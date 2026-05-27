Prima pagină » Actualitate » Tragedie pe calea ferată, în Petroșani. O femeie a murit după ce și-a salvat fetița din fața trenului

Tragedie pe calea ferată, în Petroșani. O femeie a murit după ce și-a salvat fetița din fața trenului

Tragedie pe calea ferată, în Petroșani. O femeie a murit după ce și-a salvat fetița din fața trenului
Tragedie pe calea ferată, în Petroșani
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne în Discover

Un accident feroviar cumplit s a produs în municipiul Petroșani. O femeie și-a pierdut viața după ce a fost lovită de tren.

Potrivit martorilor aflați în zonă, femeia se afla împreună cu fetița sa, în vârstă de nici 6 ani.

Și-a salvat copilul în ultimul moment

În ultimele clipe înainte de impact, femeia ar fi reușit să își salveze copilul, împingând fetița de pe liniile de cale ferată, chiar din fața trenului. Copila a scăpat nevătămată, însă mama nu a mai avut nicio șansă.

La fața locului au intervenit echipaje ale Poliției Transporturi Feroviare, reprezentanți CFR, echipaje medicale și forțe de intervenție ale ISU. Traficul feroviar în zonă a fost blocat aproximativ o oră pentru efectuarea cercetărilor și reluarea circulației în condiții de siguranță.

Potrivit informațiilor obținute de la martori, fetița a fost găsită în apropierea liniilor de cale ferată de către un angajat CFR, posibil controlor sau mecanic de tren. El a coborât din ultimul vagon și ar fi dus copilul în siguranță peste drum, către blocul în care aceasta locuia.

Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate toate împrejurările în care s-a produs tragedia.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Accident feroviar în Argeș. O mașină a fost acroșată de un vagon de tren

Teribil accident feroviar în Indonezia: două trenuri s-au ciocnit lângă Jakarta, cel puțin 14 persoane au murit

Accident feroviar grav în Danemarca. Două trenuri s-au ciocnit frontal: „Există răniți printre pasageri”

Tragedie în prima zi de Paște. O femeie a murit, după ce a fost lovită de un tren, pe linia București-Constanța

Un copac căzut pe linie a blocat circulația feroviară între Brașov și Sighișoara. Ce trenuri au fost afectate

Un tren cu 350 de pasageri s-a ciocnit cu un convoi militar în Franța. 27 de răniți, mecanicul de locomotivă a decedat

Accident feroviar în Rusia: cel puțin 22 de persoane au fost rănite după ce multe vagoane au deraiat

Recomandarea video

Mediafax
Româncele nu se mai îngrijesc? Criza economică a golit saloanele de înfrumusețare
Digi24
Un bărbat a stabilit un nou record în sistemul de reciclare după ce a introdus 8.000 de sticle în opt ore
Cancan.ro
Ajunsă în România, Maria dă de pământ cu Tamaș. A spus adevărul: ce i-a făcut Gabi la Survivor + ce s-a întâmplat în ultima noapte
Prosport.ro
FOTO. Imagini cu Jordan Chiles în costum de baie. Rivala Anei Bărbosu profită de timpul liber
Adevarul
Artificiul din noua lege a salarizării: coeficienții scad, dar lefurile cresc. Președintele și miniștrii primesc mii de lei în plus
Mediafax
Oana Gheorghiu acuză „fabrica de copy-paste” din companiile de stat: „Un singur plan copiat de patru ori”
Click
Ce nu se face de Rusalii. 7 superstiții și tradiții respectate de credincioși
Digi24
Lukașenko se declară „îngrozit” de ideea ca Republica Moldova să se unească cu România. Ce l-a rugat pe omul lui Putin de la Chișinău
Cancan.ro
Nuțu Cămătaru a vorbit despre problemele lui Mario Iorgulescu și conflictul pe care l-a avut cu finul său: I-a dat un pumn și a...
Ce se întâmplă doctore
Imagini explozive cu fosta iubită a lui Dorian Popa! Cum arată Babs la 42 de ani. Și-a făcut mai multe operații estetice
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Chinezi au adus, în sfârșit, noul rival pentru Renault Clio și Dacia Sandero
Descopera.ro
Ce țări sunt în Eurasia? Mulți oameni greșesc!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Bubulino, ce face ăsta sub pat ?!
Descopera.ro
Test de cultură generală. De ce turcii fac cafea la nisip?
ALEGERI Candidatul ultraconservator susținut de Trump a câștigat alegerile primare republicane din Texas. Republicanii se tem că victoria lui Paxton ar putea costa partidul la „midterms”
11:08
Candidatul ultraconservator susținut de Trump a câștigat alegerile primare republicane din Texas. Republicanii se tem că victoria lui Paxton ar putea costa partidul la „midterms”
JUSTIȚIE Procurorii de la PCA Constanța ar putea scăpa de arestul preventiv. Teodor Niță a avut, în arest, simptome de depresie majoră
10:53
Procurorii de la PCA Constanța ar putea scăpa de arestul preventiv. Teodor Niță a avut, în arest, simptome de depresie majoră
VIDEO Ion Cristoiu: O nouă încălcare a Constituției – Guvernul demis prin Moțiune de cenzură își asumă un Proiect de Lege
10:52
Ion Cristoiu: O nouă încălcare a Constituției – Guvernul demis prin Moțiune de cenzură își asumă un Proiect de Lege
Gândul de Vreme Unde vor lovi furtunile în România, după temperaturi de 33 de grade. Meteorologii ANM, prognoză pentru Gândul
10:35
Unde vor lovi furtunile în România, după temperaturi de 33 de grade. Meteorologii ANM, prognoză pentru Gândul
FLASH NEWS Claudiu Năsui: „Aceiași politicieni care au crescut taxele, cresc acum din nou cheltuielile”
10:32
Claudiu Năsui: „Aceiași politicieni care au crescut taxele, cresc acum din nou cheltuielile”
COMUNICAT COMUNICAT DE PRESĂ | Extinderea parcului Tudor Arghezi va primi denumirea de „Parcul Prieteniei Româno-Americane Donald Trump”. Totodată, Doru Tureanu, legenda hocheiului românesc, va da numele patinoarului construit în Sectorul 4
10:14
COMUNICAT DE PRESĂ | Extinderea parcului Tudor Arghezi va primi denumirea de „Parcul Prieteniei Româno-Americane Donald Trump”. Totodată, Doru Tureanu, legenda hocheiului românesc, va da numele patinoarului construit în Sectorul 4

Cele mai noi

Trimite acest link pe