către un angajat CFR, posibil controlor sau mecanic de tren. El a coborât din ultimul vagon și ar fi dus copilul în siguranță peste drum, către blocul în care aceasta locuia.

Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate toate împrejurările în care s-a produs tragedia.

