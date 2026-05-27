Tragedie pe calea ferată, în Petroșani. O femeie a murit după ce și-a salvat fetița din fața trenului

Un accident feroviar cumplit s a produs în municipiul Petroșani. O femeie și-a pierdut viața după ce a fost lovită de tren.
Potrivit martorilor aflați în zonă, femeia se afla împreună cu fetița sa, în vârstă de nici 6 ani.
În ultimele clipe înainte de impact, femeia ar fi reușit să își salveze copilul, împingând fetița de pe liniile de cale ferată, chiar din fața trenului. Copila a scăpat nevătămată, însă mama nu a mai avut nicio șansă.
La fața locului au intervenit echipaje ale Poliției Transporturi Feroviare, reprezentanți CFR, echipaje medicale și forțe de intervenție ale ISU. Traficul feroviar în zonă a fost blocat aproximativ o oră pentru efectuarea cercetărilor și reluarea circulației în condiții de siguranță.
Potrivit informațiilor obținute de la martori, fetița a fost găsită în apropierea liniilor de cale ferată de către un angajat CFR, posibil controlor sau mecanic de tren. El a coborât din ultimul vagon și ar fi dus copilul în siguranță peste drum, către blocul în care aceasta locuia.
Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate toate împrejurările în care s-a produs tragedia.
