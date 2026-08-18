O parte dintre plantele amenajate în zona Sălii Palatului din București s-au uscat după ce sistemul de irigații a rămas fără componente. Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu precizează, într-o postare pe pagina sa de Facebook, că acestea au fost furate. Edilul a publicat imagini cu instalațiile vandalizate.

Primarul Capitalei a precizat că a observat că o parte dintre plantele din zonă nu mai sunt în stare bună și le-a cerut explicații angajaților Administrației Parcului, Lacurilor și Agrement București.

”Sunt lucruri pe care nu le înțeleg… Adică înțeleg, dar nu pot să le accept. Ne-am îngrijit să înverzim zona Sălii Palatului. Când am văzut că o parte dintre plante sunt uscate, m-am năpustit peste angajații ADPMB (fosta ALPAB). Dar ce să vezi!! Programatoarele și bateriile irigaţiilor sunt furate. Am întrebat dacă sunt scumpe, de ce le-ar fura oamenii de nimic? Și nu, nu sunt scumpe. Rămân două ipoteze, pentru că vandalii vandalizează pentru că pot sau sabotaj. Atât s-a putut. Refacem”, a scris Ciprian Ciucu pe rețeaua socială.

Ciprian Ciucu a fost astăzi la Tribunal

Ciprian Ciucu s-a prezentat azi în fața Instanței, iar la ieșirea din Tribunal a explicat motivele pentru care a cerut din nou judecătorilor ridicarea măsurii preventive stabilite de procurorul anticorupție care instrumentează dosarul în cazul său. Edilul Capitalei a susținut că este nevinovat.

”Este dreptul meu să fac acest lucru. Fiecare persoană care se află în situația mea contestă controlul judiciar. Mă consider nevinovat și de aceea împreună cu avocații am cerut acest lucru. Nu mă încurcă în mod special mersul la poliție pentru că mă duc dimineața, după cum bine știți, și ies informații din poliție, pentru că văd că nimic nu scapă și aflați aceste informații din poliție, merg dimineața și nu mă încurcă.

Sunt complet nevinovat și nu pot face alte declarații în acest moment. Nu am voie din partea procurorului. Când voi ajunge în instanță, dacă se va ajunge în instanță, se va vedea și versiunea mea, cea care este adevărată.

În primul rând dacă nu aș face acest gest m-ar recunoaște vinovat. Deci voi face acest gest în continuare. Momentan nu comentez decizia CCR. Trebuie să mă consult cu colegii mei de partid. E ceva ce trebuie să vedem împreună cum vom reacționa”, a declarat primarul Capitalei la ieșirea din Tribunalul București.